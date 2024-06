Boric advierte a Argentina por paneles solares instalados en territorio chileno: “Deben retirarlos a la brevedad o lo haremos nosotros”

Boric dice que no va permitir la explotación de recursos en la Antártica chilena 1:29

(CNN Español) -- El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo este lunes una advertencia en relación con el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, una construcción de la Armada de Argentina inaugurada en abril y que tiene parte de su infraestructura instalada en el sector del cabo del Espíritu Santo en Tierra del Fuego, en la región chilena de Magallanes.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades. Es un principio básico del respeto entre países, y por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros”, dijo a varios medios en París, Francia, donde se encuentra de gira oficial.

“Se lo comenté al presidente (de Argentina, Javier) Milei y me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta, y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”, agregó el mandatario chileno.

La presencia de los paneles argentinos en territorio de su vecino también causó molestia en la oposición política chilena, con algunos de sus representantes que pidieron a la Cancillería presentar un reclamo formal y la solicitud de demolición de la obra.

Boric llamó a la prudencia en la relación bilateral.

publicidad

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados, y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar la frontera, eso es lo que estamos exigiendo. Como hemos dicho: o lo sacan ellos, o lo sacamos nosotros a la brevedad”, reiteró Boric.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General del Gobierno chileno, Camila Vallejo, insistió en el mismo sentido en rueda de prensa desde Santiago.

“Esperamos que se formalice no solamente el ‘acuso recibo’ de la solicitud de Chile, sino que también la retirada de esta parte de la base militar durante esta semana. No vamos a adelantar el día exacto porque eso depende mucho del intercambio que se tenga y las condiciones que se den, pero ya hay una conversación en curso de buena manera, a través de los ministerios de Defensa para poder concretar este retiro”, abundó la también portavoz del Gobierno.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina señaló que "tras la revisión de la información georreferenciada proporcionada por Chile, la noticia fue confirmada al día siguiente por la Comisión Nacional de Límites (CONALI) organismo dependiente de esta Cancillería, cuyo titular se comunicó de inmediato con su homólogo chileno, para informarle: 1) que la construcción había sido donada a la Armada por la Fundación Mirgor y la empresa Total Energies; 2) que la empresa constructora contratada por los donantes, en lugar de utilizar tecnología GPS, se había guiado por los cercos de alambre que dividen las estancias de la zona, que al ser de antigua data, no reflejan con exactitud la ubicación del límite, lo cual motivó el error en el emplazamiento y 3) que en ningún momento los responsables de dicha obra consultaron sobre la traza del límite internacional a la CONALI".

CNN contactó a la empresa Total Energies, y una portavoz de la compañía dijo que no hablaría del asunto de momento, y también ha enviado mensajes e intentado llamar a la Fundación Mirgor para conocer su postura, sin éxito hasta ahora.

La Cancillería argentina también recalcó que "la Embajada Argentina en Chile informó por nota, el pasado 14 de junio que efectivamente se produjo un involuntario error material por el cual una pequeña parte de la instalación de los paneles fue posicionada en territorio chileno, por lo cual se presentaron las debidas excusas", agregando que "tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan, aquella parte de la instalación colocada en territorio chileno será inmediatamente removida por parte del Ministerio de Defensa de la Argentina, a fin de que queden ubicados íntegramente en territorio argentino".