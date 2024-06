¿Cuándo se convertirá el ciclón del golfo de México en la tormenta tropical Alberto y cuándo tocará tierra?

Otis y Dora, fuera de la lista de nombres de ciclones 0:52

(CNN Español) -- El Ciclón Tropical Potencial Uno que actualmente se desarrolla en el golfo de México se convertirá en la tormenta tropical Alberto el miércoles, según las últimas previsiones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Hasta la actualización de este martes a las 2:00 p.m. ET del SMN, el sistema se encontraba a unos 260 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán, estado ubicado en la zona del golfo de México.

Los vientos sostenidos del sistema ya tienen la fuerza de los de una tormenta tropical, al alcanzar 65 km/h y rachas de 85 km/h, según el SMN.

Recordemos: se puede hablar de un un ciclón tropical cuando un sistema alcanza la fase de depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Si bien el Ciclón Tropical Potencial Uno ya tiene vientos sostenidos de tormenta tropical, aún no se convierte en ciclón tropical porque todavía no ha formado la circulación cerrada necesaria.

Cuando esa circulación cerrada se forme, el sistema se convertirá en tormenta tropical (y por ende ya se le podrá llamar ciclón tropical).

¿Cuándo tocará tierra?

Desde su posición actual, el sistema seguirá lentamente hacia el norte la tarde de este martes antes de girar gradualmente hacia el noroeste esta noche.

El SMN indica que el Ciclón Tropical Potencial Uno ya será la tormenta tropical Alberto a las 8 a.m. ET (6 a.m. tiempo del centro de México) del miércoles y estará ubicada a 350 km al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán.

El miércoles por la mañana se dirigirá hacia el oeste, hacia la costa noreste de México, donde tocará tierra el miércoles por la noche, según el NHC.

¿Pero dónde exactamente tocará tierra? El SMN menciona que, ya como depresión tropical (es decir, una categoría menos intensa que una tormenta tropical), estará en tierra el jueves a las 8 a.m. ET al sur de Nuevo León, a 265 km al oeste-noroeste de Puerto de Altamira, Tamaulipas, México.

Por tanto, se espera que Alberto toque tierra en México entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, como se puede ver en la siguiente imagen de la trayectoria estimada.

¿Qué tiempo podemos esperar?

El ciclón tropical en potencia traerá consigo lluvias torrenciales y aumentará considerablemente la amenaza de inundaciones, no solo en Estados Unidos, sino también en partes de México y América Central.

En México, donde se espera que toque tierra, se pronostica el siguiente tiempo:

Lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Campeche; puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, según el SMN.

Lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, San Luis Potosí e Hidalgo.

Estas lluvias "podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos", dice el SMN.

También hay pronóstico de viento con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco y Campeche.

Además se prevé oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas y de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Con información de Mary Gilbert, de CNN.