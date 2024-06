Explosivas declaraciones del presidente Noboa ponen en apuros a varias instituciones del Estado ecuatoriano

El plan económico del presidente Noboa genera descontento en Ecuador 3:50

(CNN Español) -- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció una serie de declaraciones a la revista estadounidense The New Yorker que han puesto en apuros a funcionarios de varias instituciones del Estado. Noboa arremetió contra varios presidentes de la región, habló ―sin presentar pruebas― de un supuesto plan para matarlo al inicio de su mandato, se quejó de la ayuda entregada por Estados Unidos a Ecuador para enfrentar la crisis de seguridad, planteó la posibilidad de instalar una prisión en la Antártida, entre otros temas que han puesto a varios funcionarios a rendir explicaciones.

Noboa fue abordado, según The New Yorker, en diferentes momentos dentro de los primeros meses de su mandato, entre que asumió el poder el 23 de noviembre de 2023 y lo que va de 2024. Cuando estaba recién posesionado como presidente, Noboa contó al medio que una semana antes (sin precisar una fecha exacta) una docena de supuestos sicarios habrían cruzado la frontera con Colombia para presuntamente ejecutar un plan para matarlo. Según Noboa, este plan se frustró porque los supuestos sicarios habrían sido interceptados en la frontera con Colombia y cuatro de ellos habrían muerto tras un enfrentamiento a tiros con la fuerza pública de Ecuador.

Noboa no presentó pruebas, documentación o evidencias sobre su afirmación. CNN solicitó comentarios al respecto al Ministerio de Defensa de Ecuador, que respondió que “desconoce la veracidad” del medio consultado. Después de que CNN reiterara que la publicación de The New Yorker dice que reproduce declaraciones de Noboa, el Ministerio dijo a CNN que “no afirma ni niega” los dichos atribuidos al mandatario.

Paralelamente, CNN ha buscado un registro policial sobre un supuesto tiroteo de esas características días antes y después de la posesión de Noboa, pero no hay un reporte público que responda a los detalles que el mandatario menciona. CNN consultó a la Policía de Investigación, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas sobre si recibieron alertas sobre un presunto plan para matar al presidente y si se registró un evento violento en la frontera asociado al tema en noviembre pasado. Hasta el momento, la Policía ha respondido a CNN que “se van a realizar las coordinaciones pertinentes con las unidades encargadas”.

CNN consultó a la Presidencia de la República si Noboa denunció en la Fiscalía el supuesto plan para asesinarlo y si su gabinete de seguridad estaba al tanto de su relato. La Secretaría de Comunicación ofreció hacer las consultas respectivas.

publicidad

CNN consultó a la Fiscalía General si Noboa presentó una denuncia, que solicitó que se remitiera el pedido a su oficina fronteriza. CNN envió la solicitud de comentarios.

CNN también remitió consultas a la Policía y a las Fuerzas Armadas de Colombia para conocer si fueron notificadas en su momento sobre un presunto plan de personas que salieron de Colombia para matar a Noboa y cuál es la identidad de las personas supuestamente interceptadas en la frontera o si tienen información sobre las actividades a las que se dedicaban en Colombia. Las autoridades no han respondido hasta el momento.

En marzo de este año, Noboa dijo en un evento público que tanto él como la fiscal del Estado, Diana Salazar, reciben constantes amenazas a su seguridad, pero no habló de un plan para asesinarlo.

Bukele “es arrogante”; Milei “parece engreído”, según Noboa

En declaraciones recabadas por The New Yorker, Noboa arremetió contra varios presidentes de la región. Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo calificó de “arrogante”.

"El tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia", indicó Noboa. Al ser consultado sobre el autocalificativo de Bukele de “el dictador más genial del mundo”, Noboa respondió: “Sí, en un país del tamaño de Guayas”, una provincia de Ecuador afectada por el crimen organizado.

Sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente ecuatoriano dijo que le parecía “engreído”.

“No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad”, respondió Noboa al medio.

En cuanto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, Noboa lo tildó de un “snob izquierdista” y agregó que tenía la costumbre de dar conferencias en lugar de entablar conversaciones. “Es inteligente, pero no logra hacer nada”, dijo Noboa.

Sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que “parece estar bien”, pero que sus aliados de extrema derecha lo han paralizado. "No es un problema que tengo", añadió.

Mientras que dijo sentirse más identificado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien dijo que conoció hace 15 años en una cumbre de líderes empresariales. Agregó que le impresionaba la astucia política y la capacidad de Lula para impulsar una agenda.

CNN consultó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sobre estas apreciaciones de Noboa sobre algunos líderes políticos de la región y está a la espera de una respuesta. Sin embargo, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, dijo al diario El Universo de Ecuador que las declaraciones de Noboa “fueron en tono coloquial y privado” con el periodista que lo entrevistó y que sus apreciaciones fueron descontextualizadas, aunque no las negó. Vélez dijo que los pronunciamientos ofrecidos a The New Yorker fueron fruto de una “invitación” realizada hace meses atrás por parte del Gobierno e insistió en que las declaraciones de Noboa no afectarán las relaciones con otros países.

El autor, Jon Lee Anderson, es periodista, reportero de investigación, corresponsal de guerra y redactor veterano de The New Yorker. Su artículo, Ecuador’s Risky War on Narcos (La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos), salió en la edición del 17 de junio de la revista.

CNN ha solicitado comentarios a las oficinas de los presidentes mencionados por Noboa en el artículo y se mantiene a la espera de respuesta.

¿Prisión en la Antártida? Una consulta sin respuesta

Noboa fue consultado sobre la posibilidad de construir una cárcel en el territorio al que Ecuador tiene acceso en la Antártida. "Tenemos una porción, así que ¿por qué no? Una prisión solo para 100 tipos”, dijo Noboa, según The New Yorker.

Sin embargo, el territorio de la Antártida mantiene regulaciones y normativas expresas que no se extienden a la posibilidad de levantar una prisión. El equipo de Noboa habría indicado que “lo investigará”.

El artículo se refirió a la posibilidad de que fiscales y jueces que enfrenten amenazas del crimen organizado despachen desde embajadas ecuatorianas en el exterior. CNN consultó a la Fiscalía General del Estado al respecto, que respondió que eso es “constitucionalmente imposible”.

Noboa pide más apoyo a EE.UU.

Noboa también se quejó de que Estados Unidos no apoye con más recursos a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Noboa se habría mostrado frustrado porque Estados Unidos envía millones de dólares a Ucrania, Israel y Taiwán, mientras a Ecuador otorgó un desembolso de 10 millones de dólares.

“¡10 millones de dólares!”, exclamó Noboa, que además habría precisado que tuvo una reunión con la CIA para pedir más ayuda, y recordó que Ecuador tiene un peso importante en la crisis migratoria que afecta también a EE.UU.

CNN consultó a la embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre esta declaración, que solicitó que se extienda el pedido de información al Departamento de Estado. CNN está a la espera de una respuesta.