Nvidia supera a Microsoft y se convierte en la empresa pública más valiosa del mundo

(CNN) -- Nvidia, el modelo de inteligencia artificial de Wall Street, es ahora la empresa más valiosa del mundo tras arrebatarle la corona a Microsoft.

La capitalización de mercado de Nvidia aumentó a US$ 3,34 billones este martes, y superó el valor de US$ 3,33 billones de Microsoft. Apple es la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos con una capitalización de mercado de US$ 3,27 billones.

Las acciones de Nvidia subieron un 3,7% este martes por la tarde. Las acciones de Microsoft cayeron un 0,5% y las acciones de Apple perdieron un 1,4%. A principios de este mes, Nvidia se unió a los gigantes tecnológicos que son las únicas empresas estadounidenses que superan una capitalización de mercado de US$ 3 billones.

Las acciones del fabricante de chips estuvieron en alza durante el último año y medio. Los chips de Nvidia no tienen rival en la producción de procesadores que impulsan sistemas de inteligencia artificial, incluida la IA generativa, la tecnología que respalda ChatGPT de OpenAI y que puede crear texto, imágenes y otros contenidos.

Nvidia es el líder de las acciones del gigante tecnológico Magnificent Seven que impulsaron gran parte de los rendimientos del mercado de valores desde que el frenesí de la inteligencia artificial superó a Wall Street el año pasado. Las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 175% en el año y fueron las de mejor desempeño del índice S&P 500 en 2023.

El destronamiento de Microsoft por parte de la compañía dirigida por Jensen Huang se produce mientras las empresas tecnológicas más destacadas de Wall Street luchan por el codiciado primer puesto. El 13 de junio, Apple se convirtió en la empresa estadounidense más valiosa cuando los anuncios realizados en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual, incluidas las funciones de inteligencia artificial generativa para el iPhone, hicieron subir las acciones. La capitalización de mercado del fabricante de iPhone volvió a caer por debajo de la de Microsoft apenas un día después.

Nvidia completó una división de acciones de 10 por 1 el 7 de junio. El mes pasado, el fabricante de chips registró otro trimestre exitoso, ya que obtuvo un aumento del 262% en los ingresos y un aumento del 462% en las ganancias año tras año.

Samantha Delouya y Clare Duffy de CNN contribuyeron a este informe.