Boeing cometió "el crimen corporativo más letal de la historia de EE.UU." y debería ser multada con US$ 24.000 millones, dicen familias de víctimas

Nueva York (CNN) -- Las familias que perdieron a sus seres queridos en dos accidentes de Boeing 737 Max dijeron el miércoles que la compañía cometió el "crimen corporativo más letal de la historia de EE.UU." y pidieron al Departamento de Justicia que multe a la empresa con el máximo de US$ 24.000 millones al que podría enfrentarse en un juicio penal.



Las familias escribieron al Departamento de Justicia solicitando la multa mientras el Gobierno estudia la posibilidad de procesar penalmente a Boeing. El Departamento de Justicia dijo el mes pasado que la reciente cadena de fallos de seguridad y percances de Boeing constituían una violación de su acuerdo de 2021 que permitió a la compañía evitar cargos por los accidentes del 737 Max en Indonesia en octubre de 2018 y en Etiopía en marzo de 2019 en los que murieron 346 personas.

La "acción apropiada ahora es un enjuiciamiento penal agresivo" contra Boeing que incluya un juicio rápido con jurado y "enjuiciamientos penales de los funcionarios corporativos responsables", incluido el exCEO Dennis Muilenburg, escribió el abogado de las familias.

"Dado que el tiempo es esencial para evitar que prescriba (el delito), el Departamento debería iniciar estos procesamientos con prontitud", escribieron en la carta de 32 páginas, enviada por Paul Cassell, abogado que representa a las familias.

La carta también solicita al Departamento de Justicia un supervisor corporativo independiente que supervise las medidas de seguridad de Boeing y la dirija en sus esfuerzos por mejorar su calidad.

Boeing no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.

El Departamento de Justicia notificó a Boeing en mayo de que había incumplido los términos de su acuerdo de 2021 tras un incidente ocurrido en enero en el que un tapón del fuselaje estalló en un vuelo de Alaska Airlines poco después del despegue en enero.

El Departamento de Justicia dijo en su carta que aún no ha determinado cómo procederá y que Boeing tuvo la oportunidad de responder sobre su incumplimiento del acuerdo, y las medidas que ha tomado para remediar la situación, antes de la semana pasada. El Departamento dijo que hará saber al tribunal antes del 7 de julio cómo procederá.

Boeing, en una declaración anterior, dijo que cumplió con su parte del trato.

"Creemos que hemos cumplido los términos de ese acuerdo y esperamos tener la oportunidad de responder al Departamento sobre esta cuestión", dijo la empresa. "Mientras lo hacemos, nos comprometeremos con el Departamento con la máxima transparencia, como hemos hecho durante toda la vigencia del acuerdo".

El martes, el actual CEO de Boeing, Dave Calhoun, testificó ante senadores republicanos y demócratas. Pidió disculpas a las familias de las víctimas de los dos accidentes del 737 Max que tuvieron lugar antes de que él se convirtiera en CEO y admitió que Boeing está "lejos de ser perfecta". También reconoció que la empresa tiene mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza del público.

El acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 que Boeing alcanzó con el Departamento de Justicia fue duramente criticado por los familiares y algunos miembros del Congreso en aquel momento. Boeing acordó pagar US$ 2.500 millones, pero la mayor parte de ese dinero, US$ 1.770 millones, se pagó a las aerolíneas propietarias de los aviones inmovilizados, dinero que Boeing ya había acordado pagar. También acordó crear un fondo de US$ 500 millones para compensar a los familiares, algo que también había aceptado hacer ya ante las demandas, y habría pagado una multa de US$ 244 millones al Gobierno federal.

Los US$ 24.000 millones, por muy significativos que fueran, seguirían siendo menos que los US$ 31.900 millones en pérdidas operativas básicas que ha declarado desde que el segundo accidente del avión en 2019 provocara la inmovilización durante 20 meses de su avión más vendido.

Boeing ha identificado más de US$ 20.000 millones en costos directos derivados de esa inmovilización, y eso sin contar las decenas de miles de millones en ingresos por ventas perdidos y el aumento de los costes por intereses al dispararse su deuda para cubrir sus pérdidas. Tampoco incluye los costes incurridos desde el incidente del 5 de enero de Alaska Airlines en el que un tapón de la puerta estalló de un 737 Max y la FAA puso límites a su ritmo de producción debido a nuevas dudas sobre la seguridad y la calidad de sus aviones.