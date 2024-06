¿Cuándo y dónde tocará tierra la tormenta tropical Alberto?

Otis y Dora, fuera de la lista de nombres de ciclones 0:52

(CNN Español) -- La tormenta tropical Alberto —el primer ciclón tropical de la temporada 2024 en el Atlántico— se formó este miércoles por la mañana en el golfo de México, según las últimas previsiones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según la actualización de este miércoles a las 11 a.m. ET por parte del NHC, Alberto se encontraba a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas (México), y a 480 km el sur-sureste de Brownsville, Texas (Estados Unidos).

Los vientos sostenidos de la tormenta tropical son de 65 km/h y rachas de 85 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, que también informó sobre la formación de Alberto.

A estas alturas, ya podemos decir que Alberto es un ciclón tropical. ¿Por qué? Recordemos que un sistema tormentoso alcanza la denominación de ciclón tropical cuando llega a la fase de depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

¿Cuándo tocará tierra?

Se espera que la tormenta tropical Alberto se desplace lentamente hacia el oeste la tarde de este miércoles y se acerque a la costa noreste de México durante la noche.

publicidad

Es probable que toque tierra en México la noche de este miércoles, aumentando el peligro para quienes se encuentren en la zona de impacto inmediata.

Como se mencionó antes, hasta las 11 a.m. ET, Alberto se encontraba a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas.

¿Pero dónde exactamente tocará tierra?

De acuerdo con la trayectoria estimada por el SMN, Alberto tocará tierra entre las 8 p.m. ET de este miércoles y las 8 a.m. ET del jueves.

La tormenta tropical tocará tierra en algún punto del extremo sur de Tamaulipas o el extremo norte de Veracruz, según se puede ver en la trayectoria del SMN.

El SMN menciona que, ya como una baja remanente (es decir, una categoría menos intensa que depresión tropical), el sistema seguirá su camino en tierra mexicana por la tarde del jueves, a 345 km al oeste-suroeste de Puerto de Altamira, Tamaulipas, México.

Con información de Mary Gilbert y Robert Shackelford, de CNN.