La libertad de la moda es total y maravillosa

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- La moda representa hoy una absoluta libertad. ¡Nunca como ahora ha propuesto más opciones variadas para mujeres y hombres! ¡Y esto es una noticia buenísima!

Hace tan solo diez años la moda seguía ciertas normas, ciertas rígidas tendencias e imponía cambiantes restricciones. Estábamos más atentas a si la ropa se usaba larga, o corta, estrecha o ancha… Y esos cambios eran muy determinantes cuando veíamos las colecciones de los diseñadores y algunas tendencias tan variadas significaban que íbamos corriendo al armario y decíamos: “Ay, esto ya no se usa y me tengo que comprar inmediatamente ropa nueva”.

Esto ha cambiado totalmente y la libertad que nos da la moda en el 2024 es consecuencia de darle a la mujer mucha más independencia ¡y dejar que su gusto personal establezca su look! ¡Es una victoria de nuestro individualismo!

Otro cambio interesante es que hoy en día la moda no tiene temporadas, o sea cada vez hay más telas y más estilos que pueden usarse tanto en verano como en invierno, añadiendo tan solo un abrigo, o una chaqueta, cuando hace frío. Esto requiere que ya no hay que cambiar el vestuario -y el armario- dos veces al año y guardar todo lo de una temporada para la otra. Y es que las telas y los nuevos textiles ultramodernos han hecho esto posible porque muchos tejidos son atemporales y sin estación.

Otra prueba de la libertad de la moda está en el estilo. Y es que, amigos míos, ¡se usa absolutamente todo! Desde los minis-minis y superminis, que se ven muchísimo, sobre todo entre las mujeres más jóvenes y las niñas preadolescentes que se visten cortísimo, hasta, y en contraste, los vestidos largos “midi”, que se llevan mucho especialmente en ciudades tropicales, donde se ven largos hasta el piso. (¡En Nueva York sólo los llevan los turistas!)

O sea, tenemos una moda de contrastes y existe una nueva libertad en relación con el estilo que queremos proyectar: si queremos ser clásicas, con un estilo realmente elegante y de lujo callado, sin llamar la atención, tenemos infinidad de opciones. Entre ellas el traje pantalón, o pants suit, de patas anchas o más angostas ¡y sobre todo el traje pantalón blanco, que es la prenda del momento y todos los diseñadores lo han presentado!

Si queremos ser más extravagantes, los grandes escotes, súper transparencias y los brillos, que están muy de moda y ya no son solo para la noche. Las lentejuelas siguen siendo triunfadoras a cualquier hora. Con total libertad vemos mujeres casi desnudas en todas partes, con énfasis en mostrar el pecho y los firmes músculos del abdomen. Y con total libertad no hay que esperar a que anochezca para llevar estos estilos. El largo está en cualquier parte; mini-mini, intermedio o largo hasta los tobillos. ¡Y lo mismo en el uso de pantalones! ¡Se dice que el pantalón pitillo se va –o no se va- pues no se va! ¡Y tanto largo como estrecho, igual que Capri, o con piernas anchas… ¡todo se usa! Y las leggings al tobillo, que puedes combinar con chaquetas oversized y con tops y tipo de blusas, dan una imagen muy versátil.

Igual ocurre con los zapatos. Se llevan zapatones con grandes plataformas, como espadrilles, la gente joven usa a menudo zapatillas sneakers, o zapatos tenis, incluso con ropa elegante. Personalmente no me gusta mucho, pero ahí están también las sandalias y se usan muchísimo las ballerinas y el calzado cómodo y plano.

Diseñadores que ofrecen estos trends: la fabulosa panameña Edda González, el maestro clásico Ralph Lauren, el extravagante estilo de Versace, la colombiana Johanna Ortiz, Carolina Herrera, COS, Christian Siriano, la marca Nova y muchísimos más.

De nuevo: no hay razón para lucir incómodas y ahí es donde la mujer tiene mucho para escoger.

No hay colores prohibidos, aunque últimamente el verde brillante se ve mucho. Y también el blanco. Y las combinaciones de colores pasteles con una moda muy femenina en azul, en rosa, en color durazno…Existe un look más sutil y romántico y también una moda más agresiva y el uso de colores vibrantes como el naranja subido, el azul cobalto y muchos amarillo y rojos.

¡Les repito, el mundo ha cambiado y tenemos la absoluta libertad de vestirnos como más nos guste y eso hay que celebrarlo!