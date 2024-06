¿Quieres un matrimonio feliz? Ten una boda grande y barata

Cae la industria de las bodas en EE.UU. 1:28

(CNN) -- Si sirves hamburguesas y Bud Light en tu boda en el patio trasero, no te preocupes. Es posible que tú y tu cónyuge rían últimos.

Un nuevo estudio encontró que las parejas que gastan menos en su boda tienden a tener matrimonios más duraderos que aquellas que derrochan. El estudio, realizado por dos profesores de economía de la Universidad Emory, encontró una correlación similar entre anillos de compromiso menos costosos y tasas de divorcio más bajas.

Los autores del estudio no examinaron el motivo, aunque plantearon algunas teorías.

"Podría ser que el tipo de parejas que tienen una... (boda barata) sean el tipo que son la pareja perfecta el uno para el otro", dijo el profesor Hugo M. Mialon, coautor del estudio con Andrew M. Francis.

“O podría ser que celebrar una boda económica alivie a las parejas jóvenes de cargas financieras que pueden afectar su matrimonio”, dijo.

La investigación se basó en una encuesta detallada completada por 3.151 adultos en Estados Unidos que están o estuvieron casados. Los autores creen que el suyo es el primer estudio académico que examina la correlación entre los gastos de boda y la duración de los matrimonios.

Específicamente, el estudio encontró que las mujeres cuya boda costó más de US$ 20.000 se divorciaban a una tasa aproximadamente 1,6 veces mayor que las mujeres cuya boda costó entre US$ 5.000 y US$ 10.000. Y las parejas que gastaron US$ 1000 o menos en su gran día tuvieron una tasa de divorcio inferior al promedio.

El estudio no será aplaudido por la floreciente industria de las bodas, que anima a las parejas a gastar libremente en todo, desde invitaciones y flores hasta camarógrafos y champán. Las parejas en Estados Unidos gastaron un promedio de US$ 29.858 en su gran día en 2013, una cifra récord, según una encuesta realizada a 13.000 novias y novios realizada por el sitio web de bodas TheKnot.com.

“La industria de las bodas asoció durante mucho tiempo las bodas lujosas con matrimonios más duraderos. La publicidad de la industria alimentó normas que crean la impresión de que gastar grandes cantidades en la boda es una señal de compromiso o es necesario para que un matrimonio sea exitoso”, dijo Francis a CNN en un correo electrónico.

"En general, nuestros hallazgos proporcionan poca evidencia que respalde la validez del mensaje general de la industria de las bodas que conecta las bodas costosas con resultados matrimoniales positivos", dijo.

¿Estás planeando una boda? Además de reducir costos, es posible que desees invitar también a esos compañeros de trabajo adicionales y a primos lejanos. El estudio de Emory también encontró que cuanto mayor es el número de personas que asisten a una boda, menor es la tasa de divorcio.

"Esto podría ser evidencia de un efecto comunitario, es decir, tener más apoyo de amigos y familiares puede ayudar a la pareja a superar los desafíos del matrimonio", dijo Francis. "O esto podría ser que el tipo de parejas que tienen muchos amigos y familiares también son el tipo que tiende a no divorciarse tanto".