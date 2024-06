Nintendo da una sorpresa a sus seguidores con un nuevo juego de Zelda en el que por fin podrán encarnar a la princesa

Los mejores videojuegos en lo que va de 2023 1:30

(CNN) -- Nintendo reveló una nueva sorpresa para los fans: un nuevo título de Zelda en el que los jugadores por fin podrán encarnar a la princesa titular de la legendaria serie de fantasía.

Nintendo vendió más de 140 millones de Zelda desde que la primera edición salió a la venta en 1986, lo que la convierte en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos y ha hecho las delicias de generaciones de fans en múltiples consolas.

El nuevo juego, "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", se lanzará en la consola Switch el 26 de septiembre, según un comunicado de Nintendo.

Las múltiples iteraciones de los juegos suelen girar en torno al heroico elfo Link, que pasa la mayor parte de sus aventuras intentando salvar a la princesa Zelda que, la mayoría de las veces, ha sido secuestrada o ha desaparecido misteriosamente.

Pero esta última entrega estará protagonizada por una mujer.

"En esta ocasión, Link desapareció. Ahora le toca a la princesa Zelda asumir el papel de protagonista", declaró Eiji Aonuma, productor de la saga Zelda, en un video publicado por Nintendo.

publicidad

Las imágenes de juego publicadas por Nintendo muestran que "Echoes of Wisdom" se parece tanto en estilo como en sustancia a "Link's Awakening" de 2019, el juego de plataformas basado en rompecabezas con perspectiva descendente que presumía de un simpático diseño de dibujos animados y que era a su vez un reinicio del clásico de Game Boy de 1993.

Zelda forma equipo con Tri, una misteriosa hada, y juntas usan poderes mágicos para crear ecos, lo que Nintendo describe como "imitaciones de cosas que se encuentran en el entorno".

"Recrea esos ecos cuando quieras para resolver rompecabezas y derrotar enemigos", dice Nintendo en su anuncio.

"Usa ecos de bloques de agua para alcanzar nuevas alturas, haz puentes con camas viejas, lanza rocas a los enemigos... o encuentra tu propia combinación creativa de ecos para hacer las cosas a tu manera", explica la compañía.

La franquicia Zelda ha sido alabada durante mucho tiempo por su entretenida resolución de puzles y su innovadora jugabilidad, que anima a los jugadores tanto a explorar a sus anchas como a afrontar los problemas de diferentes maneras.

El juego de mundo abierto se ha convertido en una característica importante de los títulos más recientes, con "Breath of the Wild" de 2017 convirtiéndose en uno de los títulos más exitosos y aclamados por la crítica de Nintendo.

La continuación de ese juego, "Tears of the Kingdom" del año pasado, vendió 10 millones de copias en solo tres días.

El lanzamiento de un nuevo juego de Zelda es el segundo anuncio sorpresa que hace Nintendo en las últimas semanas.

A principios de mayo, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo que la compañía planea lanzar una continuación de su popular consola Switch para marzo de 2025.

El anuncio fue una grata noticia para los fans que llevan años suspirando por una posible sucesora de la Switch, que ya tiene 7 años.