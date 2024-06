Megaiglesia de Texas acepta la dimisión de su pastor tras acusaciones de "relación inapropiada" con una niña de 12 años en el pasado

El pastor Robert Morris es visto el 11 de junio de 2020, en Dallas. (Crédito: Alex Brandon/AP/File)

(CNN) -- Una megaiglesia del área de Dallas aceptó este martes la dimisión de su pastor Robert Morris tras las acusaciones de una relación inapropiada con una niña de 12 años que salieron a la luz la semana pasada.

En una declaración obtenida por WFAA, afiliada de CNN, la Junta de Ancianos de la Iglesia Gateway dijo que antes del 14 de junio no tenían todos los hechos del abuso.

La junta dijo que ha contratado a un bufete de abogados para llevar a cabo una revisión independiente del informe de abuso pasado para comprender plenamente los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1982 y 1987.

"El entendimiento previo de los ancianos era que la relación extramatrimonial de Morris, de la que habló muchas veces a lo largo de su ministerio, fue con 'una joven' y no el abuso de una niña de 12 años", dice la declaración.

"Aunque ocurrió muchos años antes de que se estableciera la iglesia Gateway, como líderes de la iglesia lamentamos no haber tenido la información que ahora tenemos".

Los ancianos dijeron que estaban "desconsolados y horrorizados" y expresaron sus condolencias a la víctima y su familia.

publicidad

La mujer, Cindy Clemishire, dijo a WFAA que el abuso comenzó el día de Navidad de 1982 y continuó hasta 1987, cuando se lo contó a sus padres. El Wartburg Watch, un blog de vigilancia de la iglesia, informó por primera vez de su relato el viernes.

"Cuando tenía unos veinte años, tuve un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa en la que me alojaba. Eran besos y caricias, no relaciones sexuales, pero estaba mal. Este comportamiento ocurrió en varias ocasiones durante los años siguientes", dijo el pastor en un comunicado.

El comportamiento de Morris "salió a la luz" en 1987 mientras era pastor de la iglesia Shady Grove en Grand Prairie, que desde entonces se ha convertido en una de las 11 sedes de Gateway Church, informó WFAA.

"En marzo de 1987, esta situación salió a la luz, y fue confesada y arrepentida. Me sometí a los Ancianos de la Iglesia Shady Grove y al padre de la joven. Ellos me pidieron que saliera del ministerio y recibiera consejería y ministerio de libertad, lo cual hice. Desde entonces, he caminado en pureza y responsabilidad en esta área", dijo Morris en su declaración, añadiendo que él y su esposa se reunieron con la sobreviviente y su familia en 1989.

"Les pedí perdón, y me perdonaron amablemente", dijo.

Clemishire dijo a WFAA que aunque su familia le perdonó, nunca apoyaron que Morris volviera al ministerio.

"Creo que los líderes pueden quedar atrapados y pensar que es nuestra responsabilidad proteger a Dios y no lo es. Nuestra responsabilidad es proteger a la gente", añadió. "Dios es más grande que todo eso".

-- Jamiel Lynch, de CNN, colaboró en la elaboración de este artículo.