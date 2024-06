Activistas climáticos rocían pintura naranja en aviones privados en la pista donde se sospecha que aterrizó el jet de Taylor Swift

(CNN) -- Activistas climáticos protagonizaron una escena para llamar la atención en el aeropuerto londinense de Stansted este jueves después de que rociaran con pintura naranja dos jets privados en la pista donde se sospecha que aterrizó el jet privado de Taylor Swift.

La estrella del pop se encuentra en Londres con motivo de su gira mundial Eras y tiene previsto dar tres conciertos en Londres este fin de semana.

El grupo de campaña Just Stop Oil publicó videos en sus redes sociales en los que se veía a dos activistas irrumpiendo en el aeródromo, cortando la valla y rociando con pintura naranja el avión.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS

🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.

💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024