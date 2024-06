La Asamblea de Ecuador ofrece disculpas por "inapropiadas" expresiones del presidente Noboa sobre los mandatarios de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina

Noboa destaca su política contra el narcotráfico en Ecuador 2:15

(CNN Español) -- La Asamblea de Ecuador aprobó una resolución que rechaza y condena las explosivas declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre los mandatarios de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina que la revista estadounidense The New Yorker publicó a inicios de semana.

“Estas declaraciones afectan gravemente la imagen internacional del Ecuador y las relaciones bilaterales con estos países, declaraciones que no representan el sentir de los ecuatorianos”, precisa el texto aprobado por 86 asambleístas —de 125 presentes.

Además, los asambleístas exhortaron a Noboa a “abstenerse de emitir criterios personales y a actuar con prudencia y responsabilidad, manteniendo relaciones internacionales armoniosas y respetuosas”.

El Legislativo decidió extender “disculpas públicas” a los presidentes de El Salvador, Colombia, Argentina y Chile, así como a sus ciudadanos, por las que consideró que fueron declaraciones “inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas”. El Pleno autorizó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a enviar comunicaciones individuales con las disculpas a los mandatarios mencionados.

¿Qué dijo Noboa sobre los presidentes?

Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario ecuatoriano lo calificó de “arrogante”.

Sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente ecuatoriano dijo que le parecía “engreído”.

En cuanto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, Noboa lo tildó de un “snob izquierdista”.

Sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que “parece estar bien”, pero que sus aliados de extrema izquierda lo han paralizado.

¿Sacado de contexto?

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, dijo al diario El Universo de Ecuador que las declaraciones de Noboa “fueron en tono coloquial y privado” con el periodista que lo entrevistó y que sus apreciaciones fueron descontextualizadas, aunque no las negó.

Vélez dijo que los pronunciamientos ofrecidos a The New Yorker fueron fruto de una “invitación” realizada meses atrás por parte del Gobierno e insistió en que las declaraciones de Noboa no afectarán las relaciones con otros países.

Mientras que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, insistió el miércoles en la emisora local Radio Centro que el artículo de The New Yorker incluye citas que fueron “sacadas de contexto” e informó que el martes habló con los cancilleres de los países mencionados en el texto. Según afirmó, la publicación tenía como objetivo “causar daño y romper relaciones”.

CNN ha solicitado comentarios a las oficinas de los presidentes mencionados por Noboa en el artículo y se mantiene a la espera de respuesta.