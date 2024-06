La inteligencia artificial está sustituyendo las tareas humanas más rápido de lo que pensamos

Avatar creado con IA busca ser diputado en Reino Unido 1:00

Nueva York (CNN) -- Las empresas estadounidenses están adoptando rápidamente la inteligencia artificial (IA) para automatizar el trabajo que antes realizaban exclusivamente los humanos.

Casi la mitad (46%) de las grandes empresas de EE.UU. tiene previsto utilizar la IA en el próximo año para automatizar tareas que antes realizaban los empleados, según una encuesta de jefes de finanzas publicada el jueves.

Esas tareas incluyen desde el pago a proveedores y la elaboración de facturas hasta la presentación de informes financieros, según la encuesta realizada por la Universidad de Duke y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

Esto se suma a las tareas creativas para las que algunas empresas ya confían en ChatGPT y otros chatbots de inteligencia artificial, como la redacción de ofertas de empleo, comunicados de prensa y campañas de marketing.

Los resultados muestran que las empresas recurren cada vez más a la IA para reducir costes, aumentar los beneficios y aumentar la productividad de sus trabajadores.

"No se puede dirigir una empresa innovadora sin considerar seriamente estas tecnologías. Corres el riesgo de quedarte atrás", dijo a CNN en una entrevista telefónica John Graham, profesor de Finanzas de Duke y director académico de la encuesta.

La Encuesta a Directores Financieros, una colaboración de Duke y la Reserva Federal de Atlanta, reveló que casi una de cada tres empresas (32%) –grandes o pequeñas– tiene previsto utilizar la IA en el próximo año para realizar tareas que antes hacían los humanos.

¿Por qué los jefes recurren a la IA?

Algo de esto ya está ocurriendo, especialmente entre las grandes empresas que disponen de la potencia financiera necesaria para experimentar con la IA.

Casi el 60% de todas las empresas (y el 84% de las grandes) encuestadas afirmaron que en el último año ya se han apoyado en software, equipos o tecnología que incluye IA para automatizar tareas que antes realizaban los empleados. La encuesta se realizó entre el 13 de mayo y el 3 de junio.

Los jefes recurren a la IA por diversas razones, entre ellas para recortar lo que gastan en empleados.

La Encuesta CFO reveló que las empresas afirman estar utilizando la automatización para aumentar la calidad del producto (58% de las empresas), aumentar la producción (49%), reducir los costes laborales (47%) y sustituir a los trabajadores (33%).

Sin embargo, la buena noticia para los trabajadores es que algunos expertos no creen que la IA vaya a causar una pérdida masiva de puestos de trabajo, al menos no de inmediato.

"No creo que se pierdan muchos puestos de trabajo este año", afirma Graham. "A corto plazo, se tratará más bien de tapar algunos agujeros y, posiblemente, de no contratar a alguien que habrían contratado de otro modo, pero no de despedir a nadie. En parte se debe a que todo esto es nuevo".

¿Copilotos de IA en camino?

Sin embargo, los trabajadores sentirán el impacto de la adopción de la IA, si es que no lo están sintiendo ya.

"Esto podría dar a los humanos más tiempo para priorizar lo que es más importante y gratificante", dijo Graham.

Reid Hoffman, inversor multimillonario y cofundador de LinkedIn, declaró a CNN que es probable que la IA trastorne algunos puestos de trabajo, pero no en un futuro inmediato.

"Años, no décadas, sino años, no meses", dijo Hoffman, refiriéndose al momento en que la IA desplazará a los humanos. "Creo que en tres o cinco años, todos tendremos una especie de agente copiloto que nos ayudará con cualquier cosa, desde cómo cocinar la cena... hasta hacer tu trabajo y escribir, etc.".

Hoffman, quien el año pasado escribió un libro titulado "Impromptu: Amplifying Our Humanity Through AI" con la ayuda de ChatGPT-4, subrayó que durante unos años será un copiloto, no un piloto.

"Es la transformación del trabajo. Los puestos de trabajo humanos serán sustituidos, pero serán sustituidos por otros humanos mediante IA", afirmó. "Toda la idea es ser el humano que está utilizando la IA, aprenderla, hacerla, hacerla realidad".

IA e inflación

Por ahora, jefes y empleados siguen preocupados por el coste de la vida y las presiones inflacionistas.

La encuesta CFO Survey reveló que la inflación es la segunda preocupación para el próximo año entre los directores financieros estadounidenses, solo por detrás de los tipos de interés y la política monetaria.

La mayoría de los directores financieros (57%) espera que el precio de sus productos aumente este año a un ritmo más rápido de lo normal.

Sin embargo, hubo una divergencia en las perspectivas de inflación en función de la adopción tecnológica. Según la encuesta, las empresas que han implantado la automatización en los últimos 12 meses prevén subidas de precios más lentas que las que no lo han hecho.

Graham, profesor de la Universidad de Duke, afirma que la inteligencia artificial podría contribuir a moderar el aumento de los precios, pero no se muestra optimista respecto a que vaya a ser un factor importante en la reducción de la inflación en estos momentos.

"No parece que vaya a ser la panacea el año que viene", afirmó.

Riesgos significativos

La encuesta a directores financieros muestra la rapidez con la que las empresas recurren a la IA, incluso cuando todavía se están elaborando salvaguardias y marcos normativos.

La rápida adopción de la IA en algunos sectores, como el financiero, preocupa a algunos.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió en un discurso a principios de este mes que el uso de la IA por parte de las empresas financieras plantea tanto "enormes oportunidades como riesgos significativos."

Un informe publicado la semana pasada por el senador demócrata Gary Peters, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, concluía que la normativa existente "no aborda suficientemente" el modo en que los fondos de cobertura ya están utilizando la IA.

El informe advertía de que "no existen reglamentos ni requisitos" que establezcan "cuándo y si un humano debe participar en la toma de decisiones, incluidas las relacionadas con las decisiones de negociación".

Graham, el profesor de Duke, dijo que sería prudente que las empresas de todos los sectores contaran con sólidos sistemas de gestión de riesgos y redundancias a medida que experimentan con la IA.

"Se ha producido una rápida adopción de la IA", afirmó. "Espero que se haga con cautela. Habrá algunas situaciones en las que las empresas tengan productos embarazosos o situaciones de la cadena de suministro porque se movieron un poco demasiado rápido."