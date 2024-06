La Corte Suprema de EE.UU. ratifica ley que prohíbe a violentadores domésticos poseer armas, en importante sentencia sobre la Segunda Enmienda

Mantenga a sus hijos a salvo de las armas de fuego 1:45

(CNN) -- La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este viernes una ley federal que prohíbe las armas a los violentadores domésticos, rechazando el argumento presentado por grupos defensores de los derechos sobre armas de que la prohibición violaba la Segunda Enmienda.

La decisión, por ocho votos contra uno, en uno de los casos del Tribunal Supremo que más seguimiento ha recibido, limitó el alcance de una sentencia de gran éxito que los jueces dictaron hace solo dos años y que provocó una avalancha de impugnaciones legales a otras leyes de armas en todo el país.

El fallo, que puso a la mayoría de los conservadores y liberales del tribunal en el mismo lado, podría ayudar a apuntalar regulaciones federales de armas similares que han sido impugnadas desde que la Corte amplió enormemente los derechos de armas en 2022, al menos en situaciones en las que un acusado por un cargo penal es considerado peligroso. El veredicto de la Corte de 2022 causó una confusión sustancial a los jueces de tribunales inferiores que revisaban demandas relacionadas con la Segunda Enmienda.

El presidente de la Corte, John Roberts, que escribió por la mayoría, dijo que el tribunal no tuvo "ningún problema" para unirse en torno a la idea de que a un individuo que representa una amenaza se le puede negar el acceso a las armas.

"Nuestra tradición de regulación de las armas de fuego permite al Gobierno desarmar a las personas que representan una amenaza creíble para la seguridad física de los demás", escribió Roberts.

El presidente de la Corte Suprema rechazó la idea de que su decisión de hace dos años en el caso New York State Rifle & Pistol Association contra Bruen haya obligado a los tribunales inferiores a anular cualquier ley de armas que no tenga un análogo histórico directo. Roberts dijo que algunos tribunales inferiores habían "malinterpretado la metodología de nuestros casos recientes sobre la Segunda Enmienda".

"El fallo del tribunal de hoy deja intacta una prohibición penal federal específica sobre la posesión de armas por parte de las personas sujetas a órdenes de alejamiento relacionadas con la violencia doméstica", dijo Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

"Pero hay docenas de otras regulaciones federales y estatales sobre armas que han sido impugnadas desde la sentencia del tribunal de 2022 en el caso Bruen. Los casos más difíciles, como si el Congreso puede prohibir que todos los delincuentes o todos quienes están relacionados en casos de drogas posean armas de fuego, aún están por venir", agregó.

Varios de esos casos ya están pendientes en la Corte Suprema y podrían resolverse en los próximos días.

El juez Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria en el caso Bruen, emitió este viernes un único voto en contra.

"El tribunal y el Gobierno no señalan una sola ley histórica que revoque el derecho de un ciudadano a la Segunda Enmienda sobre la base de una posible violencia interpersonal", escribió Thomas. "Sin embargo, en aras de garantizar que el Gobierno pueda regular un subconjunto de la sociedad, la decisión de hoy pone en riesgo los derechos de la Segunda Enmienda de muchos más", añadió.

Impugnación de hombre de Texas detenido tras una serie de tiroteos

El caso se refería a una ley de 1994 que prohíbe poseer armas a las personas sobre las que pesan órdenes de alejamiento por violencia doméstica. Zackey Rahimi, un hombre de Texas, fue condenado por violar esa ley tras una serie de tiroteos, incluido uno en el que, según la Policía, disparó al aire en un restaurante Whataburger después de que rechazaran la tarjeta de crédito de un amigo.

Los abogados de Rahimi alegaron que la trascendental decisión de la Corte Suprema de hace dos años significaba que la ley sobre órdenes de violencia doméstica no podía cuadrar con la Constitución. Una mayoría de 6-3 en el caso Bruen, en la opinión de Thomas, dictaminó que las regulaciones de armas deben ser "coherentes con la tradición histórica de esta nación de regulación de armas de fuego".

Los abogados defensores argumentaron que la generación fundadora nunca respondió a la violencia doméstica prohibiendo la posesión de armas y, por ello, el Gobierno no podía hacerlo ahora. El Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, acogió ese argumento, concluyendo que la prohibición de armas para las personas implicadas en disputas domésticas era un "caso atípico que nuestros antepasados nunca habrían aceptado".

Pero el Gobierno de Biden y los grupos de víctimas de la violencia doméstica señalaron que había leyes de la era fundacional que prohibían a los estadounidenses peligrosos poseer armas. En otras palabras, afirmaron que, vistas de forma más general, había leyes que podían cumplir la nueva prueba histórica del tribunal.

Las mujeres que sufren maltrato doméstico tienen cinco veces más probabilidades de morir a manos de su agresor si hay un arma en el hogar, dijeron grupos de víctimas a la Corte Suprema.

El presidente Joe Biden aplaudió la decisión el viernes.

"Como resultado de la sentencia de hoy, los supervivientes de la violencia doméstica y sus familias podrán seguir contando con protecciones críticas, como lo han hecho durante las últimas tres décadas", dijo Biden en un comunicado.

Douglas Letter, jefe de la oficina jurídica del grupo de control de armas Brady, dijo que la decisión era una "importante victoria para la prevención de la violencia con armas y la violencia doméstica".

Randy Kozuch, director ejecutivo del NRA Institute for Legislative Action, restó importancia al fallo del viernes.

"La cerrada opinión de la Corte Suprema no ofrece ningún respaldo a las leyes de bandera roja o a las docenas de otras leyes inconstitucionales que la NRA (National Rifle Association) está desafiando en todo el país y que suponen una carga para el derecho de los estadounidenses pacíficos a poseer y portar armas", dijo Kozuch en un comunicado. "Esta decisión solo sostiene que un individuo que represente una clara amenaza de violencia puede ser desarmado temporalmente tras un dictamen judicial de peligrosidad", agregó.

Durante los alegatos orales de noviembre, la mayoría del tribunal parecía dispuesta a confirmar la ley, pero varios jueces conservadores habían señalado que podrían estar dispuestos a hacerlo solo por razones limitadas. Esto puede deberse, en parte, a que el tribunal ya tiene en cola una serie de recursos legales relacionados, incluida la cuestión de si se puede denegar el acceso a las armas de fuego a los delincuentes no violentos.

Una de las prohibiciones en cuestión está relacionada con el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, que fue condenado el 11 de junio por violar una ley que prohíbe la posesión de un arma a una persona que sea "consumidor ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada". Se espera que Biden apele.

En cierto sentido, al mantener la ley, la decisión fue una victoria para los fiscales en ese asunto. Pero la mayoría también evitó entrar en un debate legal sobre si otras prohibiciones federales de armas ―como las de los delincuentes no violentos― también se mantendrían.

El 5º Circuito dictaminó el año pasado, en un caso distinto, que la prohibición para los consumidores de drogas es inconstitucional.

Los grupos de víctimas de la violencia doméstica y los defensores del control de armas expresan su alivio

Los defensores del control de armas elogiaron el fallo del tribunal. "Es una gran victoria para los supervivientes y salvará vidas", publicó March for Our Lives en X. Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, dijo que el caso no debió haber sido visto por el alto tribunal en primer lugar y su decisión de retomarlo "muestra lo extremista que se ha vuelto este tribunal".

Los defensores de los supervivientes de la violencia doméstica han señalado investigaciones que demuestran que el riesgo de homicidio aumenta en 500% si hay un arma presente en una situación de violencia doméstica.

Amy Sánchez, CEO de Battered Women’s Justice Project, dijo en un comunicado que el grupo se sentía "alentado por la decisión del tribunal".

"Mantener la restricción del acceso de los violentadores a las armas de fuego garantiza que estas medidas de protección sigan siendo eficaces y que las supervivientes no corran mayores riesgos", afirmó.

Ruth Glenn, presidenta de Survivor Justice Action, una organización que defiende a las supervivientes de la violencia doméstica, dijo a CNN el viernes que "el fallo de hoy solo solidifica realmente que tenemos más trabajo por hacer".

"Tenemos que reforzar las órdenes de protección y garantizar que se cumplan como es debido en todos los municipios y estados", explicó Glenn, que es superviviente de violencia doméstica.

Cuando se le preguntó si le preocupaban los intentos futuros de impugnar las protecciones para las víctimas de violencia doméstica, Glenn dijo: "Debemos votar. Desde mi punto de vista y el de esta organización, las elecciones importan. El bloque de supervivientes es fuerte".

Los activistas dijeron a CNN antes del fallo del viernes que incluso si la Corte Suprema fallaba a favor de la ley federal, posiblemente podría establecer futuras impugnaciones, especialmente en el panorama posterior a Bruen.

Nel-Sylvia Guzman, subdirectora de Safe Sisters Circle, una organización sin fines de lucro que presta servicios a las víctimas de la violencia doméstica, dijo que los defensores de los derechos sobre las armas han considerado la decisión Bruen "como un pase general para eliminar cualquier restricción a los derechos sobre las armas y a los poseedores de armas".

Owen Dahlkamp, ​​Kaanita Iyer y Piper Hudspeth Blackburn de CNN contribuyeron a este informe.