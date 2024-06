La inmigración ayuda a reducir el déficit, según una proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU.

¿Cómo influye la inmigración en la economía de EE.UU.? 3:21

(CNN) -- El déficit presupuestario federal de EE.UU. alcanzará los US$ 1,9 billones este año fiscal, según una proyección actualizada publicada el martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Eso es un 27% (o US$ 400.000 millones) más de lo que la agencia estimó en febrero.

Pero hay un punto positivo: la inmigración ayuda a reducir el déficit.



Según el informe de la CBO se espera que el reciente aumento de la inmigración reduzca los déficits en un total neto de US$ 0,9 billones durante el período de 2024 a 2034.

La agencia analizó una categoría de inmigración que incluye personas que ingresaron a EE.UU. ilegalmente y no han obtenido un estatus legal permanente, personas que ingresaron legalmente mediante el uso de la autoridad de libertad condicional y que pueden estar esperando procedimientos en un tribunal de inmigración y personas que tenían un estatus legal temporal pero permaneció en el país después de que expiró.

La CBO estima que la inmigración neta de personas de esta categoría ascenderá a 2,4 millones en 2024 y disminuirá en los años siguientes. Entre 2021 y 2026, la agencia proyecta que el número de estos inmigrantes será 8,7 millones mayor de lo que habría sido si la inmigración neta se hubiera mantenido en el nivel esperado. Sin embargo, advierte que estas proyecciones están sujetas a "mucha incertidumbre".

Se espera que el aumento aumente los ingresos en aproximadamente US$ 1,2 billones durante la próxima década, principalmente porque los inmigrantes pagarán impuestos sobre la renta y sobre la nómina sobre sus ganancias, proyecta la agencia. Se estima que aproximadamente la mitad de los inmigrantes en aumento serán autorizados a trabajar y señala que las personas sin permisos de trabajo pagarán algunos impuestos, aunque es menos probable que lo hagan.

Además, el aumento de la inmigración conducirá a una mayor actividad económica, lo que aumentará en general los ingresos y los ingresos fiscales, pronostica la agencia.

Más detalles del informe sobre el déficit

Mirando a más largo plazo, la deuda del país se acercará a los US$ 57 billones en el año fiscal 2034, casi US$ 2,5 billones más de lo proyectado anteriormente, a medida que el gasto en Seguridad Social, Medicare y los pagos de intereses se disparan y los ingresos no logran mantener el ritmo. Se espera que el creciente desequilibrio cobre importancia en las próximas batallas presupuestarias y fiscales del Congreso.

La mayor parte del aumento del déficit fiscal de 2024 se debe a cuatro factores que se espera que impulsen el gasto proyectado. El mayor es un aumento de US$ 145.000 millones debido a los cambios que la administración Biden hizo en los planes de pago de préstamos estudiantiles y un nuevo programa de condonación propuesto que renunciaría a algunos intereses acumulados para millones de prestatarios. Este último aún no se ha finalizado, pero podría entrar en vigor este otoño.

Además, la CBO aumentó los desembolsos proyectados para el seguro de depósitos en alrededor de US$ 70.000 millones porque la Corporación Federal de Seguro de Depósitos no está recuperando los desembolsos que realizó al resolver cinco quiebras bancarias del último año fiscal y este año fiscal tan rápido como se anticipó. Tres de las cinco quiebras bancarias de 2023 se encuentran entre las mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos. Para reponer el golpe multimillonario al Fondo de Seguro de Depósitos de la FDIC debido a las recientes quiebras bancarias, la agencia está imponiendo temporalmente tarifas más altas a cientos de bancos asegurados y vendiendo los activos de los bancos en quiebra.

La legislación recientemente promulgada está aumentando el gasto discrecional proyectado en US$ 60.000 millones, y el gasto estimado en Medicaid es alrededor de US$ 50.000 millones más alto porque los desembolsos reales hasta ahora en el año fiscal 2024 han sido mayores de lo esperado. El año fiscal comenzó el 1 de octubre.

Ahora se proyecta que el déficit acumulado durante el período 2025 a 2034 será un 10% (o US$ 2,1 billones) mayor, dijo la CBO.

Los crecientes déficits presupuestarios de la nación siguen siendo el centro de atención en las elecciones presidenciales de este año, mientras los presuntos candidatos, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, prometen mejorar la situación fiscal de la nación, pero de maneras muy diferentes.

Además, el desequilibrio entre el gasto federal y los ingresos fiscales influirá en gran medida en las próximas discusiones del Congreso sobre el presupuesto del año fiscal 2025, el regreso del techo de deuda en enero y la expiración de muchas disposiciones de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 en la finales del próximo año.

Más de US$ 3,4 billones en recortes de impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas físicas expirarán a finales de 2025. Si a eso le sumamos algunos cambios e intereses en los impuestos corporativos, el impacto en el déficit aumentará a US$ 4,6 billones s, según un análisis separado de la CBO.

Aunque continuar con los recortes de impuestos aumentará el déficit, no se espera que el Congreso permita que expiren todos. Trump y los legisladores republicanos han dicho que quieren extenderlos todos, mientras que Biden y los legisladores demócratas están pidiendo aumentar los impuestos a las corporaciones y a aquellos que ganan más de US$ 400.000 al año.

Después de realizar ajustes para excluir cambios en el calendario de ciertos pagos, la CBO proyecta que el déficit será de US$ 2 billones en el año fiscal 2024 y crecerá a US$ 2,8 billones en el año fiscal 2034.

En relación con la producción económica, la deuda federal en poder del público aumentará del 99% este año fiscal al 122% en el año fiscal 2034, superando su pico histórico, dijo la agencia.

"El nuevo informe de la CBO muestra que las perspectivas para el crítico desafío de la deuda nacional de Estados Unidos están empeorando", dijo en un comunicado Michael Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson. "Este es un momento importante para una conversación nacional sobre estos desafíos fiscales y económicos críticos que debemos abordar el próximo año y en el futuro".

Se espera que aumente la tasa de personas sin seguro

La tasa de personas sin seguro del país alcanzó un mínimo histórico del 7,2% el año pasado, pero se espera que esa cifra aumente al 8,9% en 2034, según un análisis separado de la CBO publicado este martes. El aumento se debe principalmente al fin de una disposición pandémica de covid-19 que prohibía a los estados cancelar la inscripción de los afiliados a Medicaid hasta 2023, la expiración de los subsidios mejorados para las primas de la Ley de Atención Médica Asequible a fines de 2025 y el aumento en el número de inmigrantes, que son Es mucho más probable que no esté asegurado.

El mayor aumento de personas sin seguro se producirá entre los adultos de 19 a 44 años, estima la agencia. Se espera que la inscripción a Medicare aumente de 61 millones este año a 74 millones en 2034, a medida que la población envejezca. Se proyecta que el número de personas con cobertura de Medicaid caerá de 92 millones el año pasado a aproximadamente 79 millones en los próximos años como resultado del fin de la protección de la era de la pandemia.

Se pronostica que la inscripción en la Ley de Atención Médica Asequible alcanzará un máximo histórico de 23 millones de personas el próximo año y luego caerá a 16 millones en 2034. Extender permanentemente los subsidios más allá de 2025 aumentaría la cobertura del mercado individual (tanto dentro como fuera de los intercambios de Obamacare) en un 7,1 millones, según un tercer informe de la CBO.

Las proyecciones de cobertura de seguro médico de la CBO no serán una buena noticia para la campaña de Biden. El presidente ha promocionado repetidamente la ampliación de la cobertura del seguro médico durante su administración. Los demócratas del Congreso esperan extender los subsidios mejorados como parte de las negociaciones para extender los recortes de impuestos de 2017.

Este reporte fue realizado con información de Tami Luhby, Katie Lobosco y Elisabeth Buchwald de CNN