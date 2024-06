Milei vuelve a España aún con los rezagos de la crisis diplomática; las autoridades en Madrid le piden respeto a las instituciones

Javier Milei habla sobre "los peligros" del socialismo 2:41

(CNN Español) -- Un mes después de generar una crisis diplomática con España, el presidente de Argentina Javier Milei vuelve a Madrid en una visita privada en la que no tiene pensado reunirse con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante su inminente visita, funcionarios en Madrid han pedido a Milei que, si pisa territorio español, lo haga con respeto.

"Desconocemos la agenda del presidente de Argentina", dijo este martes la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, en una rueda de prensa luego del consejo de ministros. "Si finalmente ese viaje se produce, espero que durante sus declaraciones, si es que las hay, mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español".

Milei tiene programado llegar a Madrid este viernes para recibir un premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana, un centro de pensamiento de derechas con sede en Madrid. Se lo otorga por la "defensa ejemplar de las ideas de la libertad". El viaje lo confirmó el martes el vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, quien no dio detalles de la visita, pero dijo que en principio el mandatario argentino no se reunirá con autoridades españolas. "Esa información a hoy, puede cambiar al propio viernes, que es el día que llega".

Ese no es el único galardón que recibirá. La comunidad de Madrid le otorgó este jueves la Medalla Internacional en reconocimiento a los vínculos históricos de Argentina con la región, un galardón que le entregará Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a su vez el presidenta del derechista Partido Popular. La condecoración se la entregará este viernes en un encuentro que mantendrán ambos en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional.

Esta medalla la han recibido anteriormente personalidades como Juan Guaidó (2020), el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky (2022) y el presidente de Ecuador Daniel Noboa (2023).

Esto a pesar de que el mandatario argentino volvió a proferir insultos contra Sánchez horas antes de su viaje a España: "El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme". "¿Quién es el cobarde?", le preguntó el periodista del canal argentino Todo Noticias. "Sánchez", dijo Milei.

Su retorno a España llega aún con los rezagos de la crisis diplomática con Madrid y en medio de críticas por la gran cantidad de viajes al exterior que ha hecho en sus primeros seis meses de gobierno. Recientemente volvió a Buenos Aires luego de visitas a Italia y Suiza para participar en la cumbre del G7 y la Cumbre por la Paz, respectivamente; pero la compleja situación interna de su país sumada a las críticas por sus ausencias lo llevaron a recortar la que será su octava gira internacional.

Milei regresó a Argentina el 15 de junio y vuelve a España este 21 de junio.

Una crisis diplomática inconclusa

La visita de Milei a Madrid se da un mes después de que España anunciara el retiro de su embajadora en Buenos Aires tras los comentarios que profirió (aunque sin nombrarla) contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el evento Viva24 del partido político de ultraderecha Vox. Allí repitió acusaciones de una organización de ultraderecha de supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias. Una fuente del servicio de fiscales le dijo a CNN el mes pasado que no hay indicios de delito alguno en el contenido de la denuncia contra Gómez.

Los insultos de Milei causaron molestia en el Ejecutivo español, que finalmente llevaron a España a retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó en ese momento al embajador argentino en España, Roberto Bosch, para “exigirle” disculpas públicas y trasladarle su “rechazo profundo” por las declaraciones de Milei. Pero Milei dijo que no pediría disculpas "bajo ningún punto de vista" como exigió España.

Pedro Sánchez, finalmente, dijo en un foro económico en medio de esta polémica que su Gobierno defenderá a las instituciones de España “de insultos y difamaciones” y dijo que Milei “no ha estado a la altura con sus declaraciones” y que el respeto es “irrenunciable”. Pero enfatizó que esta disputa diplomática no representa la relación entre ambas sociedades. “España y Argentina somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan”, afirmó.

Pero cuando aún el conflicto no ha pasado, Milei volvió a cargar contra Sánchez esta semana en su cuenta de X, acusándolo de ser "cómplice del socialismo autoritario" y acusó al Gobierno de Sánchez de perseguir periodistas.

Pero para el Gobierno de Argentina la tensión entre ambos mandatarios es un tema saldado.

"Por supuesto que es un tema saldado y por supuesto que es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás", dijo Adorni este martes sobre las tensiones entre los presidentes.

"Cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó, no hay mucho más por agregar. Toda la connotación adicional, lo que puedan tener tuits o lo que pueda tener una declaración... tienen un marco del mismo debate que no va a llegar a ningún punto común porque no lo hay", zanjó Adorni en la Casa Rosada.

-- Nota del editor: Este artículo fue actualizado con información reciente.