¿Por qué Guillermo "Memo" Ochoa no fue a la Copa América 2024?

Este es el historial de México en la Copa América 1:03

(CNN Español) -- El guardameta mexicano Guillermo "Memo" Ochoa es toda una leyenda en la historia de la selección tricolor, por lo que llamó la atención su ausencia en la próxima edición de la Copa América, que ya comenzó en Estados Unidos.

El oriundo de la ciudad de Guadalajara ha jugado cinco veces la Copa del Mundo y ha participado en dos ocasiones de la Copa América. A sus 38 años, venía siendo una pieza regular en las convocatorias del director técnico Jaime Lozano, quien asumió el timonel del combinado nacional en junio de 2023 de cara a la Copa Oro. El arquero fue titular en 13 partidos bajo el mando de Lozano, contando Copa Oro, amistosos y Liga de Naciones de la Concacaf.

Sin embargo, parece que a México llegó el recambio generacional, algo que parte de la afición y la prensa deportiva venían pidiendo desde la temprana eliminación de la selección en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, algo que no se daba desde la edición de 1978.

La tan anhelada renovación quedó al descubierto el 10 de mayo, cuando Lozano entregó su convocatoria para los duelos de preparación de cara a la Copa América 2024 contra Bolivia, Uruguay y Brasil. Jugadores históricos como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Héctor Herrera, Henry Martín y Raúl Jiménez no fueron incluidos en la lista de 32 jugadores.

En conferencia de prensa, Jaime Lozano pidió “que no haya especulaciones” y explicó que el torneo a punto de comenzar en Estados Unidos “es ideal para ver a la gente que levanta la mano y tener un universo más grande de cara a lo que viene”. Dijo que habló con Ochoa, entre otros futbolistas no convocados, y que le dejó en claro que la decisión de dejarlo afuera de la lista no significa que “esté fuera” para el futuro.

El caso de Memo Ochoa también es ciertamente particular, ya que se encuentra sin equipo tras expirar su contrato con Salernitana, equipo italiano que jugará en la segunda categoría en la próxima temporada. El torneo de selecciones lo encuentra justo en un momento donde debe resolver su futuro deportivo inmediato.

El director técnico de la selección mexicana convocó en un principio a Luis Ángel Malagón, Julio González y Raúl Rangel como arqueros, pero Malagón se lesionó durante la concentración del equipo hace unos días, lo que obligó a Lozano a reemplazarlo con Carlos Acevedo.

Ni con esta baja de Malagón hubo lugar para Memo Ochoa, cuyas chances de volver a vestir la camiseta de la selección mexicana se redujeron mucho, ya que, en palabras de Lozano, “en este momento lo mejor es pensar a mediano y largo plazo, más que buscar resultados inmediatos”.