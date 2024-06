Putin amenaza con armar a Corea del Norte si Occidente continúa suministrando armas a Ucrania

Pacto de defensa de Kim-Putin permite todos los medios para ayudarse 2:47

(CNN) -- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó a las naciones occidentales con que estaría dispuesto a armar a otros gobiernos, incluido Corea del Norte, si los países occidentales continúan suministrando armas a Ucrania.

"Quienes suministran estas armas creen que no están en guerra con nosotros. Dije, incluso en Pyongyang, que luego nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo", dijo Putin a los periodistas el jueves por la noche al final de su visita a Hanoi, en respuesta a una pregunta sobre si el suministro occidental de armas de largo alcance debe considerarse un acto de agresión.

"¿Adónde irán ahora?", dijo, sugiriendo que esos países podrían luego vender las armas a adversarios occidentales.

"Aquí los occidentales suministran armas a Ucrania y dicen: ya no controlamos nada aquí y no importa cómo se usen. Bueno, también podemos decir: le entregamos algo a alguien, y luego no tenemos control sobre cualquier cosa", dijo Putin.

Putin también advirtió que Corea del Sur estaría cometiendo “un error muy grande” si decidiera suministrar armas a Ucrania, afirmando que Seúl “no tiene nada de qué preocuparse” respecto de la nueva asociación estratégica firmada por Rusia y Corea del Norte.

"Hasta donde yo sé, la República de Corea no planea una agresión contra la República Popular Democrática de Corea, lo que significa que no hay que temer nuestra cooperación en esta área", dijo.

publicidad

El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convocó al embajador ruso en Seúl para protestar contra el pacto, advirtiendo que "cualquier cooperación que pueda ayudar directa o indirectamente a reforzar el poder militar de Corea del Norte es una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".

El primer viceministro surcoreano Kim Hong-kyun enfatizó al embajador Georgiy Zinoviev que "si Rusia causa amenazas a nuestra seguridad al apoyar a Corea del Norte, habrá un impacto negativo inevitable en las relaciones entre la República de Corea y Rusia", dijo el Ministerio, utilizando el nombre oficial de Corea del Sur.