Quién es Julio Berdegué Sacristán, futuro secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México

Julio Berdegué. (Crédito: FAOAmericas vía Flickr)

(CNN Español) -- Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio a conocer los primeros nombres que formarán parte de su gabinete y anunció que Julio Berdegué Sacristán oficiará como el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Quién es Julio Berdegué Sacristán

Es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales. Su carrera ha estado ligada a la producción de alimentos agrícolas y el combate al hambre en América Latina.

En 2017 fungió como subdirector general y representante regional para América Latina y el caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dedicado a tareas para erradicar el hambre.

De acuerdo con su hoja de vida, Berdegué ha centrado su trabajo en cuatro temas: desarrollo territorial rural, reestructuración de los mercados nacionales de alimentos ante la expansión de los supermercados, y sus efectos sobre los pequeños productores agropecuarios y los territorios rurales; empleo rural no agrícola; organizaciones económicas de los pequeños productores.

Berdegué Sacristán ha dicho en varias entrevistas y foros, incluída una para CNN en Español, que no se superará el hambre en esta región si no se avanza de forma sostenida en combatir la desigualdad, porque el hambre, ha explicado, no es por falta de alimentos, sino porque muchas personas están en condición de pobreza.

Antes de ser el representante de FAO, Berdegué Sacristán, dirigió investigaciones, asesorías a gobiernos y programas de desarrollo de capacidades centrados en la desigualdad territorial.

Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), de varios gobiernos y agencias públicas latinoamericanas, de ONGs de la región y de organizaciones de pequeños productores