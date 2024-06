Las tradiciones místicas paganas que todavía se celebran en Suecia durante el solsticio de verano

El solsticio de verano tiene lugar en junio, y es el día más largo del año. Como parte de las celebraciones, la gente se reúne alrededor de un palo de mayo para bailar y cantar. Crédito: Anna Hallams/imagebank.sweden.se.

(CNN) -- Quizás hayas visto el clip viral de YouTube de la actriz de Hollywood Alicia Vikander en el que le explica al presentador de programa de entrevistas Jimmy Kimmel de qué se trata el solsticio de verano sueco (incluso le enseñó el clásico “baile de la rana”, y el saltó con tacones de aguja altísimos).

O tal vez hayas oído que el solsticio de verano es algo importante en Escandinavia.

Bueno, lo es. Y aunque todos los países nórdicos, así como algunos de Europa del Este, celebran el día más largo del año de diferentes maneras, los suecos lo hacen mejor.

El solsticio de verano es la celebración sueca por excelencia y un momento destacado en el calendario cultural. Para muchos, también es una festividad sinónimo de cierta decadencia y libertinaje, sea o no así como se pretendía originalmente. En cualquier caso, son unas vacaciones que los suecos esperan con ansias y que a menudo empiezan a planificar con meses de antelación.

Por lo general, se pasa con amigos y familiares en la casa de verano de alguien. (No puede haber muchos países con más casas de verano per cápita que Suecia; ser propietario de una casita pintada de rojo rodeada de campos o de la costa es algo a lo que aspira casi todo sueco que no tuvo la suerte de heredar una).

El tradicional almuerzo de verano es lo más destacado de la celebración, que incluye una mezcla heterogénea de arenque en escabeche y patatas nuevas sazonadas con eneldo, salmón ahumado y curado, quiches de queso, albóndigas y pastel de fresas y crema batida de postre. Todo eso acompañado de shots de snaps (Aquavit), que se toman hacia atrás mientras se cantan canciones tradicionales de snaps.

Pero antes de sentarse a disfrutar del almuerzo de verano, se realiza el baile obligatorio alrededor del palo de mayo. Según una tradición centenaria, debes levantar un palo de mayo decorado con hojas de abedul y flores silvestres, y bailar alrededor de él mientras cantas y te tomas de la mano.

Excepto, claro está, durante el baile de “Las ranitas”, cuando saltas como un anfibio y agitas las manos alrededor de la cabeza y el trasero para ilustrar que las ranas no tienen orejas ni cola mientras hacen graznidos. Todo tiene mucho sentido para los suecos.

Como Vikander le dijo a Kimmel: "Todo el mundo entre cinco y 95 años en Suecia conoce este baile y lo practica todos los años".

Pleno verano en el museo al aire libre más antiguo del mundo

La tradición del mayo de verano data de la Edad Media, mientras que la celebración del solsticio de verano se remonta a la época pagana nórdica, cuando la cultura giraba en torno al místico mundo natural. Durante siglos, la noche de verano se consideró mágica, una época en la que la división entre los reinos físico y espiritual se difuminaba y las plantas adquirían potentes poderes curativos y podían usarse para adivinar el futuro.

Las mujeres jóvenes recogían siete tipos diferentes de flores silvestres y las colocaban debajo de sus almohadas para soñar con sus futuros maridos, una tradición que todavía es popular hoy en día. Llevar una corona de flores en el cabello es un símbolo antiguo de renacimiento y fertilidad, y estas se secaban y guardaban durante todo el año, a veces se usaban para infundir el baño navideño para mantener a la familia saludable durante el largo y frío invierno.

Del mismo modo, caminar descalzo sobre la hierba cubierta de rocío en una mañana de verano (o, mejor aún, revolcarse desnudo sobre ella) era una forma de garantizar una buena salud.

El solsticio de verano siempre se celebra un viernes entre el 19 y el 25 de junio. Este año cae el 21 de junio, pero en muchos lugares de Suecia las festividades se celebran durante todo el fin de semana del solsticio.

Uno de esos lugares es Skansen. Este destino turístico de Estocolmo, el museo al aire libre más antiguo del mundo, muestra las diferentes regiones de Suecia con casas y granjas de todas partes del país.

Aquí, las celebraciones del solsticio comienzan a media mañana en la víspera del solsticio con la elaboración de coronas y un mercado de verano. A las 11 de la mañana todos se reúnen para ver cómo se iza el mayo, y después comienzan los bailes y los juegos, al ritmo irresistiblemente pegadizo de la música folclórica interpretada por los músicos de Skansen. Los bailarines folclóricos, ataviados con los coloridos trajes de sus respectivas provincias, lideran las rutinas, incluida la favorita de todos, la danza de la rana.

Dado el número de visitantes internacionales, el MC presenta el programa tanto en sueco como en inglés, lo que garantiza que todos puedan participar. Si eres más un espectador, el grupo de danza folclórica de Skansen también presenta danzas tradicionales campesinas acompañadas por violinistas y arpistas clave durante todo el día.

Para otros, sin embargo, lo más destacado es el baile nocturno, un retroceso al tipo de bailes públicos que tuvieron su apogeo en las décadas de 1950 y 1960, tanto en Suecia como en Estados Unidos. Anette Björlin, responsable de programas de Skansen, explica que para muchos el solsticio de verano en Skansen es simplemente un evento imperdible.

"El año pasado tuvimos alrededor de 28.000 visitantes sólo en la víspera", dice. “El récord es 35.000. La gente espera con ansias estas celebraciones durante todo el año. Las familias llegan a primera hora de la mañana para participar en las actividades para niños y luego tenemos un flujo constante de personas que vienen a disfrutar de los bailes”.

Mitos y leyendas

Sin lugar a dudas, el solsticio todavía infunde una sensación de asombro y admiración, incluso si el sueco promedio ya no tiende a revolcarse desnudo bajo el rocío de la mañana. Sin embargo, las niñas todavía recogen flores silvestres y las colocan debajo de la almohada con la esperanza de soñar con sus futuros cónyuges.

A lo largo de la historia, la gente recurrió a la naturaleza con fines medicinales y para predecir el futuro, pero es difícil saber exactamente desde cuándo se remontan estas tradiciones, ya que faltan fuentes escritas, dice Kerstin Holm Söderkvist, intérprete del patrimonio en Skansen.

"Muchos aspectos de nuestras celebraciones se remontan a la época medieval, y es posible que algunos incluso se remonten a los vikingos", afirma. “Pero no podemos estar seguros. Hay muchas narrativas paralelas en torno al solsticio de verano, sobre todo porque la iglesia lo rebautizó como una festividad cristiana que celebra a Juan el Bautista en lugar de creencias paganas”.

Un mito que desea disipar es que el mayo es un símbolo pagano de fertilidad.

“Lo dudo”, dice. "Es más probable que sea una influencia alemana, como el árbol de Navidad".

El solsticio también es en gran medida una celebración culinaria, como lo indica el almuerzo tradicional antes mencionado.

“Si miramos el almuerzo del solsticio a través de la lente de la sociedad agrícola tradicional sueca, es un cambio bienvenido después de tener que subsistir durante meses con sopa y avena”, explica Holm Söderkvist. "Finalmente, podemos disfrutar de un festín con productos de temporada recién cosechados".

Afortunadamente, la dieta sueca mejoró desde el siglo XIX y hoy en día el solsticio marca principalmente el inicio de la tan esperada temporada de vacaciones. La mayoría de los suecos se ausentan del trabajo entre cuatro y cinco semanas sólo en verano (cinco semanas de vacaciones anuales es un derecho legal). Es un momento para descansar y relajarse, para visitar a amigos y familiares en todo el país y para pasear por su cabaña de verano, decorada con follaje y flores para el solsticio de verano.

Holm Söderkvist celebra con amigos en su casa de verano junto a un lago en la pintoresca provincia central de Värmland, donde disfrutarán del tradicional festín. Además de conectar a los suecos con su historia cultural, ve el solsticio de verano como un evento social importante.

“Es una reunión muy inclusiva, pueden participar personas de todas las edades y procedencias”, afirma. "Cualquiera puede traer una cesta de picnic e ir a un parque local para unirse a las festividades".

Solsticio de verano en Londres

Las reuniones en los parques a las que se refiere no se limitan a Suecia. El solsticio de verano es una época del año en la que los suecos que viven en el extranjero tienden a sentir más nostalgia y buscan celebraciones en sus ciudades de adopción. En ciudades como Londres y Nueva York, con importantes poblaciones suecas, las fiestas de verano son eventos populares.

Lo que comenzó como una reunión improvisada en el Hyde Park de Londres se convirtió en una tradición anual, que fue creciendo en tamaño gracias a las redes sociales. Descrita como un “picnic flash mob”, la celebración tiende a tener lugar un sábado, es decir, el día del solsticio en lugar de la víspera, y no es un evento organizado formalmente ni con boleto, pero aun así atrae a cientos, o incluso a unos pocos miles de personas.

Siempre alguien coloca un pequeño árbol de mayo y las festividades continúan hasta que el parque cierra a medianoche.

Para aquellos a quienes les gusta celebrar con estilo, la comunidad de expatriados LondonSwedes organiza una cena gourmet en la víspera del solsticio y un almuerzo en el día del solsticio en el restaurante del chef sueco Niklas Ekstedt, Ekstedt at The Yard, junto al Great Scotland Yard Hotel. Espera guirnaldas de flores, música en vivo y, por supuesto, muchas fotos y cantos.

“Los suecos tienen fama de ser un poco reservados, pero en el solsticio nos soltamos”, dijo Charlotte Ågren, fundadora del grupo. "Las instantáneas ayudan".

Para Ågren, celebrar el solsticio de verano no es sólo una forma de mantener viva una querida tradición, sino también una oportunidad de mostrar la cultura sueca a sus amigos británicos e internacionales.

"Es una evento muy feliz y estamos orgullosos de invitar a nuestro círculo social más amplio a participar", dice.

"Yo diría que alrededor de un tercio de los parranderos de Londres son personas de todas las nacionalidades que simplemente aprecian la tradición y aman una buena fiesta".

Nota del editor: Lisa Kjellsson celebró muchos solsticios de verano en su Suecia natal. Sigue sus aventuras alrededor del mundo en su Instagram: @thelkedit