El cambio de táctica de Rusia pone una presión sin precedentes sobre el debilitado sistema eléctrico de Ucrania

Kateryna Serzhan y su hija en Kyiv. Kateryna tiene que programar la hora del baño en función de los apagones. (Daria Tarasova/CNN)

(CNN) -- Kateryna Serzhan dice que la única forma de sobrevivir al horario de apagones casi diarios de Ucrania es "tener siempre un plan B".

Esta mujer de 35 años ha tenido que adaptarse a la vida en su bloque de apartamentos de gran altura de Kyiv con su inquieta hija de 3 años, Varia.

Salir a jugar implica subir 15 pisos por las escaleras llevando a su hija, que pesa ahora 17 kg. Para esos días suelen llevar una pelota en vez de una bicicleta, cuenta entre risas.

Sin electricidad no hay agua, así que tiene que programar los baños de su hija en torno a los apagones. Aunque a veces ocurren fuera de los horarios previstos.

Deseosa de proporcionar comida caliente cada día a una niña que no siempre se la come, ahora tiene un hornillo de gas de camping en la cocina y una pequeña batería para conectar el microondas.

publicidad

La resistencia de Serzhan enmascara una crisis cada vez más profunda en Ucrania. No son los primeros apagones desde la invasión rusa, pero sí los primeros que se producen en primavera y principios de verano —tradicionalmente los meses de menor demanda de electricidad antes de que empiece la temporada de aire acondicionado—, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema de suministro.

En la madrugada del jueves, Ucrania sufrió el séptimo ataque ruso masivo contra sus instalaciones energéticas desde el 22 de marzo de este año. Ukrenergo, el operador estatal de la red, informó de daños en cuatro regiones. Siete trabajadores del sector resultaron heridos y se prolongaron los cortes de electricidad programados con anterioridad.

Este sábado, varios ataques "masivos" con misiles rusos alcanzaron varias instalaciones energéticas ucranianas, dejando sin electricidad a miles de personas, según las autoridades.

En la región de Zaporiyia, dos ingenieros resultaron heridos y la instalación energética sufrió daños durante la noche, según Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional.

La red energética ucraniana ha estado en el punto de mira de los misiles rusos desde el comienzo de la guerra, pero este año Moscú ha empezado a atacar específicamente instalaciones de generación de energía —centrales térmicas, hidroeléctricas e incluso instalaciones de almacenamiento de energía—, lo que supone un marcado cambio de táctica con respecto al invierno anterior, cuando los ataques eran menos precisos y los daños más fáciles de reparar. Expertos afirman que Rusia ha estado utilizando mejor armamento y aprovechando las escasas defensas antiaéreas de Ucrania.

En la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania celebrada en Berlín a mediados de junio, el presidente Volodymyr Zelensky expuso la magnitud de la destrucción causada por los seis primeros ataques. "Los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados ya han destruido 9 gigavatios de capacidad, mientras que el pico de consumo de energía en Ucrania el invierno pasado fue de 18 gigavatios. Por tanto, la mitad ya no existe", afirmó.

Funcionarios y ejecutivos del sector energético reconocen que ya no hay forma de evitar los apagones este invierno. La misión ahora es simplemente minimizarlos.

"Si no restauramos las centrales dañadas, si no mejoramos la capacidad de interconexión, si no construimos estos generadores distribuidos, al menos en algunos lugares... la gente tendrá electricidad menos de cuatro horas al día", dice Dmytro Sakharuk, director ejecutivo de DTEK, la mayor empresa energética privada de Ucrania.

"Tenemos 120 días para que empiece la temporada de calefacción", advierte. "No podemos seguir como hasta ahora".

Ucrania intenta resolver el problema de varias maneras. Además de reconstruir lo que puede, en algunos casos utilizando piezas de centrales eléctricas desmanteladas en Europa, los funcionarios y las empresas energéticas están tratando de asegurar tantos generadores y turbinas de gas como sea posible para apoyar la infraestructura crítica durante el invierno, y están trabajando con socios europeos para aumentar las importaciones de electricidad.

Antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Ucrania era un exportador neto de electricidad, e incluso había podido reanudar algunas exportaciones en tiempos de guerra. Eso se detuvo en marzo.

"Estamos haciendo todo lo posible", dijo a CNN la viceministra de Energía, Svitlana Grynchuk. "Entendemos que sin energía será muy difícil sobrevivir".

Cuando los esfuerzos por el lado de la oferta se quedan cortos, lo único que queda es reducir la demanda. Y eso significa pedir aún más sacrificios al pueblo ucraniano, ya cansado de los apagones. "Pedimos a nuestra gente (...) que esté dispuesta a entender la situación, a apoyar a Ucrania, a apoyar a nuestros trabajadores del sector energético", dice Grynchuk. "Lo llamamos la segunda línea del frente, la energía".

A finales de abril, pocas semanas después de que un ataque ruso destruyera la mayor central eléctrica de la región de Kyiv, Andrii Buzovskyi, policía kievita de 52 años, gastó unos US$ 1.400 en dos paneles solares para su balcón.

"Los instalé para que mi familia no se sintiera incómoda cuando no hubiera electricidad", declaró a CNN. "No se sabe qué pasará después".

Al Gobierno le gustaría ver más de esto. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, acaba de anunciar nuevas subvenciones para ayudar a las cooperativas de viviendas a invertir en paneles solares y bombas de calor. El banco central ucraniano también está trabajando para que los préstamos a hogares y empresas para comprar equipos relacionados con la energía sean más asequibles.

En su edificio de Kyiv, Serzhan busca otro tipo de independencia energética. Le preocupa tanto tener que soportar temperaturas bajo cero en su apartamento este invierno, que está pensando en alquilar una casita a las afueras de Kyiv con una estufa de leña.

"Es como en el siglo XIX", admite.

Las empresas ponen de su parte. Los Ferrocarriles Ucranianos han revisado el horario de 74 trenes de cercanías (alrededor del 7% del total), suspendiendo temporalmente algunos servicios. La compañía ha dicho a CNN que también ha dejado de utilizar el aire acondicionado en los edificios administrativos y ha apagado la iluminación exterior.

La directora ejecutiva de la cadena de supermercados Auchan Ukraine, Marta Trush, declaró a CNN que, aunque todas sus tiendas ya están equipadas con generadores, ha modernizado sus frigoríficos para ahorrar energía y ha reducido su gama de productos con fechas de caducidad cortas. Todo ello tiene el incentivo añadido de mitigar el aumento de los costes.

"El funcionamiento de toda la red con generadores diésel es unas tres veces más caro que con la red eléctrica central", explica Trush. "Así que, para ahorrar electricidad en las zonas de venta, reducimos la iluminación y restringimos temporalmente el acceso a los frigoríficos, pero vemos cómo los clientes comprenden las medidas forzosas".

Los cortes de electricidad tienen un claro efecto en la inflación, según Igor Piddubnyi, investigador de la Escuela de Economía de Kyiv. "Las empresas tienen que conseguir de algún modo suministro eléctrico de reserva y están (...) comprando generadores diésel, paneles solares, etcétera (...) y eso aumenta el coste de producción", declaró a CNN. La incapacidad de Ucrania para exportar electricidad también altera su balanza comercial, lo que alimenta la inflación.

El Banco Nacional de Ucrania estimó en mayo que el crecimiento económico se ralentizará hasta el 3% este año, desde el 5,3% de 2023, debido sobre todo a los daños sufridos por el sector energético. Se espera que la inflación aumente ligeramente hasta el 8,2%.

Y mientras Rusia experimenta una mejora de su mano de obra en tiempos de guerra, con el desempleo en mínimos históricos, Piddubnyi afirmó que los cortes de electricidad están obligando a las empresas ucranianas a despedir trabajadores. El banco central sigue esperando que el desempleo descienda este año, pero sólo hasta el 14% desde el nivel actual del 15%.

Es una situación dolorosa, dijo Piddubnyi. "Ucrania realmente pierde mucho, pero también el problema es que Rusia sigue obteniendo enormes beneficios de la exportación de petróleo y gas".

La Escuela de Economía de Kyiv calculó el mes pasado que la reconstrucción de las dañadas infraestructuras energéticas ucranianas costaría US$ 50.500 millones, teniendo en cuenta las nuevas medidas para mejorar su resistencia frente a nuevos ataques. Esa cantidad equivale a la totalidad del préstamo que tanto costó conseguir, respaldado por los beneficios de los activos rusos congelados que se prometió recientemente a Ucrania, pero es posible que no vea ese dinero hasta dentro de unos meses. El G7, que ya ha destinado US$ 3.000 millones hasta la fecha al sector energético ucraniano, acaba de anunciar otros 1.000 millones a principios de junio.

Y Piddubnyi señala que calcular el costo real de la reconstrucción, mientras continúan los ataques, es imposible. "Existe una clara incertidumbre sobre cuántas centrales eléctricas más destruirán los rusos", afirmó.

El Ministerio de Energía de Ucrania afirma que ha estado construyendo refugios de hormigón para proteger algunos equipos energéticos de los ataques. Pero los sistemas de defensa antiaérea más avanzados son la única forma de proteger centrales eléctricas enteras y evitar que la factura de la reconstrucción se dispare.

Tras el ataque del jueves, los intensos esfuerzos de lobby de Kyiv parecen estar dando sus frutos. Rumania accedió, tras meses de deliberaciones, a enviar un sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania. Y un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que se estaba dando la máxima prioridad a Ucrania en los envíos de EE.UU. de capacidades avanzadas de defensa antiaérea, por delante de otros países. Las entregas deberían comenzar este verano.

Sakharuk, que habló con CNN antes de la séptima oleada de ataques contra instalaciones energéticas el 20 de junio, dijo que le gustaría ver entregas de municiones de defensa aérea específicamente para proteger las instalaciones energéticas.

Admite que mantener la moral entre los empleados es un reto importante. "Ven que están en una especie de ciclo en el que reparan una instalación energética y Rusia se entera de que está siendo reparada, y (es) de nuevo destruida".

"En algunos casos, los trabajadores ya lo pasaron por esto tres o cuatro veces".

Clare Sebastian, de CNN, escribió e informó desde Londres, y Olga Voitovych informó desde Kyiv. Svitlana Vlasova, Daria Tarasova-Markina y Maria Kostenko contribuyeron a este reportaje.