Trump pasa el último sábado antes del debate reunido con votantes cristianos y cortejando a los de Pensilvania

A una semana del debate presidencial de EE.UU. 6:54

(CNN) -- El expresidente Donald Trump, en consonancia con su preferencia por evitar la preparación tradicional del debate, pasará el último sábado antes de su primer enfrentamiento cara a cara con el presidente Joe Biden en actos de campaña.

Trump hablará ante una reunión de conservadores cristianos este sábado por la tarde en Washington, antes de viajar a Filadelfia para un mitin de campaña más tradicional en un estado clave.

Estas apariciones públicas consecutivas contrastan con el enfoque de Biden en el primero de los dos debates presidenciales. El presidente y su equipo están pasando el fin de semana anterior al debate en Camp David, revisando carpetas informativas y realizando simulacros de sesiones de debate mientras se preparan para sus encuentros de alto riesgo con Trump.

Aunque Trump ha tenido reuniones informales con asesores y aliados, también ha mantenido una activa agenda de campaña. El martes celebró un mitin en Racine, Wisconsin, y el jueves por la noche asistió a un acto de recaudación de fondos en Ohio.

La campaña de Trump está disfrutando de la yuxtaposición de los estilos de preparación de los dos candidatos.

publicidad

"Mientras los asesores de Joe Biden le obligan a esconderse en Camp David para descansar, el presidente Trump sigue con su apretada agenda de campaña", dijo Karoline Leavitt, portavoz del virtual candidato republicano.

La reunión del sábado en la capital del país es la conferencia anual "Road to Majority" (camino a la mayoría) organizada por la Coalición Fe y Libertad, un grupo fundado por el líder evangélico Ralph Reed. Trump se ha dirigido a la conferencia en nueve ocasiones a lo largo de los años, aunque su aparición allí el sábado se produce cuando intenta distanciarse de las estridentes posiciones antiabortistas de grupos cristianos, como Fe y Libertad.

Tras promover una prohibición federal del aborto y encabezar la ofensiva para anular el caso Roe v. Wade, Trump afirma ahora que las futuras luchas sobre el acceso a este procedimiento deben dejarse en manos de los estados. Su cambio de opinión sobre el aborto se produce después de que Trump culpara a este tema de los decepcionantes resultados del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y antes de que su partido vote su primera plataforma desde la caída de Roe en su convención del mes que viene.

Reed dijo a CNN que no cree que la posición de Trump esté en desacuerdo con los votantes religiosos.

"La postura del presidente simplemente refleja la realidad política a corto plazo de ambas partes", dijo. "Ninguna de las partes tiene los votos para aprobar una legislación federal que refleje sus valores y aspiraciones".

Reed añadió: "La realidad política a largo plazo es que quien gane esa batalla a nivel estatal cobrará impulso y conseguirá los votos para lograr lo que quiere a nivel federal".

Los demócratas han hecho una campaña agresiva y han gastado millones de dólares recordando a los votantes el papel de Trump en la eliminación del derecho constitucional al aborto. La campaña de Biden fustigó la aparición de Trump en el evento de Washington como prueba de cuál es su postura sobre el tema.

"Eres la compañía que tienes", dijo la portavoz de la campaña de Biden Sarafina Chitika, "y la posición de Donald Trump es clara: trabajó 'orgullosamente' junto a extremistas para anular el fallo Roe, prometió trabajar 'codo con codo' con un grupo que promete 'erradicar' el aborto, y este sábado pronunciará el discurso principal ante compañeros extremistas comprometidos con la prohibición del aborto en todo el país", agregó.

El mitin de Trump en Filadelfia el sábado por la tarde supone su cuarta aparición en Pensilvania este año, a medida que se intensifica la carrera por uno de los principales campos de batalla de la elección.

La campaña de Trump ha tratado de abrir una brecha entre Biden y su estado natal atacando al presidente por la inflación y la delincuencia.

"El gran pueblo de Pensilvania está sintiendo los efectos de las políticas fallidas de Biden donde más les duele: en sus bolsillos", dijo la campaña de Trump en un comunicado anunciando el mitin.

El sureste de Pensilvania se ha convertido en un hervidero de actividad de ambas campañas presidenciales. Trump celebró un mitin en Lehigh Valley en abril, y en febrero estrenó unas zapatillas de gimnasia en la feria SneakerCon de Filadelfia como parte de su acercamiento a las comunidades minoritarias.

Hace cuatro años, Biden consiguió el 92% de los votantes negros de Pensilvania, clave para su victoria general. Pero una encuesta reciente de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College reveló que su apoyo en el estado entre los negros había caído al 50%.

Antes del mitin de Trump del sábado, el Comité Nacional Demócrata (DNC por sus siglas en inglés) dio a conocer nuevos anuncios que dice que están dirigidos a resaltar "la historia de Trump de fallar a los estadounidenses negros y cómo ha dejado atrás a la comunidad negra". El empuje del contramensaje se produce cuando las encuestas muestran que los hombres negros están más abiertos a apoyar al candidato republicano en las elecciones de este año de lo que históricamente han estado.

El DNC está colocando un cartel publicitario en Filadelfia, y también tendrá un cartel móvil que rodeará el mitin del expresidente, destacando las mayores tasas de desempleo para los estadounidenses negros bajo la administración Trump en comparación con la administración Biden y los recortes de impuestos de Trump que beneficiaron a los estadounidenses más ricos. Tendrán "quioscos pro-Biden" alrededor de la Universidad de Temple, donde se celebra el mitin de Trump, que destacarán el alivio de la deuda estudiantil y el aumento de la financiación en educación pública entregados bajo la gestión de Biden.

"Donald Trump fue un desastre para las comunidades minoritarias -en particular para los estadounidenses negros-. Él dice que no es racista, pero su historial dice lo contrario. Una y otra vez, ha insultado a ciudades con importantes comunidades negras y, durante su mandato, los empleos desaparecieron, el desempleo se duplicó con creces para los estadounidenses negros durante la pandemia, y su estafa fiscal amplió la brecha racial de riqueza", dijo el portavoz del DNC, Abhi Rahman, en un comunicado.

Kate Sullivan, de CNN, contribuyó a este artículo.