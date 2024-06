"Ahorraron toda su vida para esto": la angustia de una estadounidense cuyos padres murieron durante la peregrinación a La Meca

Los Wurie eran ciudadanos estadounidenses de Bowie, Maryland.

(CNN) -- Saida Wurie dijo que el sueño de toda la vida de sus padres era participar en el Hajj, la peregrinación religiosa que trae a musulmanes de todo el mundo a Arabia Saudita cada año.

Habían gastado US$ 23.000 dólares en un paquete de viaje con todo incluido a través de una empresa de viajes registrada en el estado de Maryland.

"Ahorraron toda su vida para esto", le dijo a Fredricka Whitfield de CNN.

Pero lo que se suponía sería el viaje de su vida se convirtió en una tragedia esta semana, cuando Wurie se enteró de que su madre Isatu Tejan Wurie, de 65 años, y su padre Alieu Dausy Wurie, de 71, estaban entre los cientos de peregrinos que murieron debido a las temperaturas extremas que se han apoderado del país del golfo Pérsico. Se confirmó la muerte de más de 500 personas, aunque se teme que la cifra supere con creces el millar.

Los Wurie eran ciudadanos estadounidenses de Bowie, Maryland. La señora Wurie se había jubilado recientemente como jefa de enfermeras en Kaiser Permanente en el condado de Prince George, le dijo su hija a CNN.

publicidad

En declaraciones a Whitfield de CNN este sábado, Wurie dijo que había estado en estrecho contacto con sus padres mientras estaban en Arabia Saudita a través de un chat grupal familiar. Fue en esa charla, dijo, que se enteró de que la compañía turística no proporcionó el transporte adecuado ni las credenciales necesarias para participar en la peregrinación. El grupo con el que viajaban sus padres, que incluía hasta 100 compañeros de peregrinación, carecía de alimentos y suministros suficientes para el viaje de cinco a seis días que es un pilar del Islam, dijo.

Wurie cree que el operador turístico no "preparó adecuadamente" a sus padres para el viaje y "no recibieron lo que pagaron" de parte de la empresa. CNN se comunicó con la compañía de viajes para solicitarle comentarios.

La última vez que tuvo noticias de sus padres fue el sábado 15 de junio, cuando su madre le envió un mensaje diciéndole que habían estado esperando transporte durante horas para llevarlos al Monte Arafat. Ella cree que estaban ubicados en Mina en ese momento. La pareja finalmente optó por caminar y le envió un mensaje a su hija después de haber caminado durante más de dos horas.

Luego, la pareja se unió a otros peregrinos y a otras personas de su grupo turístico en el Monte Arafat, donde se reunían para orar y reflexionar sobre el lugar sagrado. Un hombre de su grupo turístico se puso en contacto con Saida Wurie para decirle que sus padres habían desaparecido en el Monte Arafat, después de que su padre dijera que no podía continuar el viaje y se detuviera para tomar un descanso en el camino. El hombre había continuado hasta la cima del monte Arafat pero no encontró a la pareja en su descenso.

Wurie recibió las notificaciones de muerte de parte del consulado de Estados Unidos en Jeddah, que las había obtenido del Ministerio del Interior saudita, diciendo que sus padres habían muerto por "causas naturales" el 15 de junio. Más tarde, alguien en la embajada de Estados Unidos le informó que la insolación es considerada una causa natural.

La Oficina del Consulado General le dijo que sus padres ya habían sido enterrados, pero no han podido decirle exactamente dónde.

Ahora, Saida y sus hermanos están haciendo todo lo posible para obtener respuestas y encontrar el lugar de enterramiento de sus padres.

"Le pedimos al gobierno saudita que retuviera los cuerpos para poder viajar allí y al menos darles el entierro adecuado con [sus] hijos presentes e identificar los cuerpos", le dijo a Whitfield. "Desafortunadamente, ya habían sido enterrados".

Wurie dijo que espera que los diplomáticos estadounidenses la recibieran a ella y a sus hermanos en el terreno para ayudarlos a encontrar el lugar donde están enterrados sus padres y recoger sus pertenencias, ya que ella no sabe árabe y no está familiarizada con la zona. Hasta este sábado, los diplomáticos no se habían comprometido a reunirse con ellos en persona en Arabia Saudita, dijo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que había habido "muertes de múltiples ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita", pero se negó a comentar sobre detalles específicos sobre la familia Wurie.

El calor extremo ha sido mencionado como el factor principal detrás de los cientos de muertes y lesiones reportadas este año durante el Hajj. La Meca, la ciudad santa central para los peregrinos del Hajj, registró temperaturas récord de 50 grados C el lunes.

Se esperaban altas temperaturas para el evento de este año, y el ejército saudita desplegó más de 1.600 efectivos con unidades médicas y 30 equipos de respuesta rápida específicamente para golpes de calor. Otros 5.000 voluntarios de salud y primeros auxilios también estaban de servicio.

Pero CNN ha hablado con otros peregrinos del Hajj que dijeron que los preparativos no fueron suficientes, y uno de ellos dijo haber visto a gente perdiendo el conocimiento y pasar junto a cuerpos cubiertos con telas blancas.

El número exacto de muertos aún no está claro y se espera que aumente, ya que países de todo el mundo han estado anunciando de forma independiente las muertes de sus ciudadanos.

También ha aumentado la preocupación por viajes turísticos inadecuados. Egipto anunció el sábado que revocaría las licencias de 16 agencias de viajes que organizan viajes Hajj, según la agencia de noticias estatal Ahram Online.

Esta no es la primera vez que cientos de peregrinos mueren mientras viajaban para el Hajj, que este año atrajo a más de 1,8 millones de personas. En 2015, más de 700 personas murieron durante una estampida en la ciudad saudí de Mina, en las afueras de La Meca. En 2006, 363 personas murieron durante una estampida en el lugar donde los peregrinos se reunían para participar en el ritual de la "lapidación del diablo" en Mina. El año pasado murieron más de 200 personas.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.