Arabia Saudita informa que este año han muerto más de 1.300 personas en peregrinación del Hajj

(CNN) -- Arabia Saudita informó este domingo que más de 1.300 personas murieron en la peregrinación del Hajj de este año, y que más de cuatro de cada cinco víctimas mortales fue por "numerosos casos" de estrés por calor y a viajes "no autorizados".

"El sistema sanitario ha tratado numerosos casos de estrés térmico este año, y algunas personas siguen recibiendo atención. Lamentablemente, el número de víctimas mortales ascendió a 1.301", declaró el Gobierno saudí en un comunicado al hacer públicas sus primeras cifras oficiales.

Según el comunicado, el 83% de los fallecidos "no estaban autorizados a realizar el Hajj" y "caminaron largas distancias bajo la luz directa del sol, sin abrigo ni comodidad adecuados".

El comunicado destaca que entre los fallecidos había "varios ancianos y enfermos crónicos".

El calor extremo es señalado como uno de los principales factores causantes de los cientos de muertos y heridos registrados este año durante el Hajj. La Meca, la ciudad santa central para los peregrinos del Hajj, registró el lunes temperaturas récord de 125 grados Fahrenheit (casi 52 grados Celsius). Diversas autoridades señalaron también que los problemas se han agravado por el número de peregrinaciones no oficiales.

Arabia Saudita exige que cada peregrino adquiera una de las 1,8 millones de licencias disponibles para acceder legalmente a La Meca. Estas licencias pueden costar varios miles de dólares estadounidenses. Los peregrinos sin licencia no suelen viajar en autobuses turísticos organizados con aire acondicionado o fácil acceso a suministros de agua y alimentos.

Otros han lamentado la deficiente infraestructura y organización de la peregrinación de este año, ya que a pesar de los lujos que se ofrecen a algunos, todos los peregrinos pasan la mayor parte del día caminando al aire libre bajo un calor abrasador.

Algunos testigos relataron a CNN cómo vieron a fieles perder el conocimiento y pasar junto a cadáveres cubiertos de telas blancas.

El anuncio de Arabia Saudí se produce mientras el gobierno egipcio se compromete a revocar las licencias de 16 empresas de turismo de Hajj implicadas en la realización de peregrinaciones ilegales a La Meca y a remitir a los responsables de las empresas a la fiscalía, ante el temor de que haya cientos de egipcios entre los muertos.

El anuncio de Arabia Saudita ocurre mientras el Gobierno de Egipto se compromete a revocar las licencias de 16 empresas de turismo de Hajj implicadas en la realización de peregrinaciones ilegales a La Meca y a remitir a sus responsables a la fiscalía, entre temores de que haya cientos de egipcios entre los muertos.

La decisión se tomó en una reunión del gabinete celebrada este sábado, después de que un informe pusiera de manifiesto el carácter dudoso del funcionamiento de algunas empresas de tursimo, y llega luego de que mas de 1300 peregrinos de todo el mundo murieran bajo un calor sofocante, dijeron las autoridades de Arabia Saudita.

La cifra oficial de egipcios muertos asciende a 31, pero la agencia de noticias Reuters y otros medios informan de que entre 500 y 600 egipcios murieron durante la peregrinación. Un recuento de CNN cifra en casi 500 el total de muertos en el Hajj, pero es probable que el número aumente.

El informe, que fue revisado por el gabinete, afirma que algunos operadores no habían expedido los visados correctos, por lo que los titulares no podían entrar en la ciudad santa de La Meca y se veían obligados a entrar "por caminos desiertos a pie". También acusaba a algunas empresas de no proporcionar alojamiento adecuado, dejando a los turistas expuestos al calor.

En la reunión, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ofreció sus "sinceras condolencias y pésame" a las familias de los peregrinos fallecidos, comprometiéndose a proporcionarles el apoyo necesario.

Los permisos para el Hajj se asignan a los países mediante un sistema de cuotas y Arabia Saudita exige que cada peregrino adquiera una de las 1,8 millones de licencias disponibles para acceder legalmente a La Meca.

Pero como el costo de una de estas licencias cuesta varios miles de dólares estadounidenses, muchos peregrinos intentan acceder al lugar ilegalmente y no suelen viajar en autobuses turísticos organizados con aire acondicionado o fácil acceso a agua y víveres.

El calendario del Hajj viene determinado por el calendario lunar islámico, que este año ha coincidido con temperaturas abrasadoras en Arabia Saudita. Los peregrinos hicieron el viaje de este año con temperaturas extremas de hasta 49 grados Celsius.

Ahmed, un indonesio de 44 años, declaró a CNN que vio a muchas personas enfermar e incluso morir a causa del calor.

"En el camino de vuelta a casa, vi a muchos peregrinos que murieron. Casi cada pocos cientos de metros, había un cuerpo tendido y cubierto con un paño de ihrom [tela blanca]".

"Cada vez que hay una distribución de agua de los residentes locales o de ciertos grupos, es inmediatamente invadida por los peregrinos", añadió, diciendo que no vio personal sanitario ni una sola ambulancia a lo largo del camino.

Como parte de la peregrinación, los fieles realizan una serie de rituales en la ciudad santa de La Meca y sus alrededores, que a menudo implican muchas horas de caminata diaria bajo un calor abrasador.

El número exacto de muertos en el Hajj de este año sigue sin estar claro y se espera que aumente, ya que cada país ha ido anunciando de forma independiente las muertes de sus ciudadanos.

Además, los gobiernos solo tienen conocimiento de los peregrinos que se han inscrito y han viajado a La Meca como parte de la cuota de su país.