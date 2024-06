"Inundaciones catastróficas" en el alto Medio Oeste causan evacuaciones mientras una ola de calor que bate récords sacude el Oeste y el Atlántico Medio

“Inundaciones catastróficas" obligan a evacuar Iowa 1:00

(CNN) -- Millones de personas en EE.UU. todavía luchan contra de una ola de calor récord que se desplaza hacia el Atlántico Medio, mientras que muchos estadounidenses – incluidos los de Nuevo México, Iowa, Minnesota y Dakota del Sur – se enfrentan a inundaciones repentinas "catastróficas" este fin de semana. Estas son las últimas noticias:

-Más de 8 millones de personas están bajo alerta de tornado: este domingo se emitió una alerta de tornado para gran parte de Nueva Inglaterra, incluidos los estados enteros de Vermont y New Hampshire, y partes de Nueva York, Maine y Massachusetts. La amenaza continúa hasta las 8 p.m. ET en ciudades como Burlington, Vermont, Albany, Nueva York y Portland, Maine, y los suburbios de Boston. Una serie de fuertes tormentas podría provocar tornados, vientos dañinos de hasta 112 km/h (70 mph) y granizo del tamaño de pelotas de ping pong, según el Centro de Predicción de Tormentas.

- La ola de calor se desplaza al Atlántico medio: mientras persisten las alertas por calor para más de 100 millones de personas durante el fin de semana, el riesgo de calor extremo se extenderá del valle del Ohio este sábado al Atlántico Medio este domingo. "Una intensa ola de calor continuará a través del Atlántico Medio, donde las altas temperaturas récord son probables", dijo el Servicio Meteorológico Nacional este sábado. "Es posible que se alcancen numerosos récords máximos", añadió la agencia. En el Oeste, las temperaturas de tres dígitos son posibles en el centro y sur de California, Arizona y Utah.

- Las temperaturas baten récords: un calor de tres dígitos asó a Baltimore y Washington DC este sábado. La capital de la nación alcanzó la marca de 37º C (100 ºF) este sábado, la primera vez que eso sucede desde 2016. También es la primera vez que DC registró una temperatura tan alta tan temprano en el verano desde 2012. Baltimore también alcanzó los 38 ºC (101 ºF), y rompió el récord diario de 37º C (100 ºF) establecido en 1988. "La combinación de este calor que llega temprano en la temporada de verano y persiste durante varios días aumenta el nivel de estrés por calor para aquellos que no tienen aire acondicionado confiable", dijo el servicio meteorológico.

- Las inundaciones causan evacuaciones en Iowa: en Rock Valley, Iowa, todas las casas al norte de la autopista 18 fueron evacuadas este sábado debido a la crecida de las aguas. "No puedo creer lo que estoy viendo ahora mismo", dijo Daniel Heitritter, quien evacuó su barrio en Spencer este sábado. Como el agua en su casa llegaba a la altura de la rodilla, hizo señas a un barco para que viniera a recogerlo a él, a su mujer y a su gato, dijo. El Alto Medio Oeste podría ver hasta 127 milímetros de lluvia hasta este domingo, después de que ya ha visto cerca de 254 milímetros de lluvia en las últimas 48 horas.

- El gobernador de Iowa emite una proclamación de desastre: este sábado, el gobernador de Iowa, Kim Reynolds, emitió una proclamación de desastre para 21 condados en el noroeste de Iowa y dirigió todos los recursos estatales disponibles para ayudar a Rock Valley y otras comunidades en respuesta a "inundaciones catastróficas." Un nivel 3 de 4 del riesgo de lluvias excesivas está en su lugar sobre el sur de Wisconsin y el noreste de Iowa.

- Personas rescatadas de la crecida del agua en Dakota del Sur: en Sioux Falls, Dakota del Sur, nueve personas fueron rescatadas de la crecida del agua debido a las fuertes lluvias, según el director de emergencias de la ciudad, Regan Smith. El personal de emergencia respondió a cinco conductores varados, 30 vehículos atascados en el agua, 10 llamadas relacionadas con problemas de agua y 75 accidentes de tráfico, según Smith. El alcalde de Sioux Falls, Paul TenHaken, firmó este sábado una declaración de emergencia en respuesta a las inundaciones. Las precipitaciones acumuladas en la región de Sioux Falls oscilan entre 165 y 203 milímetros (6,5 y 8 pulgadas) en las últimas 72 horas, según TenHaken.

- Preparadas operaciones de emergencia por inundaciones en Minnesota: partes de Minnesota estaban bajo alertas de inundación este sábado por la noche, lo que llevó al gobernador Tim Walz a declarar una emergencia. Se autorizó a la Guardia Nacional de Minnesota "a estar disponible para proporcionar apoyo a las operaciones de emergencia de inundaciones como áreas en todo el estado experimentan condiciones extremas de inundación", dijo la oficina del gobernador. Alrededor de 889 a 1.612 milímetros (35 a 45,72 pulgadas) de lluvia cayeron en algunas zonas, donde el agua alcanzó niveles "incontrolables". "Los residentes fueron evacuados y la inundación ya causó daños significativos", dijo la oficina del gobernador. "Las intensas lluvias tuvieron efectos catastróficos. Las inundaciones dejaron comunidades enteras bajo metros de agua, causando graves daños a la propiedad y numerosos cierres de carreteras", dijo Walz en un comunicado.

- Los residentes de Nuevo México regresan a sus hogares tras el incendio forestal: los incendios de Salt y South Fork en Nuevo México quemaron en conjunto más de 9.793 hectáreas (24.200 acres). En la noche de este sábado, el incendio de South Fork estaba controlado en un 26% y el de Salt en un 7%. Los residentes de Ruidoso podrán regresar a sus hogares este lunes, y las autoridades les aconsejaron que llevaran al menos una semana de alimentos y agua potable, ya que las tiendas de comestibles no funcionan a plena capacidad. Aunque las precipitaciones en la zona podrían ayudar en la extinción de incendios, también pueden causar inundaciones, así como flujos de lodo y escombros en las cicatrices de las quemaduras. Entretanto, el FBI ofrece una recompensa de hasta US$ 10.000 por información que conduzca a la causa de los incendios.

Amenaza de inundaciones en el norte de Nueva Inglaterra este domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias y tormentas eléctricas este fin de semana desde Nueva Inglaterra pasando por los Grandes Lagos y hasta el valle superior del Mississippi. También existe un riesgo excesivo de lluvias en el Alto Medio Oeste para este lunes y martes.

Este domingo, es posible que haya tormentas en Nueva Inglaterra con un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas severas que cubra partes de Vermont, New Hampshire y Massachusetts. La región enfrenta la posibilidad de vientos dañinos, algunos tornados y granizo aislado, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Según el servicio meteorológico, una amenaza de clima severo de nivel inferior se extiende hacia el suroeste a través del Atlántico medio, el valle de Ohio y el valle de Tennessee. Las precipitaciones en el norte de Nueva Inglaterra traerán un ligero riesgo de fuertes aguaceros e inundaciones repentinas dispersas.

"Tormentas eléctricas severas y fuertes lluvias son probables a través de porciones del noreste", dijo el servicio meteorológico.

En otros lugares, las condiciones monzónicas también pueden producir inundaciones repentinas aisladas en la región de Four Corners, dijo el servicio meteorológico.

-- Paradise Afshar de CNN, Taylor Galgano, Elisa Raffa, Rebekah Riess, Alex Medeiros, Sara Tonks y Kara Devlin contribuyeron a este informe.