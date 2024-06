Netanyahu defiende la decisión de hacer pública su queja sobre el suministro de armas por parte de Estados Unidos

Biden y Netanyahu: una relación tensa 3:00

(CNN) -- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que había hecho públicos los retrasos en el suministro de armas por parte de Estados Unidos después de que meses de conversaciones privadas no hubieran dado ningún resultado.

Al comienzo de una reunión del gabinete celebrada este domingo, Netanyahu dijo: "Hace unos cuatro meses, se produjo un drástico descenso en el suministro de armamento que llegaba de Estados Unidos a Israel. Durante semanas pedimos a nuestros amigos estadounidenses que aceleraran los envíos. Lo hicimos una y otra vez".

"Lo hicimos a los más altos niveles, y a todos los niveles, y quiero recalcarlo: lo hicimos en salas privadas. Obtuvimos todo tipo de explicaciones, pero una cosa no conseguimos: la situación básica no cambió."

La semana pasada, Netanyahu grabó una declaración en video en la que afirmaba que era "inconcebible que en los últimos meses la administración haya estado reteniendo armas y municiones a Israel... El Secretario [de Estado Antony] Blinken me aseguró que la administración está trabajando día y noche para eliminar estos cuellos de botella."

En respuesta, el enviado estadounidense, Amos Hochstein, dijo a Netanyahu que sus comentarios eran "improductivos" y "más importante aún, completamente falsos".

Si bien no es la primera vez que Netanyahu arremete públicamente contra la administración Biden en el curso de la guerra entre Israel y Hamas, la disputa se produce cuando sigue habiendo mucho en juego en torno a la guerra en Gaza y un posible conflicto adicional entre Israel y Hezbollah.

Estados Unidos sigue siendo el aliado más importante de Israel y el mayor proveedor de armas, pero ha expresado una creciente preocupación por las crecientes víctimas civiles en Gaza.

Netanyahu agregó que, "tras meses sin cambios en esta situación, decidí expresarlo públicamente. Lo hice basándome en años de experiencia, y sabiendo que este paso es esencial para resolver el problema".

"Esperaba que conllevara ataques personales contra mí desde dentro y fuera del país, como ocurrió cuando me opuse al acuerdo nuclear con Irán, como ocurrió y sigue ocurriendo cuando me opuse una y otra vez a la creación de un Estado terrorista palestino, y como está ocurriendo ahora cuando me opongo a poner fin a la guerra dejando intacto a Hamas. Pero estoy dispuesto a sufrir ataques personales por el bien de la seguridad de Israel", añadió Netanyahu.

"A la luz de lo que he oído en el último día, espero y creo que esta cuestión se resuelva en un futuro próximo. Pero me gustaría subrayar, y también se lo dije a nuestros amigos estadounidenses, que disponemos de un medio que siempre ha inclinado la balanza: la valentía y la determinación de nuestros combatientes, y con esta arma venceremos", dijo el primer ministro.

El ministro de Defensa israelí viaja a EE.UU.

En medio de la disputa, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, reiteró el domingo la importancia de las relaciones de Israel con Washington antes de una visita en la que tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses.

"Estados Unidos es nuestro aliado más importante y central. Nuestros vínculos son cruciales y quizás más importantes que nunca en este momento", dijo Gallant a los periodistas, según un comunicado del Ministerio de Defensa israelí.

Gallant discutirá la guerra de Israel contra Hamas y los "intentos para garantizar el regreso de los rehenes", así como las "medidas necesarias para lograr la estabilidad regional", según el comunicado.

El ministro de Defensa israelí se ha enfrentado con Netanyahu, quien está dando una batalla para mantener unido a su gobierno.

Mientras Gallant —un general retirado— hizo público a principios de este año que creía que no debía haber ningún gobierno israelí en la Gaza de la posguerra, los miembros de extrema derecha del gabinete se oponen a cualquier futuro Estado palestino independiente.

En su declaración, Gallant habló de la transición a una "Fase C" en Gaza. No está claro si se refería a una etapa diferente de los combates o a cómo prepararse para el posconflicto. CNN se comunicó con el Ministerio de Defensa de Israel para obtener más detalles.

"Discutiré esta transición con funcionarios estadounidenses, abordaré cómo puede permitir que [sucedan] cosas adicionales, y sé que lograremos una estrecha cooperación con Estados Unidos también en este tema", dijo Gallant.

