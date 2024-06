Deja de lado tu ropa pero no tus modales: los consejos de expertos para una correcta experiencia nudista

Las 10 mejores playas de EE.UU en 2023, según Dr. Beach 1:14

(CNN) -- La mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez la libertad y el placer de quedarnos en traje de baño en un día soleado y zambullirnos en un mar fresco, con el horizonte titilando a lo lejos.

Pero, ¿y si nos despojamos de las últimas tiras de tela y nos desnudamos por completo? El cuerpo es, después de todo, el disfraz más antiguo del mundo y uno que nunca pasa de moda.

El movimiento naturista surgió en Europa a finales del siglo XIX y hoy es popular en todo el mundo. Hay cientos de playas donde el uso de ropa es opcional y donde también es perfectamente legal despojarse de los shorts y de las inhibiciones, y el número va en aumento.

En la actualidad, los aficionados al naturismo pueden hacer cruceros nudistas por el Caribe o planear una boda al desnudo en una isla italiana.

Si tú eres novato en esto del nudismo pero te interesa saber más, te ofrecemos algunos consejos "de etiqueta" para playas y complejos turísticos nudistas, de la mano de expertos en naturismo con décadas de experiencia sin usar ropa. Esto es lo que debes saber antes de ir.

Investiga

"El naturismo significa cosas distintas para cada persona, y a veces se abusa del término", dice Stéphane Deschênes, presidente de la Federación Internacional de Naturismo (INF-FNI), la única organización mundial de naturismo. "Así que hay que entender lo que se busca".

No existe una única ideología naturista, pero normalmente el estilo de vida consiste en la desnudez social no sexual en un entorno familiar.

"Afortunadamente, el naturismo siempre ha estado muy bien organizado", dice Deschênes. La INF-FNI tiene como objetivo ayudar a la gente a encontrar coherencia y fiabilidad a la hora de elegir complejos naturistas, y lleva haciéndolo más de 70 años.

Atrévete

Has llegado a la playa o al centro turístico de tu elección y sientes que todo el mundo te está mirando. Pues no.

"Nadie sabe que es tu primera vez", dice Ronna Krozy, una profesora jubilada de unos 80 años que lleva más de 30 practicando el nudismo. En 2023, le enseñó a CNN el funcionamiento de Solair Recreation League, un complejo nudista familiar y camping en Woodstock, Connecticut.

"De hecho, puede que sea más fácil ir a algún sitio con toneladas de gente y quitárselo todo", dice.

Como meterse en el agua, a veces es mejor zambullirse directamente.

Mantén distancia

Compórtate como si estuvieras en un "picnic de iglesia", dice Krozy, que también es presidenta de relaciones públicas de la American Association for Nude Recreation (AANR), la principal organización naturista de Estados Unidos.

"No aparques tu silla o tu manta demasiado cerca de nadie", añade. "Todo lo que parezca actividad sexual, como pegar tu cuerpo contra el de otra persona, no está permitido".

Y aunque los nudistas son conocidos por llevar poco equipaje, hay un artículo que nunca debe faltarte.

"Lleva siempre una toalla para sentarte, porque será por el bien de la higiene de todos".

No mires fijamente ni hagas fotos

¿Hacer contacto visual? ¿Iniciar una conversación amistosa? Todo esto es más que bienvenido, dice Krozy. "Mira a la gente a los ojos, porque eso puede ayudarte a saber dónde poner tu atención, y no te quedes embobado o mirando fijamente porque eso se considera grosero y de mala educación".

Las gafas de sol son, por supuesto, un accesorio habitual en la playa, pero no intentes esconderte tras ellas para espiar a tus vecinos.

Hacer fotos o videos sin permiso de la gente también está prohibido. Perder la ropa no significa perder los modales.

Es simplemente una conducta humana decente no ser "demasiado agresivo" y no "incomodar a la gente no dejándoles suficiente espacio", dice Deschênes. "Son cosas sensatas que hay que hacer en todas las situaciones".

No hagas comentarios sobre el cuerpo de la gente

"No deberías hablar del cuerpo de nadie, aunque creas que es un cumplido", dice Krozy.

Aunque vivimos en una sociedad cada vez más abierta cuando se trata de mostrar la carne, eso es un arma de doble filo, dice Deschênes. "En cierto modo, a la gente le escandaliza menos la idea de la desnudez, pero en otro, esa desnudez ha sido generalmente hipersexualizada y cosificada".

Un error común, dice, es que "la gente suele pensar que el naturismo consiste en no llevar ropa. Pero ése no es el objetivo. Es simplemente la herramienta que utilizamos para lograr la aceptación del cuerpo".

El feliz resultado de esto, dice, es que "crea mejores relaciones entre las personas porque son más abiertas y honestas y verdaderas sobre quiénes son en sí mismas". La ropa no es solo protección, dice Deschênes. "Sobre todo, la ropa tiene que ver con el rango y el estatus, y con ocultar quiénes somos e intentar aparentar lo que la sociedad nos dice que se supone que debemos ser".

La excitación no deseada no implica el problema que tú crees

Tanto Krozy como Deschênes dicen que una de las preguntas que más les hacen es qué pasa si un hombre se excita físicamente. La verdad es que no ocurre tan a menudo.

"Es un gran temor", desde Deschênes, "y es comprensible, ya que la mayoría de los hombres se han pasado toda la vida relacionando desnudez y sexo".

Sin embargo, la naturaleza no sexual del ambiente en general hace que sea algo poco frecuente, dice, y además, "cuando estás muy nervioso como hombre, no funciona muy bien".

Sin embargo, Krozy tiene este consejo para cualquier hombre que se vea sorprendido: "Coge tu toalla y cúbrete. Date la vuelta en la arena. Corre al agua fría". Si todo eso falla, concéntrate en pensamientos aburridos como "sacar la basura".

Del mismo modo, una pregunta habitual de las mujeres es qué deben hacer si están con la regla. La respuesta es que deben hacer lo que les haga sentirse más cómodas.

Pueden llevar ropa interior si prefieren compresas, pueden usar copas menstruales si ese es su estilo, o si les gustan los tampones, también pueden usarlos. "Si alguien ve el hilo, no pasa nada", dice Deschênes. "Tener la regla es una parte normal de la vida".

No confundas tus estilos de vida alternativos

En nuestro mundo globalizado e hiperconectado, las comunidades de personas con ideas afines pueden encontrarse entre sí con más facilidad que nunca, lo que la convierte en una época dorada para los estilos de vida alternativos. Pero no caigas en la tentación de pensar que las comunidades discretas de naturistas, nudistas, poliamoristas, no monógamos éticos y entusiastas del fetichismo son un gran paquete.

"Siempre se nos mete en el mismo saco que a los liberados sexuales, y eso nunca ha sido lo que somos y sigue sin serlo", afirma Deschênes. "No hay nada malo en todas esas comunidades, mi único problema es cuando se mezclan. Un amigo mío hizo una analogía muy buena. Dijo: 'Puedes jugar al tenis y puedes jugar al béisbol, pero no intentes jugar al beisbol en una pista de tenis'".

¿Disfrutaste la experiencia? Explora más

Así que ya que exploraste opciones locales y ahora quieres ir más lejos. "En términos de escala. Francia es, con diferencia, el primer destino naturista desde hace muchos años", explica Deschênes. "Siempre han tenido la ventaja de contar con muchas playas bonitas, el océano y el mar".

Alemania también ofrece muchas oportunidades naturistas, y debido a la arraigada aceptación cultural de la desnudez, a veces es posible despojarse de la ropa en entornos menos formales, como los parques. También es muy común en los balnearios, como el Taunus Thermae, a las afueras de Frankfurt.

"Quizá no se piense en Tailandia, por ejemplo, como destino naturista, pero allí hay algunos balnearios preciosos", dice Deschênes. "Está muy limitado a esos complejos, porque la cultura en general no es favorable al naturismo. Pero hay algunos balnearios preciosos y el país los acepta muy bien. Luego, por supuesto, hay muchas oportunidades en el Caribe, e incluso en Sudamérica".

Con estos consejos en la mano, solo te queda empezar a hacer la maleta. No olvides protector solar.