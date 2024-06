José “Pepe” Mujica culmina tratamiento de radioterapia por cáncer de esófago

Video relacionado: "Todo lo que nace, nace pa' morirse": Mujica sobre su enfermedad 0:43

(CNN Español) -- El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, de 89 años, culminó el 19 de junio el tratamiento de radioterapia por un cáncer de esófago y “está muy bien”, informó a CNN su médica tratante, Raquel Panone.



“Por suerte pudo realizar todo el tratamiento. Una de las opciones era que no pudiera, y era importante completarlo. Ahora lo que queda es esperar el tiempo necesario para hacer los controles”, dijo Panone.

La médica explicó que el verdadero efecto del tratamiento se conocerá dentro de dos meses, cuando se le realice el control y los estudios imagenológicos. Mientras tanto, dijo, el exmandatario debe seguirse cuidándose de las infecciones respiratorias, teniendo en cuenta que también padece de una enfermedad inmunológica.

En plena campaña preelectoral de cara a las elecciones internas del 30 de junio y luego las nacionales del 27 de octubre en Uruguay, Mujica no ha cesado su actividad política a pesar del cáncer y el tratamiento de 32 sesiones de radioterapia. “A nosotros no nos sorprende porque él siempre tiene mucha actividad. Él se queja porque no puede estar toda la mañana en el tractor y después ir a la actividad política. Todo no puede. Hace todo igual pero no con la intensidad habitual”, dijo Panone.

La medica tratante afirmó que el expresidente se tiene que seguir cuidando con la comida, ingiriendo alimentos blandos y que “se está alimentando mucho mejor”.

El 29 de abril, el propio Mujica anunció que tenía un tumor de esófago, que luego se comprobó que era maligno. “Es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones”, dijo Mujica.

El exmandatario explicó, con metáforas y su peculiar estilo, que ya estuvo en peligro de muerte en el pasado: “En mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años”. Sin embargo, agregó que “esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre”.

Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, señaló durante su mensaje que su intención es “seguir militando, mientras pueda”. “Entretenido con mis verduras, con mis gallinas. Porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas y amo a la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar”, señaló.