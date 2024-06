OPINIÓN | ¿Es esta la peor idea que ha tenido Trump? Casi

A una semana del debate presidencial de EE.UU. 6:54

(CNN) -- Como hijo de un padre inmigrante palestino, siempre ha habido algo personal para mí sobre el frecuente discurso de odio y mentiras del expresidente Donald Trump contra los inmigrantes no blancos. A menudo me he preguntado si mi difunto padre –que llegó a Estados Unidos a mediados de la década de 1950– habría elegido esta nación para vivir si un intolerante como Trump fuera un político destacado en ese momento e hiciera de la demonización de los inmigrantes la piedra angular de su campaña.

Esa misma pregunta me vino a la mente de nuevo después de observar el último esfuerzo de Trump por avivar el odio contra personas cuyo único "crimen" es creer en el famoso poema en el pedestal de la Estatua de la Libertad que promete que nuestra nación debía ser un refugio para las "masas apiñadas que anhelan respirar libres".

El incidente ocurrió el sábado por la tarde, cuando Trump –en una reunión de cristianos conservadores– compartió con la multitud su idea temática de "Los juegos del hambre" de enfrentar a los inmigrantes entre sí en un combate físico. Trump preguntó primero a los asistentes si habían oído hablar alguna vez de Dana White, el director de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

A partir de ahí, Trump se jactó de haberle dicho a White: "¿Por qué no creas una liga migrante de luchadores y tienes tu liga normal de luchadores? Y luego haces que el campeón de tu liga –estos son los mejores luchadores del mundo– pelee contra el campeón de los inmigrantes". Trump añadió entonces: "Creo que el de los inmigrantes podría ganar, así de duros son".

Cabría pensar que en un acto cristiano Trump habría hablado de las enseñanzas de Jesucristo, que alentó la compasión por los necesitados. Quizá Trump podría haber citado el famoso pasaje del libro de Mateo: "Porque tuve hambre y me diste de comer... Fui forastero y me hospedaste".

publicidad

Pero Trump –a pesar de su reciente negocio de venta de biblias– no se ocupa de estos principios fundamentales del cristianismo. A Trump solo le interesa lo que cree que puede ayudarle a volver al poder.

Obviamente, el punto de Trump en su propuesta de UFC migrante era que a pesar de la dureza de los luchadores profesionales de la UFC, los migrantes que llegan a Estados Unidos son en realidad más fuertes, más duros y más peligrosos. Trump quiere que sus seguidores vean a los inmigrantes como una amenaza de la que solo él puede protegerlos.

Este es el mismo tema en el que Trump se ha apoyado desde que lanzó su primera campaña presidencial hace nueve años, cuando dijo a la multitud que los inmigrantes que llegaban por la frontera sur estaban "trayendo el crimen; son violadores". La ironía, por supuesto, es que ahora que Trump ha sido condenado por 34 delitos graves y está acusado de delitos en otras tres jurisdicciones, él es el que trae el crimen.

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump ha intensificado su demonización de los inmigrantes con comentarios como afirmar que están "envenenando la sangre de nuestro país", lo que fue condenado por muchos como un discurso propio no solo de los supremacistas blancos, sino también de Adolf Hitler, quien despotricó sobre la "contaminación de la sangre" en "Mein Kampf". Trump también ha afirmado en repetidas ocasiones que los inmigrantes han sido responsables de un repunte de la delincuencia, cuando en realidad, en 2023, nuestra nación estaba en o cerca de su tasa más baja de crímenes violentos en más de 50 años. Además, los estudios demuestran que los inmigrantes cometen delitos en menor proporción que las personas nacidas en Estados Unidos.

Pero los hechos nunca le han importado a Trump. Todo lo que importa es lo que Trump cree que le ayudará personalmente.

Sin embargo, Trump dijo una cosa que era correcta el sábado. Ese momento llegó cuando Trump dijo a la audiencia que al presidente de la UFC no le gustaba la idea de la liga de lucha de inmigrantes, añadiendo: "Pero en realidad, no es la peor idea que he tenido".

Trump dice la verdad: proponer una liga de lucha libre contra los inmigrantes es vil, pero no es su peor idea. Eso está reservado para algunas otras ideas de Trump, incluyendo su esfuerzo por anular las elecciones de 2020 para permanecer en el poder a pesar de perder, lo que ha dado lugar a que Trump sea acusado de numerosos cargos criminales tanto en tribunales federales como estatales.

También está la idea de Trump de invitar a sus partidarios a Washington el 6 de enero de 2021 para pasar un rato "salvaje" y luego dirigir a la multitud enfurecida al Capitolio para "detener el robo". Esta es una gran razón por la que la Comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio concluyó en su informe final que "la causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump", y añadió: "Ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él".

Y podemos añadir a las ideas "peores" que la liga de lucha contra los inmigrantes la repetida celebración de Trump de los atacantes del 6 de enero, incluyendo recientemente elogiarlos como "guerreros" y prometiendo perdonar a sus partidarios que intentaron acabar con nuestra república democrática en nombre de Trump.

Trump proponiendo una batalla física deshumanizadora entre inmigrantes, que luego lucharían contra los campeones de la UFC –que evoca combates de gladiadores romanos– es simplemente una prueba más de la depravación de Trump. También es otra razón por la que Trump debe ser derrotado este noviembre. A un delincuente convicto que intentó dar un golpe de Estado y ha convertido el odio en un arma política no se le debe permitir nunca más servir como presidente de esta gran nación.

Nota del editor: Dean Obeidallah, antiguo abogado, es el presentador del programa diario de radio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show". Sígalo en Threads. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.