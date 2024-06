Taylor Swift sorprende a la multitud de Londres al llevar a Travis Kelce al escenario durante el concierto Eras Tour

El bailarín Kameron Saunders, Taylor Swift y Travis Kelce actúan en el Eras Tour en Londres este domingo. (Crédito: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images)

(CNN) -- Para Taylor Swift, simplemente hacerse “oficial de Instagram” con Travis Kelce no es lo suficientemente importante, aparentemente.

Este domingo, Swift dio un paso más al llevar a Kelce al escenario con ella durante su concierto Eras Tour, según videos publicados en las redes sociales del espectáculo en el estadio Wembley de Londres.

El gran momento de la estrella del fútbol llegó durante una transición en el segmento "Departamento de poetas torturados" del setlist de Swift. Fue recibido con estridentes vítores y aplausos cuando apareció por primera vez en el escenario con un sombrero de copa y un frac negro mientras llevaba a Swift en brazos.

Kelce se abanicó, bailó y le sonrió a Swift mientras sus bailarines la ayudaban con un cambio de vestuario en el escenario.

Antes de alejarse para cantar "I Can Do it With a Broken Heart", Swift se volvió hacia Kelce y pareció lanzarle un beso.

El sketch se había incorporado previamente al programa de Swift en mayo después de que ella renovara su lista de canciones del Eras Tour para agregar algunas canciones de su nuevo álbum, “The Tortured Poets Department”, lanzado en abril.

Este sábado, Swift publicó una foto de ella con Kelce posando para una selfie con el Príncipe William y sus dos hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, quienes asistieron a su concierto para celebrar el cumpleaños número 42 del Príncipe de Gales.

La instantánea es la primera foto de Kelce que Swift ha compartido en su cuenta principal de Instagram, marcando su publicación "oficial de Instagram".

Swift y el tres veces campeón del Super Bowl empezaron su relación sentimental el pasado septiembre.