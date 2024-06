Biden indultaría a los veteranos militares condenados en virtud de la ley militar que prohíbe las relaciones homosexuales, dicen funcionarios

Soldados estadounidenses el 25 de abril de 2023 en San Antonio, Zambales, Filipinas. Crédito: Jesús Aznar/Getty Images

(CNN) -- Se espera que el presidente Joe Biden indulte a los veteranos estadounidenses que fueron condenados por el ejército durante un período de 60 años en virtud de una ley militar que prohibía las relaciones homosexuales, dijeron a CNN tres funcionarios estadounidenses.

La proclamación del indulto se anunciaría el miércoles y un funcionario dijo que cubrirá a aproximadamente 2.000 personas. La concesión de indultos no cambiará automáticamente los antecedentes de los veteranos condenados, pero permitirá a los afectados solicitar un certificado de indulto que les ayudará a recibir los beneficios suspendidos.

El indulto, sobre el cual CNN es el primero en informar, otorga específicamente indulto a los miembros del servicio que fueron condenados en virtud del artículo 125 del antiguo Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), que criminalizaba la sodomía, incluso entre adultos que consintieran, entre 1951 y 2013, cuando fue reescrito por el Congreso. También se aplica a quienes fueron condenados por intentar transgredir dicho artículo.

Cualquier persona que haya sido condenada por un acto no consentido como una violación no será perdonada.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Por otra parte, la ley conocida como "No preguntes, no digas" fue derogada por el Congreso en 2011, pero no antes de que miles de militares fueran dados de baja del ejército.

El estado de baja de un miembro del servicio puede determinar para qué tipo de beneficios de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) es elegible. Una baja por mala conducta, por ejemplo, otorgada bajo un consejo de guerra general, puede hacer que alguien no sea elegible para recibir servicios que incluyen una pensión militar de préstamo hipotecario del VA y beneficios educativos.

El indulto es independiente de la revisión en curso por parte del Pentágono de los registros militares de aquellos que fueron dados de baja por su orientación sexual, que uno de los funcionarios dijo que no se aplicaba a las condenas bajo la UCMJ. El Pentágono lanzó una nueva campaña de divulgación en septiembre pasado para llegar a más veteranos que creen que "sufrieron un error o una injusticia" para que revisaran sus registros militares.

“Durante décadas, nuestros miembros del servicio LGBTQ+ se vieron obligados a esconderse o se les impidió por completo servir”, dijo en ese momento el secretario de Defensa, Lloyd Austin. “Aun así, desinteresadamente se ponen en peligro por el bien de nuestro país y del pueblo estadounidense”.

Para cambiar sus registros bajo el indulto, las personas deberán completar una solicitud en línea, que se enviará a su departamento de servicio militar. Luego, los servicios revisarán el consejo de guerra y el historial de servicio del individuo y determinarán si es elegible para el perdón; esa determinación luego será enviada al fiscal general, explicó un funcionario estadounidense.

El certificado de indulto no cambia automáticamente el estado de alta de una persona. Si se emite un certificado de indulto, el miembro del servicio tendrá que solicitar a la junta correccional de su respectivo departamento militar que se corrijan sus registros militares.