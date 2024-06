Cómo vivir hasta los 100 años: no aceptes consejos de salud de personas centenarias

El sesgo de supervivencia puede ser la razón por la que a menudo se piden consejos de longevidad a personas centenarias. (Crédito: Giselleflissak/E+/Getty Images)

(The Conversation) -- Es habitual en los reportajes sobre personas que llegan a los 100 años, o incluso a los 110, hacerles alguna variación de la pregunta: "¿Qué hizo para vivir tanto?".

Inevitablemente, alguna respuesta interesante e inesperada sale a relucir. Pescado y papas fritas todos los viernes. Beber un vaso de licor fuerte todos los días. Desayunar tocino todas las mañanas. Vino y chocolate.

Aunque es una noticia popular, se trata de una pregunta relativamente sin sentido que no nos ayuda a entender por qué ciertas personas han vivido tanto. Permítanme explicarles por qué, a través de bellos edificios, pilotos de caza y estadísticas.

En la Segunda Guerra Mundial, los especialistas en estadística de los Aliados utilizaban sus conocimientos para reducir al mínimo el número de bombarderos derribados por el fuego enemigo. Mediante el estudio de los daños sufridos por los bombarderos al regresar de la acción, se podían trazar mapas de las partes más dañadas de los aviones, de modo que se pudiera añadir un blindaje pesado y costoso a esas zonas.

Muy sencillo, ¿verdad? Entonces llega el especialista en estadística Abraham Wald, quien defiende exactamente lo contrario. Los aviones analizados son todos los que regresaron del combate con grandes daños, pero ¿qué pasa con los que no regresaron?

Wald argumenta que debería añadirse blindaje a los lugares que no sufrieron daños en todos los aviones que regresaron, ya que cualquier avión alcanzado en estas zonas no dañadas fue derribado y nunca regresó para ser estudiado.

Sesgo de supervivencia

Este fenómeno se conoce como sesgo de supervivencia, o el sesgo cognitivo y estadístico que se introduce al contar solo a los que están para contar pero ignorando a los que no "sobrevivieron".

Estos ejemplos se pueden llevar al absurdo. Imaginemos un grupo de 100 personas, todas las cuales han fumado toda su vida. Como grupo, los fumadores morirían antes de cáncer, enfermedades pulmonares o cardíacas, pero uno o dos podrían desafiar las probabilidades y vivir hasta los 100 años. Imaginemos ahora al intrépido periodista entrevistando al afortunado el día de su centenario con la clásica pregunta: "¿A qué atribuye el éxito de su envejecimiento?".

"Fumar un paquete al día", responde la persona centenaria.

Parece obvio, pero el sesgo de supervivencia está presente en toda la sociedad. Todos podemos pensar en ese actor o empresario famoso que triunfó a pesar de la adversidad, que trabajó duro, creyó en sí mismo y un día lo consiguió. Pero nunca leemos ni oímos hablar de los innumerables ejemplos de personas que lo intentaron, lo dieron todo y nunca lo consiguieron.

Esa no es una buena historia para los medios de comunicación. Pero esto crea un sesgo: oímos sobre todo los éxitos, nunca los fracasos. Este sesgo se aplica a nuestra percepción de la arquitectura (la mayoría de los grandes edificios de una época determinada "sobreviven"), a las finanzas (a menudo escuchamos ejemplos de personas que han tenido éxito en inversiones arriesgadas, los que fracasan no venden libros ni planes de autoayuda) y a los planes de carrera ("si trabajas duro y dejas la universidad ahora, puedes ser un atleta de éxito como yo", dicen los que han triunfado).

Trabajo con una gran variedad de personas mayores y a menudo incluyo casos atípicos que llegaron a edades extremas. Actualmente estamos estudiando a personas de más de 65 años que han mantenido niveles inusualmente altos de ejercicio hasta una edad avanzada y han conservado una salud excelente.

Son ejemplos fenomenales de seres humanos mayores, muchos de ellos son más rápidos, están más en forma y son más fuertes que yo en muchas de las mediciones que realizamos en el laboratorio, a pesar de que casi me doblan la edad.

Aunque sabemos que el ejercicio que realizan a lo largo de su vida está relacionado con su inusual buena salud en la vejez, todavía no podemos afirmar directamente que una cosa sea la causa de la otra. Podría ser que las personas muy activas estén protegidas frente a enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías. Pero también podría ser que estas personas sigan siendo activas hasta una edad avanzada, ya que no han padecido cánceres, diabetes o cardiopatías en etapas anteriores de su vida.

A la inversa, podría haber un tercer factor desconocido que aún no hemos identificado en estas personas que las mantiene sanas y, por separado, las mantiene haciendo ejercicio.

Para que quede claro, hay cosas que los científicos como yo dirán en un lenguaje científico cuidadosamente matizado que probablemente le ayudarán a vivir más tiempo. Ser muy activo físicamente, no comer demasiado y no fumar figuran en esa lista, junto con tener una actitud positiva ante la vida y, por supuesto, tener los padres y abuelos adecuados.

Correlación no significa causalidad. A los estudiantes de carreras científicas se les insiste mucho en este punto. Así es como funciona nuestro cerebro: vemos un patrón entre dos variables y suponemos que están relacionadas de algún modo. Pero a menudo, como ocurre con el sesgo de supervivencia, no tenemos en cuenta todos los datos y encontramos patrones donde no los hay.

