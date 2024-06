Cancillería de Ecuador revoca la visa de Alondra Santiago, periodista cubana que residía de forma permanente en el país

La periodista cubana Alondra Santiago habla durante su programa de streaming en Quito el 25 de junio de 2024. Crédito: RODRIGO BUENDIA/AFP vía Getty Images

(CNN Español) -- La periodista y actriz de nacionalidad cubana Alondra Santiago, quien reside en Ecuador hace casi 20 años, anunció este martes en su cuenta de X que la Cancillería de Ecuador le notificó la revocatoria de su visa de residente permanente en el país sudamericano por supuestamente haber cometido actos en contra de la seguridad pública y estructura del Estado.

“Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de revocatoria de visa por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio”, precisó Santiago.

La Cancillería de Ecuador confirmó este martes a los periodistas que la resolución se basó en informes previos emitidos por el Ministerio del Interior y del Centro de Inteligencia Estratégica, aunque sin precisar cuáles fueron los supuestos actos en contra de la seguridad y estructura del Estado ecuatoriano. En el documento de notificación, la Cancillería indica que los informes de ambas instituciones se consideran “secretos”.

CNN ha intentado contactarse con la comunicadora para conocer su reacción y si mantiene algún problema con su situación en su país de origen y está a la espera de una respuesta.

Más temprano, Santiago indicó a la radio FM Mundo -afiliada de CNN- que le han dado cinco días para abandonar el país y calificó a la decisión de las autoridades como arbitraria por considerar que afecta a la libertad de prensa y expresión por el hecho de cuestionar a un Gobierno.

“Nunca imaginé que esto iba a pasar a ese nivel. Cuando yo vi la notificación yo pensé que era una cuestión de broma. No creía que esto estaba pasando (…) Estoy hablando con mis abogados y a nivel de organismos internacionales para llevar esto jurídicamente y evitar que esto prospere”, aseguró.

La Cancillería señaló que de acuerdo a la ley de movilidad humana en este caso se deberá iniciar un proceso de deportación y notificar a la Embajada de Cuba.

“El caso será informado a la autoridad de movilidad humana para que proceda de manera inmediata a la revocatoria de la visa y notifique a la autoridad de Control Migratorio, en el término de cinco días, para que inicie el proceso administrativo de deportación", precisó.

CNN consultó a la Cancillería ecuatoriana sobre las motivaciones de la decisión y respondió que “sugiere” hacer esas consultas al Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia (CIES).

El Ministerio de Interior de Ecuador difundió un comunicado sobre el caso, donde explica que su actuación ha sido "con base en criterios técnicos y en estricto apego a la institucionalidad y competencias de cada entidad".

CNN ha consultado al CIES y está a la espera de una respuesta, y también está solicitando comentarios a la Embajada de Cuba en Quito.

La organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios rechazó la decisión de la Cancillería.

“Consideramos que este acto configura un uso abusivo del poder estatal y atenta contra la libertad de expresión”, señaló.

La Fundación Periodistas sin Cadenas indicó que esta decisión sienta un "peligroso precedente" para la libertad de expresión en Ecuador y en la región.

"Estos antecedentes revelan un peligroso giro autoritario del presidente Noboa y de sus funcionarios en contra de la prensa", advirtió la Fundación.

CNN también consultó a la Presidencia de Ecuador sobre las motivaciones de la decisión, pero hasta el momento no hay una respuesta.

Alondra Santiago se ha dedicado a la actuación durante varios años y conduce un programa de opinión en un canal digital.

El texto de la disposición gubernamental indica que la decisión entró en vigor desde el 24 de junio y está firmada por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.