Ola tropical en el mar Caribe genera lluvias y tormentas eléctricas: hay probabilidades bajas de formación de un ciclón

(CNN Español) -- El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inlgés) informó este martes sobre una ola tropical que está generando lluvias y tormentas eléctricas en el sureste del mar Caribe.

De acuerdo con el reporte, la misma podría derivar en la formación de un ciclón tropical en el golfo de México a finales de este fin de semana, aunque las probabilidades de que esto ocurran aún son bajas.

