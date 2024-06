¿Quién es Julian Assange y qué secretos reveló?

Las primeras imágenes de Julian Assange tras su liberación 0:50

(CNN Español) -- Julian Assange es activista, programador y pirata informático reconocido como fundador de WikiLeaks, un repositorio en línea para publicar material enviado de forma anónima que tenía como objetivo, según el mismo, una búsqueda de "transparencia y verdad radicales".

Assange fue liberado el lunes de una prisión británica y está de regreso a su país de origen, Australia, después de que su batalla de 12 años contra la extradición a Estados Unidos terminara en un acuerdo de culpabilidad.

Nacido en Australia, el 3 de julio de 1971, Julian fue adoptado por Brett Assange, quien se casó con su madre, Christine Hawkins, cuando él tenía apenas un año. Actualmente está casado con Stella Moris, con quien contrajo matrimonio estando en prisión en Londres, y tiene dos hijos: Max y Gabriel.

La controvertida figura ha pasado los últimos cinco años en una prisión de alta seguridad en el sureste de Londres y casi siete años antes estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica, tratando de evitar un arresto que podría haberlo llevado a cadena perpetua.

El lunes, Assange, de 52 años, acordó declararse culpable de un cargo de delito grave relacionado con su presunto papel en una de las mayores violaciones de materiales clasificados por parte del Gobierno de Estados Unidos después de que su sitio web de denuncia de irregularidades publicara casi medio millón de documentos militares secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Iraq y en Afganistán.

El acuerdo de culpabilidad culmina una saga legal de larga duración, que le permite a Assange evitar la prisión en Estados Unidos y regresar a Australia como un hombre libre, pero no sin antes comparecer ante un tribunal en un remoto territorio estadounidense en el Pacífico.

La creación de WikiLeaks

Assange fundó WikiLeaks desde Townsville, al este de Queenslanden, el año 2006, con el objetivo, según ha dicho, de desafiar las estructuras de poder de Occidente y defender los derechos humanos, en una búsqueda de "transparencia y verdad radicales".

Entonces, WikiLeaks fue concebido como un repositorio en línea para publicar material enviado de forma anónima, incluido el manual de operaciones del Ejército estadounidense para su campo de detención en la bahía de Guantánamo y documentos internos de la Iglesia de la Cienciología.

En 2010, WikiLeaks fue catapultado a la atención mundial cuando publicó un video que pretendía mostrar un mortal ataque con helicóptero estadounidense, en Iraq, en 2007.

Poco después, WikiLeaks publicó miles de documentos militares estadounidenses clasificados relacionados con las guerras en Iraq y Afganistán, así como un tesoro de cables diplomáticos.

Assange describió esas filtraciones como "pruebas convincentes de crímenes de guerra" cometidos por la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas del Gobierno iraquí.

La acusación de EE.UU.

Las autoridades estadounidenses acusan a Assange de cargos de espionaje relacionados con la publicación en WikiLeaks de cientos de miles de documentos proporcionados por Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del Ejército, en 2010 y 2011.

Estados Unidos acusó a Assange de poner en peligro la vida de fuentes confidenciales al difundir los cables sin filtrar y durante años había estado buscando su extradición.

Enfrentaba 18 cargos por su presunto papel en el crimen y se enfrentaba a una pena máxima de hasta 175 años de prisión. Las autoridades británicas habían pedido garantías a Estados Unidos de que no lo condenaría a la pena de muerte.

Él, por su parte, había argumentado durante mucho tiempo que el caso en su contra tenía motivaciones políticas, que no enfrentaría un juicio justo y que su entrega violaría la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los defensores de la libertad de expresión condenaron el intento de extradición de Estados Unidos, diciendo que tendría un efecto paralizador sobre la libertad de prensa.

En agosto de 2010, Assange fue acusado de una agresión sexual en Suecia, por la que enfrentaba a una orden de arresto internacional. Él negó las acusaciones calificándolas de "campaña de difamación" y se negó a ir a Estocolmo para ser interrogado.

Su estancia en la embajada de Ecuador en Londres y en la prisión de Belmarsh

Tras la acusación en Suecia, Assange se entregó a las autoridades británicas, pero estando en libertad bajo fianza, en 2012, mientras apelaba la extradición a Suecia huyó a la embajada de Ecuador, donde solicitó asilo político.

Durante su estadía en la embajada, WikiLeaks continuó con sus publicaciones, incluso en 2016, cuando publicó miles de correos electrónicos aparentemente pirateados del Comité Nacional Demócrata y correos electrónicos robados de la cuenta privada de correo electrónico del presidente de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, justo antes de las elecciones estadounidenses.

Mientras estaba viviendo en la embajada tuvo a sus dos hijos, según publicó en su momento en un video en WikiLeaks su esposa, quien forma parte del equipo legal internacional de Assange.

Estando en la embajada también publicó el libro “Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet".

Con el tiempo, sin embargo, su relación con Ecuador se fue desgastando debido a la presión de Estados Unidos para expulsarlo del refugio diplomático. En 2019, Assange fue sacado de la embajada por la Policía Metropolitana de Londres con una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y pasó los siguientes cinco años viviendo mayoritariamente aislado, en una celda de 3 por 2 metros en la prisión de Belmarsh.

Presión por su liberación

En el último tiempo, ha existido una presión cada vez mayor para que se resuelva el caso de Assange.

En mayo, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que el activista tenía derecho a apelar, en su último recurso, contra la extradición a Estados Unidos, mientras que el presidente Joe Biden había aludido a un posible acuerdo impulsado por funcionarios del Gobierno australiano, en abril.

El relator especial de la ONU sobre la tortura y Amnistía Internacional estuvieron entre los que pidieron al Reino Unido que detuviera la posible extradición, citando preocupaciones sobre el riesgo de abusos y otros malos tratos si Assange era enviado a Estados Unidos.

Tras su liberación, el lunes, la esposa de Assange, Stella Assange, publicó en las redes sociales: "¡Julian es libre!". "Las palabras no logran expresar nuestra inmensa gratitud hacia USTEDES, sí, USTEDES, que se han movilizado durante años y años para que esto se haga realidad", escribió.

La madre de Assange, Christine Assange, dijo que está "agradecida de que la terrible experiencia de mi hijo finalmente esté llegando a su fin", según un comunicado obtenido por CNN este martes.

Hablando en el Parlamento, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo: "Independientemente de las opiniones que la gente tenga sobre las actividades del señor Assange, el caso se ha prolongado durante demasiado tiempo. No se gana nada con su encarcelamiento continuo y queremos que lo traigan a casa, en Australia".

Con información de y de CNN.