Alex Morgan no integra la lista del equipo de fútbol femenino de EE.UU. en los Juegos Olímpicos de París

Alex Morgan lanza un penal para anotar el primer gol de Estados Unidos durante el partido de campeonato entre Estados Unidos y Canadá el 18 de julio de 2022 en Monterrey, México. Crédito: Azael Rodríguez/Getty Images.

(CNN) -- La leyenda del fútbol femenino estadounidense Alex Morgan no estará en la lista del equipo para los Juegos Olímpicos del próximo mes en París, un símbolo del cambio de guardia que se produce dentro de la selección nacional femenina.

La entrenadora Emma Hayes, que se embarca en su primer gran torneo a cargo del equipo, nombró su plantilla para los Juegos Olímpicos de París 2024 este miércoles. La plantilla de 22 jugadoras, que incluye 18 jugadoras que viajarán a París y cuatro suplentes, incluye solo ocho jugadoras de los Juegos Olímpicos de 2020, que se celebraron en 2021 en Tokio, y 10 miembros del equipo del Mundial de 2023.

La exclusión de Morgan de la plantilla expone el cambio que se avecina en un equipo que tuvo un gran éxito en las últimas temporadas con un núcleo de jugadoras increíblemente exitoso. Pero esa generación se vio superada en torneos recientes por otras naciones, cuando terminaron en tercer lugar en los Juegos de Tokio y fueron eliminadas de la Copa del Mundo 2023 por penales en los octavos de final. Hayes, que llegó después de esa decepción en la Copa del Mundo, enfrenta la tarea de lograr que la próxima generación de mujeres estadounidenses cumpla con las expectativas de éxito que siguen al equipo nacional femenino.

Morgan expresó su decepción por la selección, pero dijo que apoyará al equipo el próximo mes.

“Hoy estoy decepcionada por no tener la oportunidad de representar a nuestro país en el escenario olímpico. Este siempre será un torneo que estará cerca de mi corazón y me siento inmensamente orgullosa cada vez que me pongo el escudo”, dijo en una publicación en X. “En menos de un mes, espero poder apoyar a este equipo y animarlas junto con el resto de nuestro país”.

En una conferencia de prensa, Hayes elogió las contribuciones de Morgan al equipo nacional y su histórica carrera, pero dijo que era hora de que el equipo tomara otra dirección. Reconoció que la plantilla de París tendrá jugadoras menos experimentadas que en torneos anteriores, ya que el foco está puesto en el desarrollo.

“No existe ningún rito de iniciación para ningún equipo en el mundo simplemente por ganar una medalla de oro olímpica y no se puede negar que la historia de este programa fue enormemente exitosa. Pero la realidad es que se necesitará mucho trabajo para volver a alcanzar ese nivel superior”, dijo Hayes. “Creo que, si se analiza la acumulación del equipo, hubo una falta de desarrollo para poner a las jugadoras –algunas de las menos experimentadas– en posiciones donde puedan desarrollar esa experiencia. Y creo que es importante que hagamos eso para dar el siguiente paso.

“No miro hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante con un grupo de jugadoras que dejaron atrás ese Mundial. Y tenemos muchas ganas de continuar con el trabajo después de la Copa del Mundo. Para nosotras, esta es una oportunidad de demostrar que esos aprendizajes nos llevarán mucho más lejos que la última vez, pero no hay garantía de nada en la vida”.

El plantel está formada por las porteras Casey Murphy y Alyssa Naeher; las defensoras Tierna Davidson, Emily Fox, Naomi Girma, Casey Krueger, Jenna Nighswonger y Emily Sonnett; las mediocampistas Korbin Albert, Sam Coffey, Lindsey Horan, Rose Lavelle y Catarina Macario; y las delanteras Crystal Dunn, Trinity Rodman, Jaedyn Shaw, Sophia Smith y Mallory Swanson.

Las cuatro suplentes son la portera Jane Campbell, las centrocampistas Hal Hershfelt y Croix Bethune y la delantera Lynn Williams.

“Es una plantilla equilibrada. Consideré todos los factores que vamos a necesitar durante los Juegos Olímpicos y es uno con el que estoy muy contenta”, dijo Hayes.

Parte de lo que Hayes tuvo en cuenta para la plantilla fue la durabilidad y la adaptabilidad. Muchas de las jugadoras seleccionadas pueden jugar en varias posiciones, lo que será clave dado el tiempo relativamente corto entre partidos en Francia.

“El factor más importante son las 16 jugadoras de campo que jugarán muchos partidos (posiblemente, espero) durante un periodo de 17 días”, dijo. “Tener una plantilla que pueda adaptarse es fundamental. Hay cambios difíciles entre juegos, por lo que, por supuesto, tener jugadoras en el plantel que puedan jugar en más de una posición es importante para la profundidad del equipo”.