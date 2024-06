Se produce un incendio en el crucero más grande del mundo

Mira cómo es el crucero más grande del mundo 1:39

(CNN) -- La tripulación a bordo del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, fue llamada a combatir un incendio esta semana mientras el gigantesco barco estaba atracado en un puerto de México.

El "pequeño incendio" se "extinguió rápidamente" después de que se desatara este martes, confirmó a CNN Travel el portavoz del operador del barco Royal Caribbean. La línea de cruceros dijo que no hubo heridos y que el impacto general a bordo fue “mínimo”.

El Icon of the Seas, que batió récords con casi 365 metros (1.200 pies) de largo y pesa 250.800 toneladas, estaba atracado en la Costa Maya, en México, cuando ocurrió el incidente. La embarcación se quedó sin energía por un instante, pero la energía de respaldo se activó de inmediato.

El portavoz de Royal Caribbean confirmó que los miembros de la tripulación controlaron el incendio y explicó que toda la tripulación está capacitada para manejar este tipo de situaciones.

Durante el incidente, anuncios a bordo alertaron a los pasajeros sobre lo que sucedía, según la línea de cruceros. Los usuarios de redes sociales en un grupo de Facebook de Icon of the Seas hablaron de una interrupción menor en su día, pero los procedimientos volvieron rápidamente a la normalidad.

publicidad

El Icon of the Seas, valuado en US$ 2.000 millones, fue noticia cuando se inauguró a principios de este año, con sus siete piscinas, incluido un parque acuático de 1580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados) que batió récords. El itinerario actual del barco no se vio afectado por el incendio y el barco ahora se dirige a la isla mexicana de Cozumel.

En marzo, se produjo un incendio en un barco de Carnival Cruise Lines , con imágenes capturadas por un pasajero de la cola del barco en llamas.

En declaraciones a CNN Travel, un portavoz de Royal Caribbean dijo que los incendios menores “no son comunes, pero tampoco infrecuentes” en los cruceros, pero generalmente se manejan con rapidez y con mínimas molestias para los pasajeros.