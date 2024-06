El programa más estresante de la televisión de EE.UU. vuelve esta semana: aquí es donde quedó "The Bear"

Estos son los ganadores de los Emmy 2023 2:17

(CNN) -- Tápate los oídos: vuelve la serie más gritona de la televisión.

"The Bear", la serie dramática de cocina de FX en Hulu, vuelve la noche de este miércoles con su tercera temporada. No hay duda de que será tan estresante, ruidosa y apetitosa como siempre.

La última vez que dejamos a Carmy y compañía, hace un año, era noche de amigos y familia en The Bear, el nuevo restaurante surgido de las cenizas del local de bocadillos que Carmy heredó de su difunto hermano. Pero las cosas nunca están tranquilas por mucho tiempo en esta cocina, así que en los últimos 10 minutos del final, Carmy tuvo una pelea a gritos con su "primo" Richie, rompió accidentalmente con su amor de la infancia Claire y se quedó atascado en la nevera.

Pero, ¿qué pasa con la madre enferma de Marcus y los sueños de Sydney de conseguir una estrella Michelin? ¿Podrá The Bear sobrevivir en el despiadado mundo de la alta cocina? ¿Aprenderá alguien alguna vez el significado de "voz interior"?

Antes de sumergirte en la tercera temporada de esta "comedia" ganadora de un Emmy, te contamos dónde quedaron nuestros disfuncionales habitantes de Chicago favoritos en la segunda temporada.

The Bear está a punto de abrir

Después de semanas de no pasar las inspecciones de incendios, derribar paredes y, en general, pelearse por cada detalle del restaurante, el personal del restaurante antes conocido como The Beef está por fin listo para abrir The Bear, su nuevo destino de alta cocina en el barrio River North de Chicago.

Sydney quiere una estrella Michelin. Carmy quiere demostrarse a sí mismo, a su insensible antiguo jefe y a su difunto hermano Mikey que puede dirigir el restaurante de sus sueños. Y el tío Jimmy Cicero quiere que hagan algo de dinero, porque le deben US$ 800.000. Sí.

Al menos The Bear tiene un aspecto estupendo, y el personal está en plena forma en la noche de la familia y los amigos, con la que terminamos la temporada. Sydney es la jefa de cocina a las órdenes del chef Carmy (y luce un nuevo uniforme de Thom Browne), Tina es su ayudante y el resto del equipo, desde Ebra y Marcus hasta Richie y Fak, vuelven a confiar en su talento.

Su menú de la primera noche incluye un magnífico plato de "siete peces" (un guiño al pesadillesco episodio navideño de la temporada), bucatini perfectamente al dente y el donut de Marcus que Carm destruyó furiosamente la temporada pasada. (¿Recuerdas el episodio en el que Syd apuñaló accidentalmente a Richie? Justo la hilaridad que adoran los votantes de los Emmy).

Hay algunos baches - se quedan sin tenedores y despiden a un chef después de que lo encuentran consumiendo metanfetaminas en el callejón - pero por lo demás, todo parece bastante funcional para este equipo propenso a la ira. Hasta que...

Carmy se derrite en la nevera

La noche familiar y de amigos de The Bear debería ser emocionante para Carmen Berzatto, pero en realidad nunca se permite sentir otra cosa que no sea ansiedad y rabia paralizantes. A lo largo de la segunda temporada, Carmy dejó los planes de The Bear para Sydney mientras él buscaba una relación con Claire, la joven doctora de la que está enamorado desde que eran niños.

Por supuesto, su felicidad dura poco. Carm no tarda en descubrir que es el chef peor preparado de la cocina. Si The Bear falla, piensa, será culpa suya. Y entonces, cuando va a buscar algo de la nevera, se queda encerrado dentro, y también es culpa suya, porque nunca arregló la manija.

Carm entra en una espiral dramática mientras está encerrado allí, desahogándose sobre cómo es un "psicópata" y no "necesita recibir ninguna diversión o disfrute". También, en su espiral de ansiedad, se refiere a su relación con Claire como "toda esta mi**da". Ella está al otro lado del pasillo y lo oye todo. "Siento que te sientas así", le dice, y se va llorando. Richie y Carm se turnan para gritarse cosas imperdonables a través de la puerta. Dejamos a Carmy en la entrada para que se siente con sus errores. Una comedia ganadora de un Emmy, ¡todo el mundo!

Richie recupera su ritmo

En un episodio destacado cerca del final de la temporada, Richie hace prácticas en un restaurante con estrella Michelin dirigido por la antigua mentora de Carmy (interpretada por la ganadora de un Oscar Olivia Colman). Aunque al principio se resiste al trabajo, suponiendo que Carmy solo quería deshacerse de él durante una semana, al final Richie encuentra el trabajo revitalizante.

Lustra las puntas de los tenedores con delicado gusto, aprende a ser un expedidor (el personal de cocina meticulosamente organizado que mantiene a todo el mundo a tiempo y bajo control) e incluso corre hasta su restaurante favorito de Chicago para recoger una pizza para una invitada que dijo que no quería irse de la ciudad sin ella, solo para que el chef la deconstruya, lo que, dependiendo de tus preferencias pizzeras, roza el sacrilegio.

Pero a Richie le sentó de maravilla la experiencia, que culminó con una catártica canción de Taylor Swift, "Love Story". Esto fue especialmente importante ya que, al principio de la temporada, Richie le pidió a su hija pequeña que por favor escucharan a alguien que no fuera Swift. Vuelve a The Bear con un nuevo pavoneo y un traje completamente negro, y tiene la confianza suficiente para encargarse tanto del servicio de cara al público como de la expedición entre bastidores.

Sydney saborea el éxito

La chef Syd dedicó toda la temporada a idear un nuevo menú que esperaba fuera digno de una estrella Michelin. Pero encuentra un socio poco fiable en Carmy, que sigue ignorándola para pasar tiempo con su nueva novia. Por suerte, puede confiar en el resto de la cocina, especialmente en Tina, para mantener las cosas a flote, excepto quizá en Marcus, que le ha pedido una cita. Syd lo rechazó torpemente, y las cosas se pusieron tensas entre ellos en la final.

Syd vomita de los nervios detrás del restaurante en la noche familiar y de amigos, pero luego vuelve al trabajo. Es suficiente para demostrar a su padre, que estaba tan asustado por el fracaso de Sydney a principios de temporada, que "esto es" lo que ella está destinada a hacer. Puede que Sydney no necesitara más validación para sus ambiciones culinarias, pero sigue significando mucho que su padre por fin lo entienda.

La madre de Marcus podría estar en peligro...

El último episodio de la temporada se centra durante demasiado tiempo en el teléfono del pastelero Marcus, lleno de llamadas perdidas de la enfermera de su madre. La madre de Marcus estuvo gravemente enferma durante toda la segunda temporada, así que fue un gran problema cuando, a principios de la temporada, Carmy envió a nuestro chef amante de las donas a Copenhague para un aprendizaje de postres. No se atrevía a dejar a su madre, pero la experiencia fue muy creativa e inspiradora para el dulce Marcus. ¿No podría "The Bear" dejarlo aferrarse a esa felicidad? Múltiples mensajes de la enfermera de su madre definitivamente no es una buena señal para el empleado más frío de "The Bear".

... mientras la madre de Carmy sigue con el drama

Las cosas no están muy bien entre los niños Berzatto supervivientes y su madre, interpretada por Jamie Lee Curtis. El episodio navideño de la temporada pasada nos presentó a Donna Berzatto como la madre bebedora, emocionalmente vampírica y profundamente deprimida que se desmoronó mientras cocinaba el tradicional "banquete de los siete peces" italiano y estrelló su coche contra su propia casa. Feliz Navidad, desde luego.

Cuando nos encontramos con Donna en el presente, está escondida fuera del restaurante. No se atreve a entrar porque no quiere estropear lo bien que lo han hecho sus hijos. Tal vez deje que sus hijos le den de comer en The Bear esta temporada.

Qué hay en el menú de la tercera temporada

La dinámica interpersonal en la cocina de The Bear es quizás más frágil que el cableado eléctrico que Mikey estropeó para quemar el restaurante.

¿Encontrarán Sydney y Carmy un acuerdo profesional que les funcione? ¿Recuperará Carmy a Claire, o siquiera lo intentará? ¿Qué será de la madre de Marcus y cómo le afectará en la cocina? ¿Conseguirá The Bear esa estrella Michelin y mantenerse en la escena de los restaurantes de Chicago? ¿Volverán Curtis, Colman, John Mulaney, Bob Odenkirk y Sarah Paulson como estrellas invitadas, o aparecerá un nuevo grupo de famosos? ¿Y qué canción de Taylor Swift cantará Richie esta temporada?

Todo se sabrá (esperamos) cuando vuelva "The Bear".