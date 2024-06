ANÁLISIS | Las mujeres que enfrentan a Maduro en las elecciones sin estar en la boleta

"No son elecciones limpias ni libres", dice Machado sobre Venezuela 2:17

(CNN Español)-- Una mujer desafía las intenciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de buscar su segunda reelección y su tercer mandato. Se llama María Corina Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional, fundadora y líder del movimiento político Vente Venezuela, y recorre el país motivando el voto opositor y desplegando la estrategia de “votar, ganar, defender y cobrar” en los comicios del 28 de julio.

Pero el nombre de esta dirigente política no aparece en la boleta electoral. En el tarjetón hay diez candidatos, todos hombres.

Machado respalda la opción del exembajador Edmundo González Urrutia en alianza con varios partidos de tradición opositora concentrados en la Plataforma Unitaria Democrática y que se unieron en el comando Con Venezuela.

Mientras la mayoría en México celebra a Claudia Sheinbaum como la primera mujer que presidirá ese país, en Venezuela dos mujeres intentaron sin éxito postularse a la Presidencia. Una de ellas, Machado, despuntaba como opción fuerte, según las encuestas, para llegar al Palacio de Miraflores, pero la Contraloría General de Venezuela la inhabilitó, aún antes de las primarias opositoras, para ejercer cargos de elección popular por supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio. Machado ha negado las acusaciones.

De hecho, la exdiputada obtuvo una holgada victoria en esas primarias opositoras de octubre de 2023 con más del 90% de los votos, de acuerdo con los resultados de la Comisión Nacional de Primarias. Para Machado, la decisión de la Contraloría es “una medida desesperada al margen de la ley y la Constitución”.

De Corina a Corina

Como no podía concretar su inscripción Machado y la Plataforma Unitaria propusieron en marzo el nombre de Corina Yoris como sustituta. Pero surgió otro obstáculo: la oposición denunció problemas técnicos para formalizar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la postulación de la filósofa, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. De momento no ha habido una respuesta oficial del CNE sobre la razón por la cual Yoris no pudo registrarse, pese a que CNN ha consultado al organismo para conocer su versión.

María Corina Machado se convirtió en la cara y, para muchos, en la candidata sentimental de la oposición mayoritaria. Ella recorre el país de pueblo en pueblo llegando incluso hasta sectores remotos. Movilizadora de emociones y creadora de estrategias, Machado impulsa la candidatura de González Urrutia junto a un grupo de líderes de algunos de los principales partidos políticos, que se aliaron con el objetivo de lograr un cambio en Venezuela.

En respuesta a CNN, la presidenta y fundadora del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, destaca la importancia de las mujeres en este proceso electoral que, dice, se evidenció desde la propia organización de las elecciones primarias.

En esos comicios internos de la oposición participaron diez aspirantes, de los cuales cuatro eran mujeres. Entre ellas, además de Machado, la propia Solorzano, las abogadas Gloria Pinho y Tamara Adrián, esta última representante de la comunidad LGBTQ.

Luego, cuenta Solorzano, un grupo de mujeres de distintos partidos opositores se unió para enfrentar los nuevos retos. “Nos tocó asumir la batuta de que hubiera un candidato que se pudiera inscribir ante la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado”, aseguró la también integrante del comando de campaña Con Venezuela.

Explica Solórzano que ahora este grupo de mujeres encabezadas por Machado recorren Venezuela “para devolverle al país el entusiasmo” de participar y de impactar en el destino del país. Además asegura que el rol de la mujer también se hace fuerte en las bases, con una enorme cantidad de testigos de mesa y también voluntarias que se van a encargar de buscar y llevar a los testigos al centro de votación y de cuidarlos.

Destaca Solorzano que el liderazgo femenino en el país por primera vez cobra protagonismo y es asumido con absoluta naturalidad, así que espera contribuya a lograr el cambio político que se han planteado.

El rostro del chavismo-madurismo

Para Paola Bautista de Alemán, integrante del Comando Con Venezuela y del partido Primero Justicia, el tarjetón con diez hombres “es el rostro más autoritario y misógino del chavismo-madurismo”. Y en este sentido destaca que el CNE solo permitió la inscripción de un candidato opositor que fuera hombre, Edmundo González Urrutia, tras haber impedido previamente concretar las de Machado y de Yoris.

Bautista de Alemán aclara que junto a ese tarjetón –“y no detrás”- está “el liderazgo indiscutible y firme de María Corina Machado”, que describe como “ganado a pulso, con trabajo y honestidad y no como producto de negociaciones, ni de cuotas”. En su opinión se trata de “un liderazgo femenino auténtico, firme y sin complejos”.

La también periodista asegura que en los partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática se han visto otros liderazgos femeninos que se han ganado un lugar en espacios de toma de decisión con mucho esfuerzo y dedicación. Y en este sentido se refiere a María Beatriz Martínez, actualmente presidenta de Primero Justicia, quien con frecuencia se presenta en los actos de apoyo a González y a Machado.

Martínez preside una organización intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia y con algunos de sus principales dirigentes en el exilio. En abril, el máximo tribunal venezolano designó al diputado y candidato presidencial José Brito como presidente ad hoc de la organización y lo autorizó a usar la imagen de la organización para promover su candidatura.

“Lo más importante de este momento político es que la voluntad de cambio del país encontró su voz y se ve representada en una mujer. Eso es un gran avance en nuestra cultura política”, afirmó Bautista de Alemán.

En conversación con CNN, la profesora universitaria y consultora política María Verónica Torres asegura que “el éxito de esta campaña ha sido la mujer”.

Argumenta que el liderazgo femenino define comportamientos que han sido propios de su rol. En los primeros tiempos, recuerda Torres, cuando los hombres iban de cacería, las mujeres se quedaban en las aldeas cuidándolas y administrándolas. Quienes gobernaban, acota la consultora, eran las mujeres realmente, aunque los hombres tuvieran la responsabilidad de proveer la comida.

Para Torres, las mujeres en la Venezuela de hoy han sido determinantes para lograr la verdadera unidad de la oposición. En este sentido, resalta que el liderazgo femenino deja ver el compromiso irrestricto que tiene con la familia y deja claro que no cede en temas morales. Al mismo tiempo considera que las mujeres tienden a ser mucho más apegadas a la realidad y representan ese proyecto moral alrededor del cual la gente se reúne gracias a su poder de organización social y política.

Además de Solorzano, Torres menciona a Machado y Martínez, a Adriana Pichardo, de Voluntad Popular, de quien destaca el apoyo que le ha dado a los liderazgos locales.

Para Torres, aunque en el discurso político de Machado no se exhiben las banderas del feminismo, en su desempeño se expresa el feminismo complementario, es decir, ese según el cual cada hombre y cada mujer tiene su rol en la sociedad y son iguales en cuanto a oportunidades y capacidades, pero son distintos en personalidad y sensibilidad. En su criterio, ese es el feminismo que mejor se acerca a la realidad familiar.

Dando una mirada al chavismo-madurismo, Torres destaca el liderazgo de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una figura determinante en la toma de decisiones, y de la primera dama Cilia Flores, quien a su juicio hace la contraparte en el rol de madre de familia, “de la abuela de los venezolanos”.

Flores ha desarrollado este perfil descrito por Torres después de ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional y la Procuraduría General de la República. Con la llegada de Maduro al Palacio de Miraflores, Flores ha redefinido su rol como esposa o “primera combatiente”, como se le conoce en la jerga oficialista.

Según Torres, Flores desempeña el rol de la “madre patria”, que valora como un papel político importantísimo, porque no habla de poder político sino de configuración de identidad nacional, de familia. La analista aclara que no hay que dejarse llevar por la falsa impresión de que Maduro, al mostrarla en sus apariciones en televisión colando un café, la está ninguneando. “En realidad la está exaltando como la figura materna del país”.

Menos testosterona

En conversación con CNN, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, coincide en afirmar que el fortalecimiento del liderazgo femenino en la política venezolana es muy positivo y que ojalá lo hubieran ganado antes.

Dice que hoy en día esos liderazgos femeninos se están haciendo evidentes en los propios partidos y han refrescado su imagen.

El Partido Comunista de Venezuela anuncia apoyo a la candidatura presidencial de Enrique Márquez

Entretanto, el director de la oenegé Espacio Público Carlos Correa señaló en un foro organizado por la UCAB en mayo que, en líneas generales, las campañas en Venezuela son muy misóginas y “muy de testosterona”.

A su juicio, existe una tendencia en la política venezolana a descalificar a los candidatos aludiendo a su orientación sexual e identidad de género o a los gestos, tal y como ha ocurrido en campañas anteriores.