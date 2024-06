Las 5 cosas que debes saber este 27 de junio: Todo sobre el debate de Biden y Trump en CNN

Las políticas de Trump y Biden que causaron impacto en los hispanos. Fallido intento de golpe de Estado en Bolivia. Condenan a 45 años de cárcel al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cuándo terminará el calor en EE.UU.? Nunca, dicen expertos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Todo sobre el debate de Biden y Trump en CNN

El debate de CNN entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, que se lleva a cabo en Atlanta este jueves 27 de junio, marca el primer enfrentamiento en persona de la campaña de 2024 entre ambos aspirantes. Conoce quiénes son los moderadores, cuál es la duración, las reglas y el formato del evento. Sigue el debate en directo por cnne.com y youtube.com/cnnee y el minuto a minuto con lo más destacado, verificación de datos y las declaraciones más relevantes. Conoce a qué hora y cómo ver el debate presidencial en las plataformas de CNN en TV e internet.

2. Las políticas de Trump y Biden que causaron impacto en los hispanos

La influencia de las políticas implementadas por los presidentes Donald Trump y Joe Biden, durante sus gobiernos, ha sido significativa para la comunidad hispana en Estados Unidos. Desde medidas económicas hasta cambios en la política migratoria, ambos mandatos han dejado una huella profunda y diversa en esta comunidad. Estas son algunas de las acciones de estos líderes que han impactado positiva y negativamente en los hispanos.

Debate presidencial: ¿Trump o Biden? ¿Qué opinan los latinos? 2:45

3. Fallido intento de golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó al país a “organizarse y movilizarse contra el golpe de Estado, a favor de la democracia” después de que soldados y vehículos militares blindados se posicionaran alrededor de edificios gubernamentales en La Paz el miércoles. Soldados armados se reunieron alrededor de la Plaza Murillo de La Paz. El exjefe del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, que encabezó un intento de golpe de Estado, fue detenido y la Fiscalía abrió una investigación penal en su contra.

¿El ejército de Bolivia podía concretar un golpe de Estado? 1:01

4. EE.UU. autorizaría el despliegue de contratistas militares en Ucrania

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanza en levantar la prohibición de facto a los contratistas militares estadounidenses de desplegarse en Ucrania, según declararon a CNN cuatro funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, para ayudar al Ejército ucraniano a mantener y reparar los sistemas de armamento proporcionados por Estados Unidos.

OPINIÓN | La encrucijada de Ucrania: entre la guerra y la diplomacia, según analista 5:52

5. Condenan a 45 años de cárcel al expresidente Juan Orlando Hernández

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, de acuerdo con el fallo dado a conocer este miércoles por una corte de Nueva York. Hernández, quien gobernó al país centroamericano entre 2014 y 2022, fue declarado culpable en marzo de todos los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A la hora del café

Así se jugarán los octavos de final de la Eurocopa

En el papel, Inglaterra, España y Portugal tienen duelos asequibles. Los enfrentamientos más llamativos son Francia vs. Bélgica, Suiza vs. Italia y Alemania vs. Dinamarca.

Así quedaron los octavos de final de la Eurocopa 2024 2:38

La IA tiene nombre de mujer: entrevista con Nayat Sánchez-Pi

Para entender su creación, desarrollo, peligros y optimización entrevistamos a la doctora Nayat Sánchez-Pi, sobresaliente experta en IA, con una destacada carrera internacional que abarca Europa y América Latina.

"The Bear", la serie más estresante de EE.UU., vuelve esta semana

"The Bear", la serie dramática de cocina de FX en Hulu, vuelve la noche de este miércoles con su tercera temporada. No hay duda de que será tan estresante, ruidosa y apetitosa como siempre.

Mark Rutte será el próximo secretario general de la OTAN

El saliente primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, será el próximo secretario general de la OTAN, según anunció este miércoles la Alianza. Rutte reemplazará al actual jefe de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que ha desempeñado su cargo desde octubre de 2014. Stoltenberg dijo este miércoles que "acoge con gran satisfacción" el nombramiento del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, como su sucesor.

OTAN y EE.UU. refuerzan compromiso con Ucrania 1:06

Únete a nosotros en el Día del Llamado a la Tierra el 4 de diciembre de 2024 y celebra las “Generaciones conectadas”

El 4 de diciembre de 2024, durante el Día del Llamado a la Tierra, escuelas, organizaciones y personas alrededor del mundo tomarán acción organizando limpiezas. Este será un esfuerzo colectivo para mejorar el planeta que muy pronto heredarán.

Celebra a las “generaciones conectadas” en el Día del Llamado a la Tierra 2:01

La cifra del día

US$ 10 millones

Juez pone fianza de US$ 10 millones para el segundo venezolano acusado de matar a una niña de 12 años en Houston.

La cita del día

"Esta es la sangre de mi hijo"

Rasha Abdel Miqdad, madre de cuatro hijos, se estremece de dolor antes de derrumbarse en llanto. Ella dice que las fuerzas israelíes irrumpieron en el edificio en busca de combatientes y dispararon indiscriminadamente. Su hijo de 12 años fue herido y murió.

Y para terminar...

Así es el escenario del debate presidencial de CNN en EE.UU.

Así es el escenario del debate presidencial de CNN 0:29

CNN revela cómo será el escenario del debate entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el expresidente Donald Trump. El debate presidencial de CNN se emitirá en directo este jueves 27 de junio, a las 9 p.m., hora de Miami.