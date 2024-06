CNN verifica las afirmaciones de Trump y Biden en el debate: falso o verdadero

Trump, sobre Biden: Creo que no sabe lo que está diciendo 0:59

(CNN) -- El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentaron durante el debate presidencial de CNN en Atlanta el jueves por la noche. A continuación se muestran algunas verificaciones de sus afirmaciones.

CNN verifica: la declaración falsa de Biden sobre el desempleo de las personas negras

El presidente Joe Biden intentó contrastarse con su predecesor en materia económica, particularmente en la tasa de desempleo entre los estadounidenses negros, que según él fue la más baja durante su presidencia.

“El desempleo de los negros está en su nivel más bajo en mucho, mucho tiempo”, afirmó Biden.

FALSO

Primero los hechos: este dato es falso. El desempleo entre las personas negras no es el más bajo en mucho tiempo.

La tasa de desempleo de personas negras o afroamericanas fue del 6,1% en mayo de 2024. Esta cifra es más alta que el récord que se había establecido durante el mandato, cuando había caído a un mínimo del 4,8% en abril de 2023. El récord anterior se estableció menos de cuatro años antes, durante la administración Trump, cuando había caído a un 5,3% desestacionalizado en agosto de 2019.

Por Daniel Dale, Kaanita Iyer

CNN verifica: Trump afirma falsamente que “todos” querían que el aborto volviera a los estados

El expresidente Donald Trump repitió su frecuente afirmación de que “todos” querían que se anulara Roe vs. Wade y que el poder de establecer políticas de aborto regresara a los estados individuales.

FALSO

Primero los hechos: la afirmación de Trump es falsa. Encuesta tras encuesta han demostrado que la mayoría de los estadounidenses (dos tercios o casi dos tercios de los encuestados en múltiples encuestas) desearían que se hubiera preservado a Roe.

Por ejemplo, una encuesta de CNN realizada por SSRS en abril de 2024 encontró que el 65% de los adultos se oponían a la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe vs. Wade. Eso es casi idéntico al resultado de una encuesta de CNN realizada por SSRS en julio de 2022, un mes después de la decisión. De manera similar, una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette realizada en febrero de 2024 encontró que el 67% de los adultos se oponían a la decisión que anuló a Roe vs. Wade.

Una encuesta de NBC News realizada en junio de 2023 encontró un 61% de oposición entre los votantes registrados a la decisión que anuló a Roe vs. Wade. Una encuesta de Gallup realizada en mayo de 2023 encontró que el 61% de los adultos calificó la decisión como algo malo.

Muchos juristas también querían que se preservara el fallo de Roe vs. Wade, como varios de ellos le dijeron a CNN cuando Trump hizo un reclamo similar y dijo: “Todos los juristas, de ambos partidos, querían y, de hecho, exigieron que se terminara: Roe vs. Wade” en abril.

“Cualquier afirmación de que todos los juristas querían que se anulara Roe es tremendamente falsa”, dijo en abril la profesora de la Facultad de Derecho de Rutgers, Kimberly Mutcherson, una jurista que apoyó la preservación de Roe.

“La afirmación de Donald Trump es rotundamente incorrecta”, dijo en abril otra jurista que no quería que se anulara Roe vs. Wade, Maya Manian, profesora de derecho de la American University y directora del Programa de Políticas y Leyes de Salud de la universidad.

La afirmación de Trump “obviamente no” es cierta, dijo Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis, experta en la historia del debate sobre el aborto en Estados Unidos. Ziegler, que tampoco quería que se revocara Roe, dijo en una entrevista en abril: “La mayoría de los juristas probablemente siguen a la mayoría de los estadounidenses, que no querían revocar Roe vs. Wade… No es que los juristas fueran de algún modo atípicos”.

Es cierto que algunos juristas que apoyan el derecho al aborto desearían que Roe vs. Wade se hubiera escrito de otra manera; la fallecida jueza liberal de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg fue una de ellas. Pero Ziegler señaló que aunque “había una industria artesanal de juristas que reescribían Roe –‘lo que Roe debería haber dicho’— eso no quiere decir que Roe debería haber sido revocado. Son cosas muy diferentes”.

Por Daniel Dale de CNN

CNN verifica: Biden sobre el apoyo del sindicato de la Patrulla Fronteriza

El presidente Joe Biden dijo que el sindicato de la Patrulla Fronteriza lo respaldaba, y luego pareció aclarar y dijo que el grupo “respaldaba (su) posición”.

ENGAÑOSO

Primero los hechos: esto es engañoso. El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, respaldó un acuerdo fronterizo bipartidista alcanzado por senadores que incluía algunas de las medidas de seguridad más estrictas de los últimos tiempos, pero no respaldó a Biden. El acuerdo fracasó en el Senado.

En una publicación en X, el sindicato respondió rápidamente al presidente el jueves: “Para ser claros, nunca hemos respaldado ni respaldaremos a Biden”.

Por Priscilla Álvarez

CNN verifica: Trump sobre el acuerdo climático de París

El expresidente Donald Trump afirmó que el acuerdo climático de París habría costado a Estados Unidos un billón de dólares, que Estados Unidos era el único país que tenía que pagar y que China, India y Rusia no lo hacían. Trump calificó el acuerdo como una "estafa a Estados Unidos".

FALSO

Primero los hechos: La afirmación de Trump de que solo Estados Unidos habría tenido que pagar un billón de dólares como parte del acuerdo climático de París está exageradamente inflada.

Como parte del Acuerdo de París, en 2009, Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, incluidos los países de Europa Occidental, se comprometieron a contribuir colectivamente con US$ 100.000 millones al año hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo más pobres, predominantemente en el sur global, a adaptarse a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y el empeoramiento del calor. Los países desarrollados cumplieron su objetivo colectivo con dos años de retraso, en 2022, pero la cifra nunca ha sido tan alta como sugiere Trump, y ciertamente Estados Unidos nunca ha pagado un billón de dólares en financiación internacional para el clima.

Bajo la administración Obama, Estados Unidos pagó US$ 1.000 millones de un compromiso de US$ 3.000 millones que hizo originalmente en 2014. Después de que Trump retirara al país del Acuerdo de París, Estados Unidos no pagó nada al objetivo de financiación mundial. Y aunque el presidente Joe Biden prometió US$ 11.400 millones anuales por parte de Estados Unidos, este nivel de financiación no se ha materializado. Esto se debe a que el Congreso, responsable de asignar el presupuesto de la nación, sólo ha asignado una fracción de esa cantidad: aproximadamente US$ 1.000 millones en 2022.

Trump tiene razón en que algunos países, como China, India y Rusia, no han contribuido hasta ahora a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la posición de China como el mayor emisor mundial significa que muchos países están presionando para que contribuya a la financiación internacional del clima a través de un proceso formal.

Por Ella Nilsen

CNN verifica: lo que dijo Biden sobre los comentarios de Trump acerca del covid-19

El presidente de EE.UU., Joe Biden, criticó el manejo del expresidente Donald Trump de la pandemia de covid-19, al afirmar que su predecesor dio a los estadounidenses el peligroso consejo de inyectarse cloro (lejía, lavandina).

"La pandemia se manejó muy mal", dijo Biden. "Mucha gente estaba muriendo. Lo único que dijo fue: 'No es tan grave, inyéctate un poco de cloro en el brazo'".

ENGAÑOSO

Primero los hechos: La afirmación de Biden es engañosa, ya que Trump nunca presentó sus mal informados y ampliamente denunciados comentarios como verdaderos consejos a los estadounidenses. Más bien, se refería a la posibilidad de que los científicos realizaran pruebas. Durante una rueda de prensa en abril de 2020, Trump expresó su interés en que los científicos exploraran la posibilidad de si el covid-19 podría tratarse utilizando desinfectantes dentro del cuerpo de las personas, "mediante una inyección en el interior o casi una limpieza". Los comentarios de Trump fueron tachados de altamente peligrosos por los expertos médicos, y provocaron advertencias urgentes de las autoridades de salud pública y de las empresas que venden desinfectantes domésticos. Pero en realidad nunca dijo que estuviera sugiriendo a los ciudadanos el uso de tales productos.

Trump hizo estas declaraciones después de que Bill Bryan, subsecretario en funciones de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, expusiera unas pruebas en las que afirmaba que la luz solar o desinfectantes como el cloro y el alcohol isopropílico mataban rápidamente el coronavirus en superficies y en la saliva.

Cuando Trump saltó poco después a la peligrosa idea de inyectar desinfectantes en el interior del cuerpo de las personas, se refería a que los expertos de alguna manera estaban probando esa idea. Dijo: "¿Y hay una manera de que podamos hacer algo así, por inyección en el interior o casi una limpieza? Porque se ve que se mete en los pulmones y hace algo tremendo en los pulmones, por lo que sería interesante probar. Los médicos van a usar eso, pero suena interesante para mí. Así que ya veremos".

Por Daniel Dale y Kaanita Iyer

CNN verifica: Trump sobre sus comentarios acerca de los militares estadounidenses muertos en combate

El expresidente Donald Trump negó haber utilizado las palabras "tontos" o "perdedores" para describir a los miembros del ejército estadounidense muertos en combate, después de que el presidente Joe Biden mencionara los supuestos comentarios para criticar el historial de su predecesor sobre los veteranos.

Biden aludió a su visita a un cementerio de la Primera Guerra Mundial, al que, según él, Trump "se negó a ir" y porque, según le habría dicho a un general de cuatro estrellas, "son una grupo de tontos y perdedores".

Trump afirmó que el comentario fue "inventado" por Biden.

Primero los hechos: La revista The Atlantic, citando a cuatro fuentes anónimas con "conocimiento de primera mano", informó en 2020 que el día que Trump canceló una visita a un cementerio militar en Francia donde están enterradas las tropas estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, había dicho a miembros de su alto personal: "¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores". La revista también informó de que en otra conversación en el mismo viaje, Trump se había referido a los marines que habían muerto en la región como "tontos."

John Kelly, que fue jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca y secretario de Seguridad Nacional, ha dicho en el registro que en 2018 Trump sí usó las palabras "tontos" y "perdedores" para referirse a los miembros del servicio que murieron en acción. Kelly le dijo al presentador de CNN Jim Sciutto para el libro 2024 de Sciutto que Trump diría: "¿Por qué todos ustedes dicen que estos tipos que resultan heridos o muertos son héroes? Son tontos por ir en primer lugar, y son perdedores".

No hay ninguna grabación pública de Trump haciendo tales comentarios, por lo que no podemos calificar definitivamente de falso el desmentido de Trump. Pero el relato de los comentarios de Trump no se basa únicamente en fuentes anónimas del artículo de The Atlantic.

Por Daniel Dale, Kaanita Iyer

CNN verifica: Trump sobre los inmigrantes y el empleo

El expresidente Donald Trump dijo del presidente Joe Biden: "Los únicos empleos que creó fueron para inmigrantes ilegales y 'empleos de rebote', un rebote después del covid".

ENGAÑOSO

Primero los hechos: Las afirmaciones de Trump de que el crecimiento del empleo durante la presidencia de Biden ha sido todo ganancias "de rebote", donde la gente volvió a sus viejos empleos, no es del todo correcto.

Bajo el mandato de Trump se perdieron casi 22 millones de empleos en marzo y abril de 2020, cuando la economía mundial se hundió a causa de la pandemia. Tras las importantes medidas de ayuda y recuperación, EE.UU. comenzó a recuperar puestos de trabajo inmediatamente, añadiendo más de 12 millones de empleos desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2020, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La recuperación continuó tras la toma de posesión de Biden, y Estados Unidos alcanzó y superó los totales de empleo anteriores a la pandemia (febrero de 2020) en junio de 2022.

El aumento del empleo no se detuvo ahí. Desde junio de 2022, EE.UU. ha añadido casi 6,2 millones de empleos más en lo que se ha convertido en el quinto periodo más largo de expansión del empleo registrado. En total, bajo el Gobierno de Biden se han creado 15,6 millones de puestos de trabajo.

Pero no es del todo justo ni exacto decir que los puestos de trabajo ganados fueron todos "de rebote" o que la gente simplemente regresó a sus antiguos empleos.

La pandemia modificó drásticamente el panorama laboral. Por un lado, una parte significativa de la población activa no regresó debido a jubilaciones anticipadas, fallecimientos, el covid prolongado o responsabilidades como cuidador.

Además, debido a los cambios en los patrones de gasto de los consumidores, así como a las implicaciones para la salud y la seguridad, las industrias de cara al público no pudieron reabrir completamente o volver a contratar personal de inmediato. Algunos de esos trabajadores encontraron trabajo en otras industrias o aprovecharon la oportunidad para crear sus propias empresas.

Cuando la pandemia estuvo más controlada y las actividades presenciales pudieron reanudarse por completo, esas industrias se enfrentaron a la escasez de trabajadores.

La recuperación de la pandemia incluyó lo que se ha dado en llamar la Gran Renuncia o la Gran Reorganización, en la que la gente, por diversas razones, cambió de trabajo o de carrera.

Por Alicia Wallace y Daniel Dale

CNN verifica: Trump afirma falsamente que Irán “no tenía dinero para Hamas” durante su presidencia

El expresidente Donald Trump afirmó que cuando era presidente, Irán “no tenía dinero para Hamas” ni dinero “para el terrorismo”.

“¿Quieres saber por qué? Porque Irán estaba en quiebra conmigo. No dejaría que nadie hiciera negocios con ellos. Se quedaron sin dinero. Estaban arruinados”, dijo. “No tenían dinero para Hamas, no tenían dinero para nada. No hay dinero para el terrorismo. Por eso no hubo terror alguno durante mi administración. Este lugar, el mundo entero, está explotando bajo su mando”.

FALSO

Primero los hechos: la afirmación de Trump de que Irán “no tenía dinero para Hamas” ni “dinero para el terrorismo” durante su presidencia es falsa. La financiación de Irán para tales grupos disminuyó en la segunda mitad de su presidencia, en gran parte porque sus sanciones al país tuvieron un impacto negativo importante en la economía iraní, pero la financiación nunca se detuvo por completo, como dijeron cuatro expertos a CNN a principios de este mes.

La propia administración de Trump dijo en 2020 que Irán seguía financiando a grupos terroristas, incluido Hezbollah. La administración Trump comenzó a imponer sanciones a Irán a finales de 2018, llevando a cabo una campaña conocida como “presión máxima”. Pero el secretario de Estado designado por Trump, Mike Pompeo, dijo él mismo en 2020 que Irán seguía financiando grupos terroristas. “Así que, a pesar de que los dirigentes iraníes exigen que se les dé más dinero, están utilizando los recursos que tienen para seguir financiando a Hezbollah en el Líbano y amenazando al Estado de Israel, financiando a grupos terroristas chiítas iraquíes, todos las cosas que han hecho históricamente: continuar desarrollando sus capacidades incluso mientras la gente dentro de su propio país está sufriendo”, dijo Pompeo en una entrevista de mayo de 2020, según una transcripción publicada en el sitio web del Departamento de Estado.

Trump podría haber dicho con justicia que sus sanciones a Irán habían hecho la vida más difícil a los grupos terroristas (aunque no está claro en qué medida se vieron afectadas sus operaciones). En cambio, continuó con su práctica de años de exagerar incluso los logros legítimos.

Por Daniel Dale

CNN verifica: Trump culpa a Biden por el despido de un fiscal ucraniano

El expresidente Donald Trump mencionó una mentira anti-Joe Biden sobre Ucrania que fue un pilar para el discurso de Trump en 2019.

Trump criticó a Biden por supuestamente "decirle al pueblo ucraniano" que "cambie al fiscal, de lo contrario, no obtendrían US$ 1.000 millones", en referencia a los esfuerzos de Biden, como vicepresidente, para eliminar al principal fiscal de Ucrania en 2016. Trump también afirmó que la destitución del fiscal ucraniano estaba relacionada con el "hijo" de Biden, en referencia a Hunter Biden, quien en ese momento formaba parte del directorio de una importante empresa energética ucraniana.

"Si alguna vez dijera eso, sería un quid pro quo", bromeó Trump.

FALSO

Primero los hechos: las afirmaciones de Trump son falsas. Desde 2019, Trump y sus aliados republicanos han acusado falsamente a Biden de abusar de sus poderes como vicepresidente para lograr que un importante fiscal ucraniano fuera despedido, supuestamente porque la investigación del fiscal sobre el gigante energético ucraniano Burisma Holdings amenazaba a Hunter Biden.

Esta afirmación nunca fue cierta y ha sido desmentida en repetidas ocasiones. No obstante, es uno de los argumentos más citados por los republicanos contra Joe Biden durante cualquier debate sobre sus vínculos con Ucrania.

En realidad, las acciones de Biden hacia el fiscal fueron coherentes con la política bipartidista de Estados Unidos y estaban en sintonía con lo que los aliados europeos de Estados Unidos impulsaban en ese momento. Buscaban destituir al fiscal porque no estaba haciendo lo suficiente para acabar con la corrupción en Ucrania.

El Gobierno de Obama, diplomáticos de carrera estadounidenses, aliados de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y activistas anticorrupción ucranianos, e incluso senadores republicanos, entre otros, dejaron en claro que estaban descontentos con el desempeño de Viktor Shokin, quien se convirtió en fiscal general de Ucrania en 2015.

No está claro con qué agresividad Shokin estaba investigando a Burisma o a su oligarca propietario –o si incluso hubo una investigación activa– en el momento en que Joe Biden presionó con éxito para que despidieran a Shokin en 2016.

Durante la campaña presidencial de 2020, los republicanos del Senado encabezaron una investigación para encontrar pruebas sobre si Biden había abusado de su cargo para ayudar económicamente a su familia, pero no encontraron nada. A medida que se acercaba la campaña de 2024, los republicanos de la Cámara de Representantes pusieron estas afirmaciones falsas en el centro de su investigación de juicio político contra el presidente, que ahora estancada.

Por Marshall Cohen

CNN verifica: Trump dice que otros países que dejaron de hacer negocios con Irán durante su presidencia

El expresidente Donald Trump afirmó que China, entre otros países, "pasó" de hacer negocios con Irán durante su presidencia después de que él prometiera que Estados Unidos no haría negocios con ningún país que lo hiciera.

"Irán estaba en bancarrota. Cualquiera que hiciera negocios con Irán, incluida China, no podían hacer negocios con Estados Unidos. Todos ellos pasaron", dijo Trump.

FALSO

Primero los hechos: Las importaciones chinas de petróleo de Irán se desplomaron brevemente bajo Trump en 2019, el año en que su administración hizo un esfuerzo concertado para disuadir tales compras, pero nunca se detuvieron, y luego aumentaron bruscamente de nuevo mientras Trump todavía era presidente.

"La afirmación es falsa porque las importaciones chinas de crudo de Irán no se han detenido en absoluto", dijo a CNN en noviembre Matt Smith, analista principal de petróleo para las Américas en Kpler, una firma de inteligencia de mercado.

Las estadísticas oficiales de China no registraron ninguna compra de crudo iraní en el último mes parcial de mandato de Trump, enero de 2021, y ninguna en la mayor parte del primer año de mandato de Biden. Pero eso no significa que las importaciones de China cesaran; los expertos de la industria dicen que es ampliamente conocido que China ha utilizado una variedad de tácticas para enmascarar sus continuas importaciones de Irán.

Smith explicó que el crudo iraní suele figurar en los datos chinos como procedente de Malasia; los barcos pueden viajar desde Irán con sus transpondedores apagados y luego encenderlos cuando están cerca de Malasia, dijo Smith, o pueden transferir el petróleo iraní a otros barcos.

Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group, declaró en un correo electrónico de noviembre: "China redujo significativamente sus importaciones de Irán de alrededor de 800.000 barriles por día en 2018 a 100.000 a fines de 2019. Pero para cuando Trump dejó el cargo, habían vuelto a subir a 600(000)-700.000 barriles".

Los comentarios de Vaez fueron corroborados por los datos de Kpler que Smith proporcionó a CNN. Kpler encontró que China importó alrededor de 511,000 barriles por día de crudo iraní en diciembre de 2020, el último mes completo de Trump en el cargo. El punto más bajo bajo Trump fue marzo de 2020, cuando la demanda mundial de petróleo se desplomó debido a covid-19. Incluso entonces, China importó alrededor de 87.000 barriles por día, encontró Kpler. (Dado que los datos sobre las exportaciones de petróleo iraní se basan en el seguimiento de la carga por parte de varias empresas y grupos, otras entidades pueden tener datos diferentes).

Por Daniel Dale y Kaanita Iyer

De Katie Lobosco de CNN

El expresidente Donald Trump afirmó que su propuesta de imponer un arancel del 10% a todos los bienes que entren en Estados Unidos no subiría los precios a los estadounidenses y, en cambio, lo pagarían los otros países.

"Solo pagarán los costos los países que nos han estado estafando durante años, como China, y muchos otros", dijo Trump.

FALSO

Primero los hechos: esto es falso. Un estudio tras otro, incluido uno de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés) del Gobierno federal bipartidista, demostraron que los consumidores y las industrias estadounidenses soportan casi todo el coste de los aranceles estadounidenses, incluidos los impuestos anteriormente por Trump.

Cuando Estados Unidos impone un arancel a un bien importado, el coste del arancel sale directamente de la cuenta bancaria de un importador estadounidense en el momento en que el producto fabricado en el extranjero llega a un puerto estadounidense. Es posible que algunos fabricantes extranjeros bajaran sus precios para seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense después de que Trump subiera los aranceles, pero no lo suficiente como para que el coste pagado por los importadores estadounidenses siguiera siendo el mismo que antes.

Hasta el 12 de junio, los importadores estadounidenses habían pagado más de US$ 240.000 millones por los aranceles que Trump impuso —y que el presidente Joe Biden dejó en su mayoría en vigor— a los paneles solares importados, el acero, el aluminio y los productos fabricados en China, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La USITC descubrió que los importadores estadounidenses, en promedio entre 2018 y 2021, terminaron pagando casi el costo total de los aranceles porque los precios de importación aumentaron al mismo ritmo que los aranceles. Por cada aumento del 1% en la tasa arancelaria, el precio pagado por el importador estadounidense también subió un 1%.

Una vez que una empresa importadora paga el arancel, puede decidir asumir el coste o repercutirlo total o parcialmente en el comprador de sus productos, ya sea un minorista o un consumidor. Por ejemplo, el vendedor de calzado estadounidense Deer Stags, que importa la mayor parte de su línea de productos de China, decidió hacer un poco de ambas cosas.

El presidente de la empresa, Rick Muskat, declaró a CNN que era difícil conseguir que los clientes pagaran más por los modelos que Deer Stags había tenido durante mucho tiempo. Así que la empresa acabó asumiendo el coste de los aranceles aplicados a algunos modelos antiguos y cobrando más por algunos artículos nuevos.

En general, los economistas coinciden en que los aranceles hacen subir los precios. El Instituto Peterson de Economía Internacional estimó recientemente que el arancel general del 10% propuesto por Trump, junto con su propuesta de imponer un arancel del 60% a todas las importaciones procedentes de China, costaría al hogar típico de ingresos medios al menos US$ 1.700 dólares al año. Y los economistas de JP Morgan estimaron en 2019 que los aranceles que Trump impuso a unos US$ 300.000 millones de productos fabricados en China costarían al hogar estadounidense medio US$ 1.000 al año.

Por Katie Lobosco

CNN Verifica: las afirmaciones de Trump sobre el crecimiento del empleo durante la presidencia de Biden

El expresidente Donald Trump dijo del presidente Joe Biden: "Los únicos empleos que creó fueron para inmigrantes ilegales y "empleos de rebote", un rebote del covid."

Primero los hechos: Las afirmaciones de Trump de que el crecimiento del empleo durante la presidencia de Biden fueron todo ganancias "de rebote" — donde la gente volvió a sus antiguos empleos perdidos durante la pandemia— no son del todo correctas.

Bajo el mandato de Trump se perdieron casi 22 millones de empleos entre marzo y abril de 2020, cuando la economía mundial se hundió a causa de la pandemia. Tras las importantes medidas de socorro y recuperación, EE.UU. empezó a recuperar puestos de trabajo inmediatamente, añadiendo más de 12 millones de empleos desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2020, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La recuperación continuó tras la toma de posesión de Biden, y Estados Unidos alcanzó y superó los totales de empleo anteriores a la pandemia (febrero de 2020) en junio de 2022.

El aumento del empleo no se detuvo ahí. Desde junio de 2022, EE.UU. ha añadido casi 6,2 millones de puestos de trabajo más en lo que se convirtió en el quinto período más largo de expansión del empleo registrado. En total, bajo el mandato de Biden, se han añadido 15,6 millones de puestos de trabajo.Pero no es del todo justo ni exacto decir que los puestos de trabajo creados han sido todos "de rebote", o que se trataba simplemente de personas que volvían a sus antiguos puestos.

La pandemia modificó drásticamente el panorama laboral. Por un lado, una parte significativa de la población activa no regresó debido a jubilaciones anticipadas, fallecimientos, covid persistente o responsabilidades como cuidadores.

Además, debido a los cambios en los patrones de gasto de los consumidores, así como a las implicaciones para la salud y la seguridad, las industrias de cara al público no pudieron reabrir completamente o volver a contratar personal de inmediato. Algunos de esos trabajadores encontraron trabajo en otras industrias o aprovecharon la oportunidad para crear sus propias empresas.

Cuando la pandemia estuvo más controlada y las actividades presenciales pudieron reanudarse por completo, esas industrias se enfrentaron a la escasez de trabajadores.

La recuperación de la pandemia incluyó lo que se ha llamado la Gran Dimisión o la Gran Reorganización, en la que la gente —por diversas razones— cambió de trabajo o de profesión.

Por Alicia Wallace