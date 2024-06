Autoridades encuentran el teléfono móvil de Taylor Casey, la mujer de Chicago que desapareció en las Bahamas tras asistir a un retiro de yoga

Taylor Casey fue vista por última vez en los alrededores de Paradise Island el 19 de junio, según la policía de Bahamas. (Crédito: Cortesía de la familia Casey)

(CNN) -- La familia de Taylor Casey, una mujer de Chicago desaparecida en las Bahamas hace una semana, dice estar "profundamente preocupada" por la seguridad de la mujer de 41 años que viajó a las islas para asistir a un retiro de yoga.

Casey fue vista por última vez el 19 de junio en los alrededores de Paradise Island, un pequeño enclave turístico situado frente a la costa de la isla de Nueva Providencia, según informó la Real Fuerza Policial de Bahamas.

Los organizadores del retiro pidieron a la policía bahameña que investigara, según un comunicado del Sivananda Ashram Yoga Retreat obtenido por CNN este martes.

Ellos se enteraron de la desaparición de Casey el pasado jueves, cuando no asistió a las clases matinales, según el comunicado. Fue vista por última vez la noche del 19 de junio y la "organización ha avisado también a la embajada de Estados Unidos y a la familia de Taylor Casey", dice el comunicado.

En un comunicado sobre la persona desaparecida publicado por la policía no se dan detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni se dice si se sospecha de juego sucio.

Las autoridades dijeron este miércoles que encontraron el teléfono móvil de Casey en las aguas, pero no está clara la distancia a la que se encontraba del retiro de yoga.

"Hemos llevado a cabo una amplia investigación sobre el asunto", dijo este miércoles en rueda de prensa la superintendente jefa de la Real Fuerza Policial de Bahamas, Chrislyn Skippings. "Nuestra prioridad es encontrar a Taylor y encontrar a Taylor en buen estado de salud".

Skippings dijo que la policía utilizó drones, perros de búsqueda y rescate y buzos en la investigación. También están trabajando con la familia de Casey, comprobando las cámaras del circuito cerrado de televisión y entrevistando a los asistentes al retiro, dijo Skippings.

La familia de Casey está pidiendo ayuda al público para encontrarla e instando a cualquiera que tenga información a ponerse en contacto con la policía en las Bahamas.

"Estamos profundamente preocupados por la seguridad y el bienestar de Taylor", dijo la madre de Casey, Colette Seymore, en un comunicado publicado en una página de Facebook dedicada a la localización de Casey. "Queremos a Taylor y la queremos en casa".

Taylor, que practica yoga desde hace 15 años, fue al retiro de yoga "para cumplir un objetivo a largo plazo de profundizar en su práctica", dijo la familia en el comunicado.

Seymore se enteró de que su hija había desaparecido cuando recibió una llamada del retiro en el que Casey estaba entrenando para obtener su certificación de yoga, dijo en una entrevista con el programa Good Morning America de la cadena ABC este miércoles.

"Una joven me llamó y me dijo: '¿Sabes algo de Taylor?". dijo Seymore. "Y luego me dijo: 'Taylor no presentó a las clases de yoga'".

"La intuición de una madre y las respuestas que estaba recibiendo simplemente no se correlacionaban, simplemente no era lo que quería oír", dijo Seymore a ABC.

Seymore dijo anteriormente en Facebook que teme que Casey esté en peligro porque su hija estaba "ansiosa por compartir su experiencia de retiro de yoga con otros a su regreso".

"Taylor nunca desaparecería así", añadió la madre.

Seymore dijo a CNN que se dirigía a Bahamas este martes, pero no proporcionó más comentarios. CNN se ha puesto en contacto con un portavoz de la familia para obtener más información.

La familia de Casey la describió como "una mujer negra de piel clara, de aproximadamente 1,70 metros de altura y 75 kilos de peso, con pelo castaño y ojos marrones".

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió en enero un aviso de nivel 2 para los estadounidenses que viajen a Bahamas, advirtiéndoles de que "extremen la precaución" debido a la delincuencia.

La advertencia señala que la mayor parte de la delincuencia se produce en las islas de Gran Bahama y Nueva Providencia. Añade que la delincuencia violenta, incluidos robos, atracos a mano armada y agresiones sexuales, afecta tanto a las zonas turísticas como a las no turísticas.

-- Carlos Suárez, Elizabeth Wolfe y Sydney Bishop de CNN han contribuido a este reportaje.