Condenan a expresidente Mauricio Funes a ocho años de cárcel por lavado de dinero

Mauricio Funes habla con periodistas extranjeros el 31 de enero de 2014. (Crédito: Inti Ocon/ AFP / Getty Images)

(CNN Español) -- Un tribunal de justicia de San Salvador condenó este miércoles a ocho años de prisión al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, informó la Fiscalía General en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

Según la acusación, Funes recibió una avioneta como dádiva de una empresa guatemalteca a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato para construir un puente por más de US$ 8 millones. Tras la investigación, la Fiscalía estableció que la empresa no contaba con maquinaria y tampoco cumplía con los requisitos para participar en la licitación.

Por este caso, la Fiscalía de El Salvador había pedido 12 años de cárcel.

Funes calificó de "absurda" la sentencia, desde Nicaragua donde vive desde 2016 tras recibir asilo político. En julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó nacionalidad nicaragüense.

El exmandatario dice que no conoce al dueño de la empresa guatemalteca. "Nunca lo he visto en mi vida y menos he negociado la entrega de una dádiva con él. Segundo, el avión no está registrado a mi nombre o a nombre de alguna sociedad de la que forme parte pues no participo como accionista de empresas o sociedades", escribió en X.

El exmandatario, según la acusación, utilizó la avioneta entre marzo de 2013 y octubre de 2014 en diferentes viajes a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

Sin embargo, Funes alega que la licitación fue declarada desierta por el Ministerio de Obras Públicas y el proyecto, al final, fue ejecutado por otra compañía. “Si no se vio favorecido con la adjudicación de algún contrato, cómo es que recibí una dádiva”, señala en su defensa.

Otras condenas

Esta es la tercera condena que recibe Funes, quien llegó al poder con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En julio de 2023, un tribunal de El Salvador condenó al expresidente a seis años de prisión por evadir impuestos. Mientras que, en mayo de ese mismo año, otro tribunal lo condenó, en ausencia, a 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas (ocho años) e incumplimiento de deberes (seis años).

Funes aún enfrenta otros procesos penales en El Salvador por hechos relacionados con supuesta corrupción durante su gobierno. En todos se ha declarado inocente.