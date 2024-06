Las mejores películas, programas de TV, música y más del 2024… hasta ahora

Las 5 películas más taquilleras hasta este momento de 2024, según Rotten Tomatoes 2:33

(CNN) -- A medida que avanzamos hacia el verano boreal, somos plenamente conscientes de que seis meses de contenido nuevo ya llegaron a nuestras plataformas de transmisión y a nuestros feeds este año y, en algunos casos, incluso nos sacaron de casa y nos llevaron al cine.

Si bien el consenso parece ser que mucho de lo que la cultura pop generó hasta ahora en 2024 fue un poco “meh”, también hubo momentos destacados, triunfos y títulos que llaman la atención y que vale la pena celebrar.

Aquí está nuestra lista de algunas de las mejores actuaciones y contenidos del año hasta el momento:

PELÍCULAS

El mejor cameo (o el más escalofriantemente soldado): Jesse Plemons en "Civil War"

La "conversación" de los Oscar incluye a la estrella de "Kinds of Kindness", Jesse Plemons, quien ofreció una breve actuación tan amenazante que recuerda los escasos 24 minutos que Anthony Hopkins pasó en pantalla antes de ganar un premio de la Academia por "Silence of the Lambs". El "soldado" demente de Plemons en una versión desmoronada y desgarrada por la guerra de Estados Unidos del futuro cercano, que reparte vida y muerte con cruel desdén, recalca el punto que el cineasta Alex Garland estaba tratando de transmitir con su última película. Nadie sabe cómo la estrella de "Civil War", Kirsten Dunst – que está casada con Plemons en la vida real – se sintió cómoda al volver a casa con él después de filmar su escena.

Mejor comedia que desafía el género: "Problemista"

El guionista, director y actor Julio Torres es una voz cinematográfica excepcional que lleva mucho tiempo en el mundo del cine, y crea contenido excelente para “Saturday Night Live” y series como “Los Espookys” y la próxima a estrenarse “Fantasmas”. “Problemista”, que fue aclamada en varios festivales en 2023, presenta a Torres como un diseñador de juguetes de El Salvador que intenta encontrar oportunidades para dar rienda suelta a su visión creativa en EE.UU., al mismo tiempo que intenta encontrar una forma de quedarse en el país. Se enfrenta a obstáculos tanto esperados como frustrantemente absurdos, como un sitio web de subvenciones mal diseñado con un menú desplegable roto que hace imposible que cualquier persona que se encuentre fuera del país pueda presentar una solicitud. Con detalles ingeniosamente ejcutados como ese, “Problemista” hace el notable trabajo de seguir siendo universalmente atractivo mientras explora una experiencia muy específica e individual. Además, Tilda Swinton ofrece una de sus mejores actuaciones idiosincrásicas y deliciosamente trastornadas junto al talentoso Torres.

El mejor encuentro: "The idea of you"

Desde que protagonizó “The Devil Wears Prada”, Anne Hathaway no había capturado el espíritu de la época de esta manera, y estamos aquí para ello. En “Idea”, tiene un encuentro en Coachella con el chico estrella Nicolas Galiztine (famoso por “Red, White & Royal Blue” y “Mary & George”) que es tan tonto y tan cautivador que es difícil no continúe con el “Notting Hill” con cambio de género (más algunos años de diferencia de edad) que sigue. Otras razones para ver la película incluyen las escenas de actuación musical (la boy band ficticia de la película no es tan ficticia porque fue esencialmente creada para la producción y en la realidad terminó lanzando música) y el envidiable enclave de Los Ángeles del personaje de Hathaway.

Las mejores imágenes: Los Harkonnen en "Dune: Parte 2"

Cada vez es más difícil deslumbrar con una visión verdaderamente original en la pantalla grande, pero Denis Villeneuve lo logró en su épica secuela de ciencia ficción, que se había retrasado drásticamente por diversas razones pero que finalmente llegó a los cines en la primavera. Las secuencias que representan a los villanos Harkonnens, en su mayoría monocromáticas y sobreexpuestas para crear un ambiente desagradable pero hipnótico, simplemente no se parecen a nada más y logran impartir una sensación premonitoria y terriblemente extraterrestre. El beso improvisado que el actor Austin Butler le dio a su tío Baron (Stellan Skarsgård) también contribuye.

Menciones honoríficas:

Mejor película Mejor película romántica con tema deportivo: “Challengers”

El mejor uso de los insultos: Olivia Colman y Jessie Buckley en “Wicked Little Letters”

Mejor documental musical: “In Restless Dreams: The Music of Paul Simon”

Mejor película de terror: "Late Night with the Devil"

Mejor película de animación: "Orion and the Dark"

SERIES

Mejor producción: "Shogun"

La producción de serie del año, “Shogun” de FX, logró crear por segunda vez un evento televisivo espectacular con base en la aclamada novela de James Clavell, después de que lo hiciera la primera serie allá por 1980. Brian Lowry de CNN escribió en su reseña que el nuevo programa “integra una embriagadora combinación de acción, romance e intriga política, majestuosamente distribuida en 10 partes que, a diferencia de la mayoría de las series limitadas, es capaz de mantener ese peso y más”.

El mejor programa (de alguna manera) inspirado en la vida real: "Baby Reindeer"

Si bien “Baby Reindeer” no es fácil de ver, el relato de Richard Gadd (que es cierto hasta un punto, y seguramente será motivo de debate durante algún tiempo) de su experiencia con una acosadora (y de cómo una experiencia previa de abuso influyó en ella) es, en última instancia, gratificante por varias razones. En primer lugar, la interpretación compleja y vulnerable de Gadd es el pilar del espectáculo y sirve como el complemento perfecto para Jessica Gunning (que interpreta a su acosadora cada vez más amenazante, Martha) para brillar y devorar el escenario al mismo tiempo.

Mejores imágenes: "Ripley"

De una manera muy diferente a la malvada familia Harkonnen de “Dune” (pero aun así retrata a un villano nefasto), la serie en blanco y negro de Netflix “Ripley” puede atraerte en prácticamente cualquier momento, con detalles estilísticos asombrosamente ornamentados y lugares italianos costeros que provocan asombro, tal vez en parte porque carecen de color. Podrías tomar capturas de pantalla de casi cualquier escena y enmarcarlas como si fueran obras de arte, y el programa –una versión austera de la novela de Patricia Highsmith basada en la película mucho más colorida (literal y figurativamente) de Anthony Minghella de 1999 – tiene la cautivadora capacidad de hacer que tus ojos anhelen su simplicidad monocromática de una manera cómoda cuando no lo estás viendo.

La mejor segunda temporada: "Anne Rice’s Interview with the Vampire"

“Interview” solo mejoró respecto habíamos visto antes – tanto su primera temporada como la película de Neil Jordan de 1994 protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt – y continúa siendo uno de los programas de televisión mejor actuados y mejor escritos, al mismo tiempo que se mantiene jugoso. Los vampiros nunca fueron más convincentes que las versiones de los personajes de Anne Rice representados aquí. Alterna notas trágicas, hermosas y a veces hilarantes, tiene un poco de todo. Lo que significa que no sorprende que AMC haya anunciado una renovación de la tercera temporada esta semana. – Scottie Andrew

Mejor cameo: Carrot Top en "Hacks"

Cuando Mr. Top (nombre real de Scott Thompson, quien mientras estabas distraído se convirtió en una figura importante en Las Vegas) aparece en pantalla en el segundo episodio de esta bien recibida tercera temporada de “Hacks”, donde abundan las tomas dobles. Su compromiso con la escena es de primer nivel, y quédate para ver el reportaje posterior al programa para verlo tomar notas del director y hacer excelentes lecturas de líneas. Las menciones honoríficas van para Dierdre Hall interpretándose a sí misma, más o menos, como la madre de Paul W. Downs en el episodio de Navidad, junto con Christopher Lloyd como su quizás nuevo amante. “Hacks” también cuenta con los invitados destacados J. Smith-Cameron de “Succession”, quien finalmente le da una (gran) cara a Kathy, la detestada y traicionera hermana de Deborah, y Helen Hunt como una ejecutiva.

Menciones honoríficas:

Mejor retrato documental de un artista vivo: “Steve! (Martin): A documentary in two pieces”

La mejor serie romántica sin complejos: “One Day”

La mejor obsesión veraniega culposa: "Summer House"

Mejor misterio: “Monsieur Spade”

MÚSICA

La mejor reinvención de un género musical: "Cowboy Carter" de Beyoncé

Un momento verdaderamente monocultural en la música, el octavo álbum de Queen Bey tomó lo antiguo (como "Blackbird" de los Beatles y "Jolene" de Dolly Parton) y lo transformó en algo nuevo y vital. Arrojó luz sobre los pioneros y los artistas emergentes que normalmente no se asocian con el género en constante cambio que es el "country", al tiempo que expuso una historia muy personal de la propia Beyoncé sobre su propia experiencia en el mundo de la música como una artista de color.

El mejor álbum que definitivamente no es para todos: "Only God Was Above Us" de Vampire Weekend

Hay algunas canciones inmediatamente tarareables en el nuevo disco que recuerdan a “Harmony Hall” de su último álbum de 2019, y la instrumentación es rica, compleja y extrañamente cautivadora, como si la banda quisiera incluir tantos sonidos distintivos en cada canción como se pudiera. Y su característico juego de palabras inteligente se muestra mucho en canciones como “Gen-X Cops”. – Brandon Griggs

Mejor debut: Chappell Roan

Si bien su álbum debut, “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, se lanzó a fines del año pasado, Roan fue ganando atención desde entonces (y con razón) con actuaciones virales en Coachella, Governors Ball y Bonnaroo, junto con una maravillosa ( y también muy viral) ambientación en la serie de conciertos Tiny Desk de NPR en marzo. Con un estilo de actuación centrado en lo queer y muy inspirado en el drag, su último sencillo “Good Luck Babe!” personifica su vibra ferozmente independiente, cruda y auténtica. Además, la leyenda del rock Elton John ya dio su sello de aprobación. Estamos enganchados. – Scottie Andrew y Alli Rosenbloom

LIBROS

"Margo’s Got Money Troubles" de Rufi Thorpe

Esta novela, que pronto se convertirá en una serie de televisión protagonizada por Elle Fanning, sigue a una madre joven, soltera y sin trabajo que se une a OnlyFans y comienza a crear contenido sexual para mantenerse a flote, juega con nuestras percepciones de poder y moralidad . ¿Qué significa ser una buena persona y quién decide? A lo largo del libro, los lectores ven a Margo tratando desesperadamente de sobrevivir a su situación, mientras lidia con las decisiones difíciles (y a veces poco convencionales) que toma para lograrlo. – Leah Asmelash

'"Sociopath: A Memoir" de Patric Gagne

El lanzamiento de “Ripley” en abril coincidió con la llegada de la autobiografía “Sociopath”, que ofrece un caso bastante diferente para desmitificar lo que significa ser un sociópata. La autora Patric Gagne, una terapeuta exitosa que está casada y tiene hijos, escribe sobre su lucha de toda la vida (y en gran medida exitosa) para sofocar sus impulsos más violentos y sostiene que la condición es ampliamente incomprendida, extremadamente estereotipada y probablemente infradiagnosticada. – Sara Stewart

PODCAST

El mejor y más divertido podcast que no habla sobre nada en particular: "The Bald and the Beautiful"

Las queridas reinas de “Drag Race”, Trixie y Katya, hablan de todo y de nada. Sus conversaciones se vuelven extremadamente atrevidas y gráficas, así que ten cuidado, pero hay pocas personas más divertidas en el planeta que estas dos leyendas del drag. – Scottie Andrew