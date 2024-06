¿Qué pasó en Bolivia con el "intento de golpe de Estado"? Cronología y qué sabemos

¿Qué habría motivado el intento de golpe de Estado en Bolivia? 5:26

(CNN Español) -- Hace menos de 24 horas, Bolivia vivió uno de sus momentos políticos más caóticos de los últimos años: un "intento de golpe de Estado", como lo calificó el presidente del país, Luis Arce.

El miércoles por la tarde, soldados y vehículos militares blindados se posicionaran alrededor de edificios gubernamentales en La Paz.

Según imágenes del lugar, soldados armados se reunieron alrededor de la Plaza Murillo, de La Paz, donde se encuentran las oficinas ejecutiva y legislativa nacional.

“No podemos permitir que intentos de golpe de Estado vuelvan a cobrar vidas bolivianas. Queremos instar a todos a defender la democracia”, dijo Arce desde la residencia presidencial, Casa Grande.

El intento de golpe de Estado fue liderado por el general Juan José Zúñiga, el exjefe del Ejército de Bolivia, que fue destituido de su cargo el martes, un día antes de las movilizaciones militares en La Paz.

publicidad

¿Qué fue lo que pasó? A continuación te decimos lo que sabemos hasta el momento.

Cronología del fallido intento de golpe de Estado en Bolivia

Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), la movilización militar comenzó alrededor de las 2:30 p.m., hora local.

El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien, como Arce, pertenece al partido Movimiento al Socialismo (MAS), dijo en X que "se gesta el golpe de Estado".

A los militares que llegaron a la Casa Grande los dirigía Zúñiga, exjefe del Ejército que había sido destituido de su cargo justo el día anterior, al parecer por amenazar con bloquear una candidatura de Morales a la reelección.

En imágenes mostradas por la televisión boliviana, Zúñiga entró entonces en el pasillo del palacio y, según Associated Press, fue confrontado por Arce, quien le dijo: "Soy su capitán y le ordeno que retire a sus soldados y no permitiré esta insubordinación".

Tras el intento de golpe de Estado, Zúñiga fue detenido y se le vio siendo subido por la fuerza a un vehículo policial.

Antes de su detención, Zúñiga se dirigió a los periodistas en la plaza, flanqueado por soldados, y afirmó que "queremos restaurar la democracia" mientras hablaba de los problemas económicos del país.

"El pueblo no tiene futuro, y el Ejército tiene el coraje de velar por el futuro de nuestros hijos, el bienestar y el progreso de nuestro pueblo", dijo, añadiendo que iban a liberar "a todos los presos políticos", incluida la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, actualmente encarcelada por lo que los tribunales dijeron que fue su papel en las protestas mortales que estallaron tras su ascenso al poder en 2019.

Asimismo, también antes de ser detenido, Zúñiga acusó a Arce de haberle pedido hacer algo para aumentar su popularidad, incluyendo sacar tanquetas a las calles. El Gobierno de Bolivia publicó un comunicado en el que rechazó cualquier señalamiento sobre que los hechos de este miércoles fueran un autogolpe de Estado.

Nuevo jefe del Ejército y vuelta a la calma

Arce nombró al general José Sánchez como nuevo jefe del Ejército del país.

Poco después de ser designado, Sánchez ordenó a los soldados que se movilizaron en una plaza cercana a los edificios gubernamentales en La Paz que regresaran a sus unidades.

“Ordeno a todo el personal movilizado en la calle que regrese a sus unidades”, dijo Sánchez desde un podio en el palacio presidencial entre vítores y aplausos.

Arce también anunció a Wilson Guardia y Gerardo Zabala como nuevos jefes de la Armada y la Fuerza Aérea de Bolivia, respectivamente.

Poco después se vio a vehículos armados abandonar la plaza Murillo, según imágenes del medio estatal Bolivia TV.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el miércoles en la noche en una rueda de prensa que además del general Zúñiga y del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quienes fueron detenidos por el intento golpista, hay más personas que "planificaron y conspiraron" estos hechos.

"Estas dos personas... no actuaron solas. No fueron dos personas que de manera maquiavélica planificaron, conspiraron, para tratar de derrocar el Gobierno democráticamente electo, sino que sabemos que hay otro grupo de personas que van a ser investigadas y una vez logremos nuestro objetivo de sentenciar a estas personas garantizaremos que en un futuro próximo esto no vuelva a repetirse", dijo el ministro de Gobierno en rueda de prensa.

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación penal contra Zúñiga, quien encabezó este miércoles un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

En un comunicado publicado en X, la Fiscalía dijo que también investigará a "todos los demás participantes" implicados en los sucesos de este miércoles en La Paz.

--Con información de Abel Alvarado, Tara John, Stefano Pozzebon, de CNN.