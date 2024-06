Su mujer murió. Luego, encontró inesperadamente una segunda oportunidad de amar en unas vacaciones por Perú

Judy Curtis y John Nears eran viudos y jubilados cuando sus caminos se cruzaron en un tren que viajaba por Perú en 2004. Su encuentro fortuito les condujo a una felicidad inesperada. Crédito: John Nears y Judy Curtis

(CNN) -- John Nears llevaba años anhelando emprender su viaje a Sudamérica.

Pam, su esposa, planeó las vacaciones en previsión de la próxima jubilación de John. Pam trazó la ruta, investigó los trenes y estuvo a punto de reservar los vuelos.

Pero todo se complicó. Pam enfermó de cáncer. En 2000, a los 63 años, murió.

"Pensé que la vida se había acabado para mí", cuenta hoy a CNN Travel John, que vive en New Forest, en el suroeste de Inglaterra.

John llevaba más de 40 años casado con Pam. Cuando llegó la jubilación, no sintió ni el júbilo ni la emoción que había previsto.

Pero cuando los días se convirtieron en meses y los meses en años, John volvió a pensar en el ansiado viaje a Sudamérica.

Después de pensarlo, John decidió que seguir la ruta de Pam sería lo que ella habría querido y que ir de vacaciones en su ausencia sería un homenaje para ella. Convenció a su amigo Chris, recién divorciado, para que le acompañara en la aventura y en marzo de 2004, cuatro años después de la muerte de Pam, los dos hombres emprendieron el viaje.

Las seis semanas de vacaciones incluyeron maravillarse con las Líneas de Nazca de Perú y las salinas de Bolivia. Pero lo más inesperado fue un viaje de 10 horas en tren por Perú, de Cuzco a Puno.

"No era un tren normal", recuerda John. "Era al estilo del Orient Express, con camareros de corbata de moño, cabaret y un vagón de observación en la parte trasera".

John y Chris subieron al vagón, buscaron sus asientos y se dieron cuenta de que tenían reservada una mesa para cuatro. En la mesa ya estaban sentadas dos mujeres estadounidenses elegantemente vestidas y sonrientes.

John y Chris saludaron a sus compañeras de asiento, que se presentaron como Judy Curtis y Judy Malody. Eran dos amigas de Estados Unidos que compartían no sólo el nombre de pila, sino también el amor por los viajes.

Ambas eran amables y acogedoras, pero a John le atrajo Judy Curtis desde el primer momento. Le gustó su forma de hablar, directa pero cálida, y su sonrisa.

"Me pareció atractiva", dice hoy John. "También pensé que seríamos barcos que se cruzaron de noche, como dice el refrán".

Mientras el tren serpenteaba por los Andes, Chris, John, Judy y Judy disfrutaron de su mutua compañía. Hablaron de sus vidas y viajes, y admiraron las espectaculares vistas.

Fue Chris quien, al final del viaje, sugirió que intercambiaran direcciones de correo electrónico. Luego el grupo se despidió, dando por hecho que no volverían a verse.

Unas horas más tarde, en el hotel de Puno, John estaba esperando el ascensor cuando vio a las dos Judys caminando por el vestíbulo. Resultó que las mujeres se alojaban en el mismo hotel que John y Chris.

John se sorprendió a sí mismo de lo contento que estaba de volver a ver a Judy Curtis. Sugirió que cenaran juntos esa noche, y así lo hicieron, antes de volver a separarse.

De vuelta a casa, en el Reino Unido, John pensaba de vez en cuando en Judy con cariño. Pero no trató de comunicarse con ella. Rápidamente se sumergió en su vida en el Reino Unido, y el día que pasó en el tren en Perú le parecía un recuerdo cada vez más lejano.

Pero no sabía que Judy, en su casa de San Diego, California, también pensaba en él con cariño.

Acercamiento

En 2004, Judy era, como John, una jubilada de unos 60 años. Su marido había fallecido hacía varios años y, desde entonces, Judy había intentado labrarse su propia suerte. No creía en eso de esperar a que las cosas sucedieran, a que la gente llamara o a que la vida se pusiera de su lado.

Así que cuando Judy se preguntó por el inglés del tren, decidió ponerse en contacto con él.

"Me pareció interesante", cuenta a CNN Travel. "Así que me puse en contacto con él".

En junio de 2006, unos tres meses después de regresar de Sudamérica, Judy le envió a John un amistoso correo electrónico.

"Si alguna vez estás en Estados Unidos, avísame", escribió.

Cuando John vio el mensaje en su bandeja de entrada, se alegró mucho. Pero entonces se dio cuenta de que no estaba claro, ni por la dirección ni por la firma, qué Judy se había puesto en contacto con él; al fin y al cabo, había conocido a dos.

"¿Cuál Judy es?" escribió John.

Judy respondió con una foto suya sonriendo. Así empezó un intercambio que duró los meses siguientes. Los correos eran divertidos y ligeros, llenos de historias de viajes y familia, comparando la vida en el Reino Unido con la vida en Estados Unidos.

Judy y John disfrutaban de su correspondencia, pero "no era nada romántico", dice John.

"Pensé que podría convertirse en mi amigo", dice Judy.

Entonces, en uno de sus correos, John mencionó que planeaba visitar Nueva York ese otoño para visitar a su primo, que vivía allí. Judy sugirió a John que añadiera una visita a California.

"Nunca había estado en la costa oeste de Estados Unidos, solo en la costa este", recuerda John. Pero pensé que sería una aventura maravillosa ir a la costa oeste. Así que fui a la costa oeste, dejé a mi primo en Nueva York durante una semana y me reuní con Judy en San Diego".

Judy le dijo a John que se reuniría con él al bajar del avión en el aeropuerto internacional de San Diego. En uno de sus correos electrónicos, mencionó que le preocupaba un poco no reconocerlo; después de todo, sólo lo había visto una vez, varios meses antes.

"Así que le dije: 'Llevaré una pajarita giratoria y un sombrero de copa'", recuerda John. "E hice una pajarita gigante con las barras y estrellas en un lado, y la Union Jack en el otro, y me la puse al salir del avión".

Judy estaba esperando a John en la terminal de llegadas de San Diego. Enseguida vio a John, con su sombrero de copa sobresaliendo entre la multitud. Judy se echó a reír. Se abrazaron.

Aunque Judy bromea con que el atuendo de John era "un poco embarazoso", se sintió cómoda con él al instante. Había quedado con John en la casa de vacaciones de un amigo, cerca de su casa, y no se atrevía a invitar a un desconocido a su casa.

Pero después de unas pocas horas en compañía de John, Judy sintió como si lo conociera desde hacía años.

En cuanto a John, le encantó explorar San Diego y conocer a Judy.

"Nos divertimos mucho", dice. "Judy me llevó aquí, allá y a todas partes en el área de San Diego. Fue muy agradable".

Cuando los dos se despidieron al final de la semana, John se encontró pensando que "tenían una bonita relación posiblemente en desarrollo".

"Ambos pensamos que nos gustaría volver a vernos".

Cada vez más cerca

John invitó a Judy a visitar el Reino Unido, y así lo hizo, unos meses más tarde, en enero de 2005. El viaje coincidió con el cumpleaños de Judy.

"Pensé: 'No es bueno estar en el Reino Unido en invierno'", recuerda John. "Así que reservé un viaje a Madeira. Y pasamos unas vacaciones maravillosas".

John organizó un té en el glamuroso hotel Reid Palace de Madeira, con vistas a la bahía de Funchal. El hotel sorprendió a John y Judy con una botella de champán de cumpleaños esperándoles en la habitación.

"El viaje a Madeira consolidó nuestra relación", dice John. "Sabíamos que éramos muy compatibles en todos los sentidos, nos sentimos así de completos".

De vuelta a sus respectivos hogares en orillas opuestas del Atlántico, John y Judy empezaron a planear su próxima aventura juntos. También confiaron a sus amigos y seres queridos lo que estaban sintiendo.

La amiga de Judy, la otra Judy, la que había estado allí aquel día en el tren de Perú, estaba especialmente encantada. Se alegraba de que su querida amiga hubiera encontrado a alguien con quien disfrutar de la vida.

"John es una persona muy divertida", dice a CNN Travel. "Ha sido maravilloso ser siquiera una pequeña parte de toda esta relación y verla florecer".

En el Reino Unido, los dos hijos adultos de John se alegraron de que su padre hubiera encontrado una felicidad inesperada tras el fallecimiento de su madre. La hija de John comentó que Judy se parecía, en muchos aspectos, a Pam, la difunta esposa de John. John también tiene dos nietos que se fueron haciendo cercanos a Judy a medida que se desarrollaba la relación.

Judy no tiene hijos, pero está muy unida a su comunidad de vecinos de San Diego. Los amigos de Judy no tardaron en encariñarse con John, que organizó un concurso en un pub de temática británica en su barrio.

"Todo el mundo en mi barrio lo conoce. Y él conoce todas las casas y a todos los que viven aquí. Así que siempre forma parte del grupo, desde el principio", dice Judy.

En el Reino Unido, a los amigos de John les encantaba que esta glamurosa estadounidense visitara la ciudad. Su amigo Chris, con el que sigue manteniendo una estrecha relación, se alegró de haber contribuido a que la relación llegara a buen puerto; al fin y al cabo, fue él quien inició el intercambio de correos electrónicos.

"Hemos tenido buenos sistemas de apoyo en ambos países", dice John. "La gente en Estados Unidos me recibió bien, y la gente de aquí aceptó a Judy como parte de la familia".

Con el tiempo, John y Judy establecieron una pauta: vacaciones regulares juntos y dividir el tiempo entre EE.UU. y el Reino Unido, además de disfrutar de su independencia.

Según Judy, nunca mantuvieron una conversación formal sobre el acuerdo, sino que surgió de forma natural.

"Hablábamos de dónde nos gustaría ir y teníamos todo tipo de libros y demás. Pero creo que lo que decidimos fue que, cuando fuera a su continente, él elegiría, y cuando fuera a mi continente, yo elegiría", explica.

Los dos viajan bien juntos, ya sea conduciendo por los parques nacionales de Estados Unidos o explorando la Antártida.

"Nunca tenemos desacuerdos en nada", dice John.

Una segunda vida

Han pasado 20 años desde que John y Judy se conocieron. John describe las dos últimas décadas como una "segunda vida", llena de felicidad y aventuras que nunca imaginó.

"Judy y yo hemos estado juntos en unos 38 países, una situación increíble", reflexiona. "Desde Islandia, en el norte, hasta la Antártida, en el sur. Kenya, Tanzania, Turquía...".

Hoy, Judy tiene 83 años y John 87. La última vez que se vieron fue a finales de 2023, cuando John cruzó el Atlántico en el crucero Cunard Queen Mary 2 para visitar a Judy.

John se pregunta ahora si ése habrá sido su último viaje a Estados Unidos. Es un pensamiento agridulce.

"Lamentablemente, creo que cuando te acercas a los 90, como es mi caso, los viajes internacionales ya no son tan divertidos", dice.

La pareja es "realista" sobre el futuro, dice John. La salud y la edad hacen que quizás no puedan volver a viajar juntos. Pero se niegan a sentirse tristes por este hecho. En cambio, John y Judy se centran en la alegría que han experimentado juntos en las dos últimas décadas.

Están en contacto regularmente y chatean por video cada dos días a través de WhatsApp.

En sus llamadas, John comparte anécdotas divertidas sobre su trabajo como voluntario en un centro benéfico local. Judy, por su parte, habla de las películas y series de televisión que ha visto. Los dos repasan a menudo lo que Judy llama los "maravillosos recuerdos" de sus 20 años de aventuras.

CNN Travel se unió a una de estas llamadas. Entre John y Judy hubo muchas risas y recuerdos entrañables.

"Me siento privilegiado", le dijo John a Judy en la llamada. "Ha sido una relación maravillosa".

"Gracias, cariño", le dijo Judy a John, sonriendo al teléfono celular desde el otro lado del Atlántico. "Estoy de acuerdo".

Como John y Judy no han podido reunirse este año, ambos han pasado tiempo reflexionando sobre aventuras pasadas.

"Ahora paso más tiempo mirando las fotos una y otra vez", dice Judy. " Tomamos muchas fotos. Y ha sido divertido".

John se ha centrado en escribir los recuerdos de su vida y sus viajes. Espera poder transmitir estas crónicas a sus hijos y nietos algún día. Pensando en su vida, John dice sentirse desmesuradamente afortunado por haber disfrutado de dos grandes historias de amor.

"Tuve suerte de conocer a mi mujer", dice. "Pero también tuve suerte de conocer a otra mujer encantadora. Y de haber tenido otra vida".

"Cuando has perdido a una pareja, y yo estuve casado más de 40 años, la vida no se acaba en ese momento", añade. "Es terrible. Pero no se acaba y empieza una nueva vida. Creo que es importante que las personas mayores que han perdido a su pareja piensen que la vida puede continuar de otra forma, quizá igual de satisfactoria".

A John le gusta pensar que su encuentro fortuito con Judy en el tren peruano estaba predestinado de algún modo. Le resulta conmovedor, y reconfortante, que el viaje a Perú fuera el sueño de su difunta esposa Pam.

"Fue casi como si Pam lo hubiera planeado", dice.