Resultados de la Eurocopa 2024: así quedan los cruces de octavos y el calendario tras grupos

(CNN Español) -- La Eurocopa 2024 está en plena acción y ya quedaron definidos los octavos de final. Alemania aseguró el primer lugar del Grupo A pese a rescatar un empate contra Suiza en el tiempo extra; España y Portugal han mostrado un juego sólido y clasificaron a octavos, Inglaterra deja dudas y Bélgica clasificó en un grupo apretado en el que todos quedaron con 4 puntos: Ucrania fue la sacrificada por diferencia de gol. Austria dio la sorpresa mientras que Francia no pudo ser primera de su grupo.

Avanzaron a octavos las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras.

En el papel, Inglaterra, España y Portugal tienen duelos asequibles. Los enfrentamientos más llamativos son Francia vs. Bélgica, Suiza vs. Italia y Alemania vs. Dinamarca.

Los octavos comienzan este sábado 29 de junio y concluyen el 2 de julio.

Así quedaron los octavos de final de la Eurocopa

Suiza vs. Italia

29 de junio

12 p.m. Miami

6 p.m. España

🇩🇪Alemania vs. 🇩🇰 Dinamarca

29 de junio

3 p.m. Miami

9 p.m. España

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs. 🇸🇰 Eslovaquia

30 de junio

12 p.m. Miami

6 p.m. España

🇪🇸 España vs.🇬🇪 Georgia

30 de junio

3 p.m. Miami

9 p.m. España



🇵🇹 Portugal vs. 🇸🇮 Eslovenia

1 de julio

3 p.m. Miami

9 p.m. España

🇫🇷 Francia vs. 🇧🇪 Bélgica

1 de julio

12 p.m. Miami

6 p.m. España

🇷🇴 Rumania vs.🇳🇱 Países Bajos

2 de julio

3 p.m. Miami

9 p.m. España

🇦🇹 Austria vs. 🇹🇷 Turquía

2 de julio

3 p.m. Miami

9 p.m. España

Estas son las posiciones y resultados de los partidos de la fase de grupos:

Grupo A

🇩🇪 Alemania: 7 puntos 🇨🇭 Suiza: 5 puntos 🇭🇺 Hungría: 3 puntos 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia: 1 punto

Resultados

Alemania 5-1 Escocia

Suiza 3-1 Hungría

--- Alemania 2-0 Hungría

Escocia 1-1 Suiza

-- Alemania 1-1 Suiza

Escocia 0-1 Hungría

Grupo B

🇪🇸 España: 9 puntos 🇮🇹 Italia: 4 puntos 🇭🇷 Croacia: 2 puntos 🇦🇱 Albania: 1 punto

Resultados

España 3-0 Croacia

Italia 2-1 Albania

-- Croacia 2-2 Albania

España 1-0 Italia

-- Albania 0-1 España

Croacia 1-1 Italia

Grupo C

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 5 puntos 🇩🇰 Dinamarca: 3 puntos 🇸🇮 Eslovenia: 3 puntos 🇷🇸 Serbia: 2 puntos

Resultados

Inglaterra 1-0 Serbia

Eslovenia 1-1 Dinamarca

-- Eslovenia 1-1 Serbia

Inglaterra 1-1 Dinamarca

-- Dinamarca 0-0 Serbia

Inglaterra 0-0 Eslovenia

Grupo D

🇦🇹 Austria: 6 puntos 🇫🇷 Francia: 5 puntos 🇳🇱 Países Bajos: 4 puntos 🇵🇱 Polonia: 1 puntos

Resultados

Países Bajos 2-1 Polonia

Francia 1-0 Austria

--- Austria 3-1 Polonia

Países Bajos 0-0 Francia

-- Francia 1-1 Polonia

Países Bajos 2-3 Austria

Grupo E

🇷🇴 Rumania: 4 puntos 🇧🇪 Bélgica: 4 puntos 🇸🇰 Eslovaquia: 4 puntos 🇺🇦 Ucrania: 4 puntos

Resultados

Rumania 3-0 Ucrania

Eslovaquia 1-0 Bélgica

--- Ucrania 2-1 Eslovaquia

Bélgica 2-0 Rumania

--- Eslovaquia 1-1 Rumania

Ucrania 0-0 Bélgica

Grupo F

🇵🇹 Portugal: 6 puntos 🇹🇷 Turquía: 6 puntos 🇬🇪 Georgia: 4 puntos 🇨🇿 República Checa: 1 punto

