ANÁLISIS | Las frases clave del debate presidencial en CNN explican por qué los demócratas están preocupados

Analista de CNN dice que “hay pánico” entre los demócratas 1:27

(CNN) -- En el debate presidencial de CNN, el presidente Joe Biden se mostró titubeante y, en ocasiones, se entrecortó y confundió las palabras, alimentando una narrativa persistente sobre su idoneidad para la presidencia.

El expresidente Donald Trump se negó a responder a preguntas sencillas sobre la aceptación de los resultados electorales y exageró repetidamente su historial, confirmando la preocupación por el caos que podría generar su posible victoria en noviembre.

Insultos por encima de la política

Ante la oportunidad de responder a preguntas sobre política, como por ejemplo cómo reducir el asombroso costo del cuidado infantil, los hombres se enzarzaron en un tira y afloja sobre si los estudiosos presidenciales piensan que Trump ha sido el peor presidente de la historia.

Biden llamó a Trump "llorón". Trump dijo que Biden, "como tantos políticos... es sólo un quejumbroso".

Más tarde, una pregunta sobre si alguno de los dos ancianos es apto para dirigir el país se convirtió en una disputa sobre quién es mejor golfista. Trump dijo que Biden no podía golpear una pelota de golf ni 50 yardas, y Biden retó a Trump a un partido de golf, pero sólo si Trump lleva sus propios palos. Así fue la noche.

Es difícil incluir citas detalladas sobre sus declaraciones políticas, las de Trump en particular, porque fueron muy engañosas. Lee el análisis completo de CNN.

publicidad

Estas son algunas de las frases más destacadas:

Sobre la economía

Jake Tapper, de CNN, que moderó el debate en Atlanta junto a Dana Bash, señaló la angustia bien documentada en el país sobre la economía y preguntó a Biden qué le diría a la gente que siente que está peor bajo su mandato.

"Tenemos que echar un vistazo a lo que me dejaron cuando me convertí en presidente, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía que estaba en caída libre". - Biden

Trump, como suele hacer en una serie de temas, adornó los hechos en su respuesta diciendo que la economía que él supervisaba era la mejor de la historia hasta la pandemia del covid-19.

"Tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país. Nunca nos había ido tan bien. Todo el mundo estaba asombrado. Otros países nos copiaban. Nos golpeó el covid. Y cuando lo hicimos, gastamos el dinero necesario para que no termináramos en una Gran Depresión, como la que tuvimos en 1929. En el momento en que terminamos, así que hicimos un gran trabajo. Obtuvimos mucho crédito por la economía, mucho crédito por el ejército, y ninguna guerra y tantas otras cosas. Todo se balanceaba bien". -Trump

Trump trató repetidamente de culpar de la inflación enteramente a Biden.

"Le di un país sin, esencialmente sin inflación. Era perfecto. Era tan bueno. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo en paz". - Trump

Biden argumentó que la inflación no era un problema hace cuatro años porque la economía estaba en muy mal estado.

"La economía estaba de capa caída. 15% de desempleo. Diezmó la economía, absolutamente diezmó la economía. Por eso no había inflación entonces. No había empleo". - Biden

Cuando Biden se desvió

El presidente estaba haciendo una observación sobre los recortes de impuestos, promulgados por Trump, que han ayudado a aumentar la deuda nacional. Biden intentaba explicar que apoya la subida de impuestos a los estadounidenses más ricos para pagar muchos objetivos sociales, pero las palabras se entremezclaron.

"Seríamos capaces de acabar con su deuda. Seríamos capaces de ayudar a asegurar que todas esas cosas que necesitamos hacer: cuidado de niños, cuidado de ancianos, asegurarnos de que seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud, asegurarnos de que somos capaces de hacer que cada persona solitaria sea elegible para lo que he sido capaz de hacer con el covid. Perdón, con tratar con todo lo que tenemos que hacer con - mira, si - finalmente vencimos a Medicare". - Biden

Fue un momento incómodo ya que no estaba claro lo que Biden quería decir. Trump fue rápido con una respuesta engañosa.

"Bueno, tiene razón. Derrotó a Medicare. Lo golpeó hasta matarlo. Y está destruyendo Medicare porque toda esta gente está entrando, los están poniendo en Medicare. Los están poniendo en el Seguro Social. Van a destruir la Seguridad Social". - Trump

Eso es engañoso, ya que Medicare y la Seguridad Social también necesitan que más trabajadores jóvenes coticen para cubrir los costos de los trabajadores mayores que actualmente están a punto de jubilarse.

Sobre el derecho al aborto

Trump dijo que "todo el mundo" quería que se anulara el caso Roe vs. Wade, lo que no es cierto en absoluto, ya que las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los estadounidenses quieren que se mantenga. No según Trump.

"Hace cincuenta y un años, teníamos Roe vs. Wade, y todo el mundo quería que volviera a los estados, todo el mundo, sin excepción, demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Todos querían recuperarlo. Líderes religiosos. Y lo que hice fue poner a tres grandes jueces de la Corte Suprema en el tribunal, y resultó que votaron a favor de anular Roe vs. Wade y devolverlo a los estados. Esto es algo que todo el mundo quería". - Trump

Trump también malinterpretó la política dividida del derecho al aborto en este momento, en el que los votantes de algunos estados están protegiendo el derecho al aborto y las legislaturas de otros estados lo están restringiendo. Los votantes, dada la oportunidad, han intentado en general proteger el derecho al aborto. No es una imagen de unidad.

"Creo en las excepciones por violación, incesto y la vida de la madre. Creo que es muy importante. Hay gente que no. Sigue a tu corazón. Pero también tienes que salir elegido y... porque eso tiene que ver con otras cosas. Tienes que salir elegido". - Trump

A continuación, Trump dijo algunas cosas incorrectas sobre los abortos tardíos en virtud del caso Roe contra Wade antes de intentar terminar con una nota alta.

"Lo devolvimos a los estados y ahora el país se está uniendo en este tema. Ha sido genial". - Trump

Biden discrepó claramente y argumentó que permitir que los estados tengan políticas completamente diferentes sobre el aborto es como permitir que los estados tengan leyes de derechos civiles completamente diferentes.

"Lo que han hecho ha sido terrible". -Biden

Pero en un tema que los demócratas esperan que unifique a los votantes contra Trump y los republicanos, Biden ofreció una de sus respuestas menos coherentes. En cambio, aparentemente tratando de hacer un punto sobre la necesidad de acceso al aborto para las personas que han sido violadas, el presidente alimentó la narrativa defectuosa de Trump sobre el crimen de los migrantes.

Intenta comprender esto:

"Mira, hay tantas mujeres jóvenes que han sido, incluyendo una joven que acaba de ser asesinada y él, él fue al funeral. La idea de que fue asesinada por un... por... por un inmigrante que entra, y hablan de eso. Pero aquí está la cosa, hay un montón de mujeres jóvenes que están siendo violadas por sus... por sus suegros, por sus... por sus cónyuges, hermanos y hermanas, por... simplemente... es simplemente ridículo. Y no pueden hacer nada al respecto. Y tratan de arrestarlas cuando cruzan las fronteras estatales". - Biden

Sobre la inmigración

Este es uno de los temas principales para Trump, y él sigue volviendo a él, argumentando que el país era más seguro bajo su mandato.

"Teníamos la frontera más segura de la historia de nuestro país. La frontera, todo lo que tenía que hacer era dejarla. Todo lo que tenía que hacer era dejarla. Decidió abrir nuestra frontera, abrir nuestro país a personas que vienen de prisiones, personas que vienen de instituciones mentales, manicomios, terroristas". - Trump

Biden señaló que no hay pruebas que respalden estas amplias afirmaciones sobre personas que buscan asilo en EE.UU. procedentes de otras partes del mundo y dijo que Trump estaba mintiendo. Son afirmaciones que Trump repite con frecuencia.

En un nuevo ataque en el debate en su intento de desviar el apoyo negro de los demócratas, Trump dijo que la afluencia de inmigrantes en la frontera estaba "quitando puestos de trabajo a los negros".

Biden argumentó que los votantes deberían confiar en él en materia de inmigración, ya que intentó que se aprobara un acuerdo bipartidista en el Congreso para dar al presidente nuevos poderes para hacer frente a la afluencia de inmigrantes, reducir el flujo de drogas y dar nuevos fondos a la patrulla fronteriza y a los tribunales de inmigración. Biden también señaló la política de Trump de separación intencionada de familias durante una parte de su presidencia.

Sobre los veteranos

Biden pasó del debate sobre la inmigración a su tratamiento de los veteranos, señalando que firmó una ley para ampliar la atención a los veteranos expuestos a fosas de quemaduras y sustancias tóxicas. Mencionó a su difunto hijo, Beau, que murió de cáncer años después de servir en Iraq.

Y Biden repitió una historia contada por el exsecretario General de Trump en la Casa Blanca, el general retirado de los Marines John Kelly, según la cual Trump se negó a visitar un cementerio de la Primera Guerra Mundial en Francia porque pensaba que las personas que luchaban en las guerras eran "unos tontos".

"Mi hijo no era un perdedor. No era un tonto. Tú eres el tonto. Tú eres el perdedor". - Biden

La descripción de esta anécdota por parte de Biden pareció enfadar a Trump. El expresidente volvió una y otra vez sobre ella, rebatiéndola durante todo el debate.

Sobre la guerra de Rusia contra Ucrania

Trump, al ser presionado, dijo que la exigencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de mantener territorio en Ucrania para poner fin a la guerra era inaceptable. Pero también dijo que Estados Unidos está gastando demasiado dinero en ayudar a Ucrania. Esos puntos separados llevaron a Trump a hacer una audaz afirmación.

"Como presidente electo, resolveré la guerra entre Putin y (el presidente de Ucrania, Volodymyr) Zelensky antes de que tome posesión el 20 de enero. Tendré esa guerra resuelta". - Trump

Biden señaló que la ayuda a Ucrania es sobre todo en forma de armas, que se fabrican en Estados Unidos. También dijo que el objetivo de Putin es reconstituir la Unión Soviética. Putin no se detendrá en Ucrania, dijo Biden.

No hay forma de verificar esto, por supuesto. Y Trump tiene un historial de hacer afirmaciones audaces que no llegan a ser ciertas.

Sobre Israel y Gaza

Biden dijo que seguirá impulsando un plan de paz que ha sido respaldado por Israel y otros países, pero rechazado por Hamas. También dijo que apoyará a Israel y tratará de moderar la guerra en las zonas urbanas.

Trump dijo que no presionará a Israel para que modere sus acciones.

"Deberías dejar que vayan y terminen el trabajo. No quiere hacerlo. Se ha vuelto como un palestino. Pero no les gusta porque es un muy mal palestino. Es uno débil". - Trump

Biden, que se describe a sí mismo como sionista y que se ha enfrentado en gran medida a los demócratas progresistas que quieren que condene más enérgicamente las acciones de Israel en Gaza, dijo que Trump se había equivocado. "Nunca había escuchado tanta tontería", dijo Biden.

Cuando se le preguntó a Trump si apoyaba la creación de un Estado palestino, no quiso responder directamente, sino que se quejó de la ayuda exterior estadounidense. "Estamos pagando las facturas de todo el mundo", dijo Trump.

Sobre la protección de la democracia

Tapper preguntó a Trump qué diría a los votantes que temen que haya violado su juramento de defender la Constitución el 6 de enero de 2021, con sus acciones e inacciones, y que temen que lo vuelva a hacer. No respondió a la pregunta, sino que dijo lo siguiente:

"El 6 de enero, fuimos respetados en todo el mundo. En todo el mundo se nos respetaba. Y entonces llega él y ahora se ríen de nosotros. Somos como una bola de estúpidos que... lo que le ha pasado a la reputación de Estados Unidos bajo el liderazgo de este hombre es horrible". - Trump

Biden dijo que Trump merece ser culpado por ver cómo se desarrollaban los disturbios en el Capitolio durante horas sin hacer nada para intervenir.

"No hizo absolutamente nada. Y esa gente debería estar en la cárcel. Y deberían ser ellos los que rindieran cuentas. Y él quiere dejarlos salir a todos. Y ahora dice que si vuelve a perder, tan llorón que es, podría haber un baño de sangre". - Biden

Sobre las represalias políticas

Se le preguntó a Trump a qué se refería al decir, tras su condena en un tribunal de Nueva York, que tendría todo el derecho a ir a por sus oponentes políticos.

"Bueno, dije que mi retribución va a ser el éxito. Vamos a hacer que este país vuelva a tener éxito porque ahora mismo es una nación fallida". - Trump

Pero entonces, tras señalar que el hijo de Biden, Hunter, también había sido condenado recientemente por un delito, Trump volvió a insistir en la idea de utilizar el sistema judicial contra Biden.

"Podría ser un delincuente convicto en cuanto deje el cargo. Joe podría ser un delincuente convicto con todas las cosas que ha hecho. Ha hecho cosas horribles". - Trump

A lo que Biden dijo que los presidentes no deberían utilizar el sistema judicial de esa manera.

"La idea de que tienes derecho a buscar represalias contra cualquier estadounidense, solo porque eres presidente, está mal, simplemente está mal. Ningún presidente ha hablado así antes. Ningún presidente en nuestra historia ha hablado así antes". - Biden

Biden también entró en territorio más salaz, enumerando las sanciones civiles de Trump por "molestar a una mujer en público". En realidad, Trump fue declarado responsable de abuso sexual y difamación después de que la excolumnista E. Jean Carroll le acusara de haberla violado en el probador de una tienda departamental.

Biden también se refirió a Stormy Daniels, se refirió a ella como "estrella del porno", que dijo haber tenido una aventura con Trump.

"Tiene la moral de un gato callejero". - Biden

"No tuve sexo con una estrella porno, número uno". - Trump

Trump negó el romance con Daniels antes de atacar su condena penal en Nueva York por ocultar reembolsos a su entonces abogado por pagos de dinero por silencio a Daniels antes de las elecciones de 2016. La acusación ayudó a sus encuestas y a su recaudación de fondos "porque el público sabe que es una estafa", dijo Trump.

Sobre Hitler

Biden dijo que inicialmente se postuló para presidente en 2020 debido a la mortal manifestación nacionalista blanca en Charlottesville, Virginia, tras la cual Trump dijo que había "gente buena" en ambos lados.

"Este es un tipo que dice que Hitler ha hecho algunas cosas buenas. Me gustaría saber cuáles son". - Biden

Esa fue otra referencia al recuerdo de Kelly de los comentarios de Trump. Trump, por su parte, rebatió la propia razón de Biden para presentarse a la presidencia.

Sobre el cambio climático

Trump no reconoció realmente que el cambio climático exista, pero dijo que cuando él era presidente había aire y agua limpios.

"Tuve las mejores cifras medioambientales de la historia. De hecho, mis mejores expertos en medio ambiente me dieron esa estadística justo antes de subir al escenario". -Trump

El amplio e indemostrable comentario de Trump casi pareció dejar atónito a Biden, que tropezó con las palabras al señalar que, bajo su mandato, los demócratas aprobaron leyes para hacer frente al cambio climático, que es una amenaza existencial para las personas.

"Él no hizo nada al respecto. Quiere deshacer todo lo que he hecho". - Biden

Sobre quién es el peor presidente

La pregunta de Tapper versaba sobre el costo de la atención infantil, pero las respuestas giraron en torno a quién es peor presidente.

"Si gana estas elecciones, nuestro país no tendrá ninguna oportunidad. Ni siquiera una oportunidad de salir de este atolladero. Probablemente ya no nos quede país. Así de mal está la cosa. Es el peor de la historia, por mucho". - Trump

"La idea de que estamos hablando de los peores presidentes. No estaba bromeando. Búscalo. Entra en internet. 159 o 58, no tengo el número exacto, historiadores presidenciales. Se reunieron y votaron por quién es el peor presidente de la historia de Estados Unidos. De mejor a peor. Dijeron que era el peor de toda la historia de EE.UU. Eso es un hecho. No es una conjetura. Él puede argumentar que están equivocados, pero eso es lo que votaron". - Biden

Sobre el golf

Bash le preguntó por la edad de Trump y su capacidad de servicio, y su respuesta pasó de las pruebas cognitivas, que afirmó haber superado con honores, al golf, donde afirmó estar ganando torneos recientes.

"Acabo de ganar dos campeonatos de club, ni siquiera sénior, dos campeonatos regulares de club. Para hacer eso, hay que ser muy listo y poder golpear la pelota muy lejos. Y yo lo hago. Él no lo hace. No puede golpear una pelota 50 yardas. Me retó a un partido de golf. No puede golpear una pelota 50 yardas". - Trump

Biden también se jactó de su juego de golf, diciendo que tenía cerca de un handicap de seis antes de corregirse a sí mismo diciendo que era, en un momento dado, un ocho.

"Ya te he dicho que me encantaría jugar al golf si llevas tu propia bolsa. ¿Crees que puedes hacerlo?" - Biden

Sobre la aceptación de los resultados electorales

Trump se desvió repetidamente cuando se le preguntó si aceptaría los resultados de las elecciones, y finalmente se conformó con "si son unas elecciones justas, legales y buenas", antes de sugerir, de nuevo, que el fraude le impidió llegar a la Casa Blanca en 2020.

Biden señaló que ningún tribunal ni ninguna investigación seria encontró pruebas de fraude alguno. Eso no es una buena señal para que Trump acepte una posible derrota en 2024, según Biden.

"Dudo que lo acepte porque es un llorón. La idea de que si pierdes otra vez, aceptas cualquier cosa, no puedes soportar la pérdida. Algo se rompió en ti cuando perdiste la última vez". - Biden