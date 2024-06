Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclaman falta de transparencia al Gobierno de México

10 años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, ¿qué pasó con la investigación? 3:34

(CNN Español) -- La representación de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa señaló el jueves que, si bien el Gobierno de México les ha entregado varios folios y expedientes de la investigación, no les ha sido compartida la totalidad de los documentos.

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, explicó que los documentos del caso a los que el Ejército les han dado acceso son solo una fracción de lo que se ha documentado.

"Han venido saliendo a cuentagotas estos documentos. Y ahora, creerle al Ejército para decirle, bueno, que sí le creemos cuando dice: No les entrego los 700 folios, porque esos 700 folios no tienen que ver con su caso. No. Ya hay una manipulación, hay un ocultamiento de toda esa información. Lo que nosotros pedimos es que se pongan sobre la mesa los 800 folios. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué ocultar? Y que un ente externo los revise", explicó Rosales.

CNN consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

En su intervención, Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, explicó que funcionarios de la Secretaría de Gobernación les entregaron una de 43 carpetas del expediente de la investigación.

publicidad

"Decirles que (la Secretaría de) Gobernación no nos entregó nada, vinieron aquí a dejar una sola carpeta de folios, una sola carpeta, no fueron las 43 como se había dicho", expresó.

González aseguró que "no es por consigna" que desean que se investigue al Ejército, sino porque los mismos folios entregados confirman que en los archivos militares aún hay más información que debe entregarse.

En un par de meses más se cumplirán 10 años desde que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa buscan justicia. En 2022 La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que investiga el caso informó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Desde julio de 2023, los padres de las víctimas han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que entregue los archivos pendientes del Ejército.