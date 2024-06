“¿Es demasiado lejos?”: Cómo la película queer “But I'm Cheerleader” rompió fronteras en 1999

Al cumplir 25 años este año, "But I'm a Cheerleader" se ha convertido en un clásico de culto LGBTQ. El satírico y dulce romance sáfico protagonizado por Natasha Lyonne y Clea DuVall se enfrentaba a los roles de género en el marco de un campamento de conversión gay. AJ Pics/Alamy Stock Photo

(CNN) -- Originalmente un caso atípico en medio de un exceso de comedias románticas para adolescentes de los 90, una película independiente con una protagonista femenina lesbiana, ambientada en un campo de conversión gay hiperartificial, se ha convertido desde entonces en uno de los títulos más queridos de la época. "But I'm a Cheerleader", protagonizada por Natasha Lyonne como una muchacha de iglesia estadounidense con deseos sáficos latentes y Clea DuVall como su inquietante interés amoroso, resultó divisiva cuando debutó en festivales de cine en 1999 e inicialmente fue criticada por muchos críticos. Pero 25 años después, se presenta como una versión cursi de las construcciones de género y un (entonces) raro y alegre romance entre dos adolescentes.

La película abrazó lo absurdo desde el principio, cuando Megan (Lyonne) soporta una sesión de besos abiertamente descuidada con su novio deportista mientras escenas muy recortadas de cuerpos de porristas pasan por su cerebro. Pero en su debut en el largometraje, la visión del director Jamie Babbit pronto cristaliza cuando la familia y los amigos de Megan realizan una intervención para sacarla de su vida suburbana mojigata y perfecta, al pegajoso mundo rosa y azul de True Directions, donde su fundadora, Mary (Cathy Moriarty), intenta recalibrar la sexualidad de los adolescentes a través de roles de género restrictivos y aprobados por la Biblia.

Pero ninguna cantidad de crianza de muñecos, corte de leña o sexo heteronormativo simulado puede ocultar los verdaderos deseos de todos, incluido el propio hijo de Mary, Rock (Eddie Cibrian), y el líder “exgay” del grupo, Mike (el incomparable RuPaul). , quien luce una camiseta de “Straight is Great” y un silbato para cualquier comportamiento delictivo. (Las ofensas graves significan una semana en régimen de aislamiento: una caseta para perros con cerca rosa).

Mucho antes de que “Barbie” convirtiera su mundo plástico en un éxito de taquilla, Babbit buscaba muchas de las mismas referencias que el caballo de Troya en busca de ideas sobre sexo y género. Había crecido "obsesionada" con las Barbies, fingiendo que todas vivían en la ciudad de Nueva York y salían entre ellas, recordó en una videollamada con CNN. "Era mi extraña fantasía femenina sobre lo que iba a ser mi vida adulta".

"Quería que True Directions se pareciera a Barbie Dreamhouse", continuó. "Y cuanto más 'heterosexuales' se vuelven los personajes en la 'rehabilitación gay'", más "plásticos y artificiales" se vuelven.

Para un pequeño equipo que diseñó casi todo a mano, las imágenes de “Cheerleader” estuvieron muy por encima de su peso, desde la casa victoriana pintada de rosa que albergaba True Directions hasta los brillantes vestidos rosa chicle y los trajes azul neón que usó el grupo en su graduación "heterosexual". En el transcurso de la película, que fue escrita por Brian Wayne Peterson, la paleta de colores cambia de neutral a bloques de colores y luego al arcoíris, a medida que Megan entra en nuevas etapas de su viaje y abraza su sexualidad.

Inspirándose en la fantasía retro de “Edward Scissorhands” o "El joven manos de tijera" de Tim Burton y el extravagante campamento de John Waters, Babbit trabajó con la diseñadora de vestuario Alix Friedberg y la diseñadora de producción Rachel Kamerman, otras dos nuevas empresas de la industria, para darle vida a las imágenes. La película costó US$ 1 millón y solo recaudó alrededor de US$ 60.000 en cuatro salas durante su primer fin de semana, aunque finalmente acumuló alrededor de US$ 2,6 millones en taquilla. En 2005, recibió tratamiento musical en Nueva York, con una adaptación teatral que desde entonces ha tenido tres presentaciones en Londres. También tuvo el sello de aprobación de Phoebe Bridgers en su video musical de 2022 con MUNA, “Silk Chiffon”, que rinde homenaje a la película.

"Me encanta el culto que ha tenido", dijo Friedberg en la llamada con Babbit y Kamerman. “Creo que todos sabíamos que estábamos haciendo algo realmente especial. Fue la primera película que diseñé y era muy realista, divertida y colorida, y pudimos construir todo tipo de cosas divertidas y jugar”.

En ese momento, añadió, “la gente no entendía lo maravilloso que era”.

Babbit recuerda una de las primeras reseñas positivas de Rogert Ebert, que hicieron copias y repartieron en las proyecciones. Pero siguieron decenas de críticas menos halagadoras, incluida la propia opinión cáustica de CNN, y muchos críticos parecieron ofenderse por el manejo satírico de una historia sobre prácticas de conversión.

Mirando hacia atrás, Babbit dice que las críticas fueron producto de su época, ya que la representación LGBTQ en la cultura popular se limitaba principalmente al trauma y la tragedia, fuertemente influida por el dolor de la epidemia del VIH. Era la era de películas como “Boys Don’t Cry”, “High Art” y “Gia” cuando el amor gay o trans seguramente terminaría en dolor.

Mientras tanto, Babbit estaba tratando de hacer lo que ella llama un "despistado" gay. Escribir un final feliz para dos lesbianas fue "revolucionario", dijo. Y la película también se adelantó a su tiempo al exponer la performatividad del género de una manera accesible.

Para Babbit, una mujer que se había dado cuenta joven de que era lesbiana pero que no encajaba en los estereotipos que conocía, “Cheerleader” era demasiado personal.

“Desde muy joven me di cuenta de que las construcciones de género no tenían sentido en la sexualidad. Realmente no van juntos”, dijo. “No lo había visto discutido en una película, pero lo estaba viviendo. Así que simplemente estaba siendo honesta acerca de dónde me encontraba con toda esa idea”.

Delirio hipercolorido

Construir el mundo de “Cheerleader” puede haber sido una alegría para el equipo de realización, pero también fue agotador, recordaron, ya que sus ambiciosos planes requerían muchos más recursos de los que tenían a mano.

“No teníamos absolutamente nada de dinero ni ayuda”, recordó Friedberg. Los trajes se hicieron (o rehicieron) en su sala de estar, ya sea teniendo hallazgos de segunda mano para el primer guardarropa de Megan o cosiendo tiras de color en los pijamas de arcoíris que se usan en el refugio cinematográfico para adolescentes homosexuales que han abandonado True Directions.

Encontrar la casa victoriana en Palmdale, California, que sirvió como campo de conversión, ocurrió por casualidad, ya que Babbit pasó por allí en el auto con su productora y entonces novia. El propietario accedió a dejarles filmar porque ya no podía quedarse con la casa, recordó Babbit, y dijo que podían hacer lo que quisieran en el primer piso siempre y cuando él y su familia pudieran permanecer arriba: el dormitorio color caramelo que compartían las niñas en True Directions era en realidad el garaje. Babbit también contrató al hombre para volver a pintar la casa con detalles en rosa magenta para la película, dijo.

Al igual que la casa, casi todas las localizaciones eran sitios reales, excepto los estudios de sonido que Kamerman diseñó para dos de las escenas más estilizadas de la película: un montaje codificado por colores en habitaciones de color púrpura, verde azulado y rosa donde las chicas realizan tareas domésticas propias de la feminidad y la prueba final del programa, en la que los miembros del grupo representan una simulación surrealista de la vida matrimonial para poder graduarse.

Sin embargo, filmar el montaje doméstico, durante el cual Megan y Graham (DuVall) comienzan a enamorarse, no salió según lo planeado, recordó Kamerman, y tuvieron que abandonar una toma final que abriría el telón y mostraría la naturaleza construida de las escenas.

"Estábamos (preparándonos) para hacer una gran toma general del exterior para mostrar lo artificial que era... y luego tuvimos una gran tormenta de viento ese día, por lo que toda la secuencia se vino abajo", dijo riendo. “Creo que también fue cuando teníamos fiebre alta: algo estaba pasando. Todo el mundo estaba tan agotado; fue un delirio”.

La escena de simulación fue igualmente delirante, esta vez intencionalmente, cuando los miembros de True Directions intentaron pasar su prueba final y graduarse como “heterosexuales felices”. Para hacerlo, los emparejaron en parejas heterosexuales para imitar el sexo, mientras usaban bodys de cuerpo entero color nude con hojas al estilo de Adán y Eva cosidas sobre sus genitales, cortesía de Friedberg. La escena, contrastada con paredes de cuadros de color amarillo brillante y rosa con adornos azules y decoración de rosas, estaba destinada a ser discordante y exagerada, influenciada por las imágenes provocativas y a menudo alegóricas del fotógrafo y director David LaChapelle. Kamerman encontró una cama circular erótica y la vistió de rosa intenso para que combinara con los trajes bíblicos mojigatos.

“Esa cama redonda parecía la cama pornográfica más sexual”, recordó. "Ese fue un hallazgo asombroso".

"Todo lo que hicimos en esos cuadros habla de nuestra juventud e ingenuidad y de nuestra capacidad de tener tanta libertad como artistas jóvenes que emergen en el negocio", agregó Friedberg. "No nos preocupábamos: '¿Esto está demasiado lejos?'”.

De hecho, la única vez que Babbit recuerda haberlo controlado fue en una escena en la que Megan abandona True Directions y es recibida calurosamente en la casa con los colores del arcoíris de dos "ex-ex-gays" que pasaron por el programa, solo para rebelarse y crear un “ferrocarril homo clandestino” para los estudiantes actuales. Inicialmente, la recibieron con una bandeja de juguetes sexuales, dijo Babbit.

"Muchas personas homosexuales en el set decían: 'No lo sé, Jamie, has ido demasiado lejos aquí... ¿realmente se está poniendo una p***s de plástico en el momento en que sale del armario?' Babbit recordó.

Aún así, “Cheerleader” se siente mansa hoy por su clasificación R, con solo unas pocas alusiones al sexo real, como una ingeniosa escena de intimidad entre Megan y Graham con la conmovedora canción “Glass Vase Cello Case” de Tattle Tale. A pesar de eso, casi recibió una calificación NC-17, lo que habría limitado severamente su presentación en el cine, debido al diálogo sobre sexo oral y una breve escena de masturbación que Babbit se vio obligada a editar, dijo. Mientras las comedias románticas obscenas para adolescentes llegaban a las taquillas en masa, el director sintió que a “Cheerleader” se le estaba dando una mano injusta, particularmente porque la infame escena del pastel de manzana en “American Pie” había eludido la calificación R (aunque la película también lo hizo) supuestamente requieren recortes.

A pesar de las barreras de la película, Babbit, Friedberg y Kamerman están satisfechos con su longevidad, particularmente porque la han visto ganar prestigio con una generación completamente nueva en la última década. “Cheerleader” se ha mantenido por sí sola como una película de culto LGBTQ desenfrenada, y una que sigue revelando más a través de cada repetición a través de los detalles meticulosos (y a menudo ridículos) de su escenografía y vestuario.

Babbit siempre recordará con cariño su debut. "Estábamos haciendo nuestra extraña película independiente sobre la alegría queer y el poder femenino en el vacío".